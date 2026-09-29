'రాముడి క్యారెక్టర్కు ఉండాల్సిన అర్హతలు రణ్బీర్ కపూర్కు ఉన్నాయి'- నితేశ్ తివారీ కామెంట్స్
'రామాయణ'లో రణ్బీర్ ఎంపికపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన నితేశ్ తివారీ - రాముడి ఎలా ఉంటాడని ఊహించుకున్నానో అలాగే ఉన్నాడని వెల్లడి
Published : September 29, 2026 at 7:25 AM IST
Nitesh Tiwari on Ranbir Casting As Rama: 'రామాయణ'లో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్ని ఎంపిక చేసుకోవడంపై తాజాగా డైరెక్టర్ తివారీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. సోమవారం రణ్బీర్ కపూర్ బర్త్డే సందర్భంగా మేకర్స్ 'బిహైండ్ ది సీన్స్' పేరిట ఓ స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రణ్బీర్ కపూర్ను శ్రీరాముడిగా ఎందుకు ఎంచుకోవాల్సి వచ్చిందో డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ చెప్పారు.
'భారతదేశంలో మనం శ్రీరాముడి గుణాల్లో కనీసం 1 శాతం అలవర్చుకున్నా గొప్ప మనుషులం అవుతామని నమ్ముతాం. దీని ప్రకారం ఆయన ఎంత మహోన్నత వ్యక్తి అయి ఉంటారో ఊహించుకోవచ్చు. అందుకే శ్రీరాముడి క్యారెక్టర్కు కాస్టింగ్ చేయడమనేది అసాధ్యమైన టాస్క్. మేము మా వంతు ప్రయత్నం మాత్రమే చేయగలిగాం. నిర్మాత నమిత్ మల్పోత్రా రణ్బీర్ పేరును ప్రస్తవించినప్పుడు ఆ పాత్రకు అవసరమైన అన్ని అర్హతలు అతనికి ఉన్నాయని నేను భావించాను. రణబీర్ విషయానికొస్తే, రాముడు ఎలా ఉంటాడని నేను ఊహించుకున్నానో, ఆ లక్షణాలు కొన్ని రణబీర్లో కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా ఒక స్టార్ నటుడు వచ్చి పాదాలకు నమస్కరించడం మనం ఆశించము, కానీ సెట్లో అతను ఎప్పుడూ నాకు అలా చేసేవాడు. నేటి తరం యువ నటులందరితో పోల్చి చూస్తే, రాముడి పాత్రను పోషించడానికి రణబీర్ అత్యంత దగ్గరగా ఉంటాడు' అని నితేశ్ తివారీ పేర్కొన్నారు.