ఆస్కార్ రేసు: అప్పుడు RRR- ఇప్పుడు రామాయణ!
Ramayana Oscar Race: ఆస్కార్ బరిలో 'రామాయణం' చిత్రాన్ని నిలిపేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
Published : November 11, 2026 at 12:35 PM IST
నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన అఫురూప దృశ్యకావ్యం 'రామాయణం' ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతోంది. ఇందులోని విజువల్స్కు ఆడియెన్స్తో పాటు పలువురు సినీ ప్రముఖుల నుంచి కూడా ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. ప్రస్తుతం బాక్సాఫీసు వద్ద మంచి వసూళ్లను సాధిస్తున్న ఆ మూవీ ఆస్కార్ బరిలో నిలిచేందుకు సిద్ధమైంది. వచ్చే ఏడాది మార్చిలో 99వ అకాడమీ అవార్డుల వేడుక జరగనునుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ అవార్డుల పరిశీలన కోసం మూవీ టీమ్ రామాయణ సినిమాను పంపించినట్లు సమాచారం. కాకపోతే భారత్ తరపున అధికారికంగా కాదట. మరి ఏ విభాగంలో పంపనున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారత్ తరపునే కాదు - ఆ విభాగాల్లో కూడా!
ఆస్కార్ బరిలోకి వెళ్లేందుకు భారత్ తరఫున అధికారికంగా కాకుండా అకాడమీ నిర్దేశించిన అర్హతలను పూర్తి చేసిన సినిమాలేవైనా సరే జనరల్ కేటగిరీలో (ఇండిపెండెంట్ ఎంట్రీ) కూడా పోటీకి తమ పేర్లను పంపించుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం 'రామాయణం' కూడా ఈ విభాగంలోనే నామినేషన్ వేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. 99వ ఆస్కార్ అవార్డుల అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో భారత్ తరఫున మరాఠీ చిత్రం 'గోంధల్' అధికారికంగా ఇప్పటికే ఎంపికైంది. మరోవైపు టొరంటో అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవంలో ప్లాట్ఫామ్ అవార్డు గెలుచుకున్న చిత్రం 'అంఘ్' సైతం అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో పరిశీలనకు అర్హత సాధించింది.
రాజమౌళి 'RRR' కూడా అంతే!
ఇక 2023లో రాజమౌళి తెరకెక్కించిన 'ఆర్ఆర్ఆర్' చిత్రం కూడా ఈ కేటగిరిలోనే పోటీకి దిగి సత్తా చాటింది. ఇప్పుడు రామాయణం కూడా అదే బాటలో పయనిస్తుండటం గమనార్హం. 'RRR' చిత్రంలోని 'నాటు నాటు' సాంగ్కు గాను బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో ఆస్కార్ అవార్డును గెలుచుకుని సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. దీంతో ఇప్పుడు 'రామాయణం' చిత్రాన్ని నామినేషన్ వేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అధికారికరంగా తెలియాల్సి ఉంది.
6 రోజుల్లో రూ.800 కోట్లు!
దీపావళి సందర్భంగా నవంబర్ 5న విడుదలైన 'రామాయణ' బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను సాధిస్తోంది. విడుదలైన కేవలం 6 రోజుల్లోనే రూ.800 కోట్ల క్లబ్లోకి చేరినట్లు ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం. ఫస్ట్ వీకెండ్లో మంచి వసూళ్లను అందుకోగా, అదే జోరును సెకండ్ వీక్లోనూ కొనసాగించే అవకాశాలున్నట్లు విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో బాక్సాఫీసు వద్ద రామాయణం కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్ నటనకు ఫ్యాన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సీతగా సాయిపల్లవి క్యారెక్టర్లో అలరించారు. రావణాసురుడి క్యారెక్టర్లో యశ్ చేసిన ఫర్ఫార్మెన్స్ మెయిన్ హైలెట్గా నిలిచింది.
ఈ మూవీకి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతుండటంతో రోజురోజుకు వసూళ్లు పెరుగుతున్నాయి. మరి ఫైనల్ రన్ కంప్లీట్ అయ్యే సరికి రామాయణం ఎంత కలెక్షన్స్ సాధిస్తుందోనని సీనీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు మూవీటీమ్ రామాయణం పైరసీపై తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. థియేటర్లలో సినిమాను రికార్డు చేసి, లీక్ చేయడంపై బాంబే హైకోర్టు సీరియస్ అయినట్లు లీగల్ నోటీసు ద్వారా తాజాగా వెల్లడించింది. ఇదులో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతగా సాయిపల్లవి, రావణుడిగా యశ్ నటించారు. ఏఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ సంగీతం అందించగా, డీఎన్ఈజీ సంస్థ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ బాధ్యతలు చేపట్టింది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును ఫ్రైమ్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఇక ఈ చిత్రానికి కొనసాగింపుగా రూపొందనున్న రెండో భాగాన్ని మేకర్స్ వచ్చే ఏడాది దీపావళికి ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకురానున్నారు.
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