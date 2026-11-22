బాక్సాఫీస్ వద్ద 'రామాయణం' సంచలనం- భారత్లోనే రూ.1000 కోట్లు వసూల్
Ramayana Collections : రామాయణం సినిమా మరో మైలురాయి సాధించింది. భారత్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1000 కోట్ల మార్క్ అందుకుంది.
Published : November 22, 2026 at 7:11 PM IST
రామాయణం సినిమా మరో అరుదైన మైలురాయి అందుకుంది. రిలీజైనప్పటి నుంచి బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తూ పాత రికార్డులన్నింటినీ బ్రేక్ చేస్తోంది. భారత్లోనే కాదు ఈ చిత్రానికి ఓవర్సీస్లోనూ ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రామాయణం ఆదివారం మరో ఘనత అందుకుంది. వరల్డ్వైడ్గా ఈ చిత్రం తాజాగా రూ.1600 కోట్ల వసూళ్లను దాటింది.
ఏ సినిమా అయినా రోజులు గడుస్తుంటే కలెక్షన్లు తగ్గుతాయి. కానీ రామాయణం విషయంలో మాత్రం భిన్నంగా జరుగుతోంది. ప్రతీ వారం బాక్సాఫీస్ వద్ద నిలకడ ప్రదర్శిస్తూ, ఈ చిత్రం డీసెంట్ వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఈ క్రమంలో దేశీయంగానే ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1000 కోట్ల మార్క్ అందుకొని రికార్డు కొట్టింది. కేవలం భారత్లోనే ఆదివారం నాటికి రూ. 1,084 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇందులో రూ. 907.15 కోట్లు నెట్ వసూళ్లు ఉన్నాయి. ఓవర్సీస్ మార్కెట్లలో మరో రూ. 567 కోట్ల వసూళ్ల సాధించింది.
Witness the journey of Lord Rama on the big screen. Book your tickets now! 🏹 Experience Ramayana in cinemas worldwide, across all premium formats. https://t.co/zEt7K1q2yu— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 22, 2026