జన్మాష్టమి రోజున 'రావణ రాజ్' - 'రామాయణ' టీమ్పై నెట్టింట విమర్శలు
జన్మాష్టమి రోజున యశ్ రావణుడి పోస్టర్ విడుదల - 'రావణ రాజ్' పోస్టర్ టైమింగ్పై నెటిజన్ల విమర్శలు - కొన్ని గంటల తర్వాత రణబీర్ శ్రీరాముడి పోస్టర్
Published : September 5, 2026 at 1:11 PM IST
Yash Ravana Poster News: జన్మాష్టమి రోజున 'రామాయణ' టీమ్ విడుదల చేసిన ఓ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో కాంట్రవర్సీగా మారింది. యశ్ రావణుడిగా కనిపించిన ఆ పోస్టర్పై 'రావణ రాజ్' అనే లైన్ పెట్టారు. సినిమా అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలో శుక్రవారం సాయంత్రం ఈ పోస్టర్ను షేర్ చేశారు. అదే రోజు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి కావడంతో కొందరు నెటిజన్లు దీనిపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్, రెడిట్లో పోస్టర్పై వరుస కామెంట్స్ వచ్చాయి. పండుగ రోజున రావణుడి పోస్టర్ ఎందుకు విడుదల చేశారన్న ప్రశ్న అక్కడి నుంచి మొదలైంది.
పోస్టర్లో ఏముందంటే!
'రామాయణ' అధికారిక ఖాతాలో పోస్టర్తో పాటు 'దేవ లోక్, పృథ్వీ లోక్, పాతాళ లోక్ మూడు లోకాలలో ఒకే రాజ్యం ఉంటుంది. రావణ రాజ్' అనే క్యాప్షన్ పెట్టారు. యశ్ పోషిస్తున్న రావణుడి పాత్రను చూపించే ఈ పోస్టర్ సినిమాలోని ట్రైలర్ షాట్లలో ఒకటిగా కనిపించింది. కొత్త పోస్టర్ కోసం వేరే విజువల్ను తీసుకోకుండా, ఇప్పటికే ట్రైలర్లో కనిపించిన ఫ్రేమ్ను ఉపయోగించినట్లు కూడా కొందరు గుర్తించారు. పోస్టర్లో యశ్ పాత్రను మాత్రమే ముందుకు తీసుకొచ్చారు.
Dev Lok.— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) September 4, 2026
Prithvi Lok.
Paatal Lok.
Teeno Loko Mein Ek Hi Raj Hoga. Ravan Raj!@malhotra_namit’s Ramayana
Directed by @niteshtiwari22
In Cinemas Worldwide, Diwali 2026 pic.twitter.com/mUIoPUjv7P
జన్మాష్టమి రోజునే ఎందుకంటూ!
పోస్టర్ చూసిన ఒక యూజర్ 'జన్మాష్టమి రోజున రావణుడి పోస్టర్ ఎవరు పెడతారు?' అంటూ ప్రశ్నించారు. మరో యూజర్ ఈ నిర్ణయాన్ని తప్పుబడుతూ, శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున విష్ణువుకు సంబంధించిన పోస్టర్ ఇవ్వాల్సిందని కామెంట్ చేశారు. ఇంకొకరు కూడా అదే రోజు విష్ణువు లేదా శ్రీరాముడికి సంబంధించిన స్టిల్ను షేర్ చేసి ఉండొచ్చని సూచించారు. ఒక కామెంట్లో ఈ టైమింగ్ విష్ణువును గౌరవించనట్టుగా ఉందని, మార్కెటింగ్ టీమ్ తన నిర్ణయాలను మరోసారి చూసుకోవాలని రాశారు.
విష్ణువు స్టిల్ పెట్టొచ్చుగా!
మరో కామెంట్లో ట్రైలర్లో విష్ణువు స్టిల్ ఇప్పటికే ఉందని, జన్మాష్టమి రోజు దానినే ఉపయోగించవచ్చని ఒకరు రాశారు. ఇంకొక యూజర్ అయితే ఈ పోస్టర్ ఉద్దేశపూర్వకంగా పెట్టారో లేదో తెలియదని, కానీ పండుగ రోజుకు ఇది సరైన అప్డేట్ కాదని అన్నారు. సినిమా కోసం కొంతమంది అభిమానులు రోజూ పోస్టులు పెడుతున్నామని, అధికారిక టీమ్ నుంచి మాత్రం ఇలాంటి నిర్ణయం రావడం చాలా బాధ కలిగించిందని కూడా కామెంట్ చేశారు.
మార్కెటింగ్ టీమ్పైనా కామెంట్స్
మార్కెటింగ్ టీమ్పై కూడా కొన్ని కామెంట్స్ వచ్చాయి. ట్రైలర్లో ఇప్పటికే కనిపించిన షాట్లనే మళ్లీ పోస్టర్లుగా వాడుతున్నారని ఒక యూజర్ విమర్శించారు. అభిమానులే సినిమాను ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారని, అధికారిక టీమ్ నుంచి కొత్త కంటెంట్ రావడం లేదని మరో వ్యక్తి రాశారు. పోస్టర్ ఉద్దేశపూర్వకంగా పెట్టారంటే అది మరింత తప్పని ఒక యూజర్ కూడా తీవ్రంగా విమర్శించారు. మరో అభిమాని తాను ఈ ప్రాజెక్ట్ను మొదటి నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నానని, అయినా ఈ పోస్టర్ తనను నిరాశపరిచిందని చెప్పారు.
దసరా పోస్టర్ పొరపాటున వచ్చిందా?
కొంతమంది నెటిజన్లు మరో అనుమానం కూడా వ్యక్తం చేశారు. ‘రావణ రాజ్’ పోస్టర్ అసలు దసరా కోసం సిద్ధం చేసి, పొరపాటున జన్మాష్టమి రోజున విడుదల చేశారా అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు. జన్మాష్టమి సందర్భంగా ముందుగా ప్రత్యేక శుభాకాంక్షల పోస్టు కూడా ఇవ్వలేదని ఒక యూజర్ విమర్శించారు. అదే సమయంలో రావణుడి పోస్టర్ రావడం మరింత ఆశ్చర్యంగా ఉందని రాశారు.
తర్వాత రాముడి పోస్టర్
రావణుడి పోస్టర్ వచ్చిన కొన్ని గంటల తర్వాత ‘రామాయణ’ టీమ్ మరో పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. ఈసారి రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా కనిపించారు. 'ఆయనే సమాధానం. మా హీరో. మా రక్షకుడు. రాముడు' అనే అర్థం వచ్చే క్యాప్షన్తో ఆ పోస్టర్ను షేర్ చేశారు. ఇది మొదటి పోస్టర్కు కొనసాగింపుగా వచ్చిన పోస్టు. దీంతో ఒకే రోజు ముందుగా యశ్ రావణుడి పోస్టర్, తర్వాత రణబీర్ శ్రీరాముడి పోస్టర్ అధికారిక ఖాతాలో కనిపించాయి.
He is always the answer.— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) September 4, 2026
Our Hero.
Our Protector.
Rama. 🏹@malhotra_namit's Ramayana
Directed by @niteshtiwari22
In Cinemas Worldwide, Diwali 2026 pic.twitter.com/yHxZDFBH3O
నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ'లో రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. సాయి పల్లవి సీత పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సౌరభ్ రాజ్ జైన్ విష్ణువు పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఈ సినిమాను రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మొదటి భాగాన్ని భారత్లో నవంబర్ 8న దీపావళి సందర్భంగా విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 6న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు సమాచారం. రెండో భాగాన్ని 2027 దీపావళికి తీసుకురావాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
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