వారెవ్వా! నార్త్ USలో 'రామాయణం' సూపర్ రికార్డ్- పదో రోజు మిలియన్ టికెట్లు సోల్డ్
Ramayanam Records : 'రామాయణం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ రికార్డులను అధిగమించే దిశగా దూసుకుపోతోంది. నార్త్ అమెరికాలో రెండో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన భారతీయ సినిమాగా సత్తా చాటింది.
Published : November 15, 2026 at 10:40 AM IST
నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన 'రామాయణం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు కొనసాగిస్తోంది. రిలీజైన సెకండ్ వీక్లోనూ మూవీ టికెట్ సేల్స్ ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా రెండో శనివారం (10వరోజు)బుక్ మైషోలో 10.01 లక్షలకు టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. సాధారణంగా ఏ సినిమాకైనా ఫస్ట్ డే తర్వాత బుకింగ్స్ కొంచెం తగ్గుతాయి. కానీ రామాయణం విషయంలో మాత్రం ఆ పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్లకు క్యూ కడుతుండటంతో భారీ స్థాయిలో టికెట్లు అమ్ముడవుతున్నాయి.
బుక్మైషోలో ఒక్కరోజే 1 మిలియన్ టికెట్స్
రామాయణం ఫస్ట్ డే బుక్మైషోలో 10.2 లక్షల (1.02 మిలియన్) టికెట్లను విక్రయించగా, 10వ రోజు (శనివారం) కూడా దాదాపు అంతే స్థాయిలో (10.1 లక్షలు) టికెట్లు అమ్ముడవడం విశేషం. తాజా గణాంకాలతో బుక్మైషోలో సినిమాకు మొత్తం టికెట్ అమ్మకాలు 1.20 కోట్ల (12 మిలియన్) మైలురాయిని దాటాయి. ఇక టికెట్ బుకింగ్స్తో పాటు కలెక్షన్స్ పరంగానూ రామాయణం దూసుకుపోతోంది. నవంబరు 5న రిలీజైన రామాయణం కేవలం 10 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1200+ కోట్ల వసూళ్లను అందుకుంది. మొత్తానికి రెండవ వారంలోనూ రామాయణం జోరు చూస్తుంటే, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ఆల్టైమ్ రికార్డులు బద్దలవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
#RamayanaMovie makes history, first Indian movie to do $2M on Second Saturday @ North America. 🔥 Biggest North America 2nd Saturday Grossers. #Ramayana - $2.16M & counting. Dhurandhar2 - $1.92M Baahubali2 - $1.5M Dhurandhar - $1.4M Pathaan - $1.18M https://t.co/xSrMKtSloQ— Forum Reelz (@ForumReelz) November 15, 2026
నార్త్ అమెరికాలో రామాయణం జోరు
మరోవైపు, నార్త్ అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారతీయ సినిమాలు, ముఖ్యంగా తెలుగు చిత్రాలు అద్భుతమైన రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రామాయణం కూడా అక్కడ సంచలన రికార్డుల దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్2' సుమారు 28.60 మిలియన్ల వసూళ్లను సాధించి మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాత ప్రభాస్ 'బాహుబలి2' 22 మిలియన్ వసూళ్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. అయితే ఆదివారం బాహుబలి రికార్డును రామాయణం అధిగమించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే రామాయణం దాదాపు 20 మిలియన్ల కలెక్షన్స్ సాధించగా, ఆదివారంతో 23 మిలియన్ల వసూళ్లను అందుకునే అవకాశాలు ఉన్నట్లు అంచనా. అదే గాని నిజమైతే భారతీయ సినిమాల్లో రెండో అతి పెద్ద వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రామాయణం నిలిచే ఛాన్స్ ఉంది.
టాప్ 10లో ఉన్న సినిమాలివే!
రాజమౌళి డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'బాహుబలి2' నార్త్ అమెరికాలో 20.77 మిలియన్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించి దాదాపు తొమ్మిదేళ్లపాటు అగ్రస్థానంలో ఉంది. అయితే రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్2' సుమారు 28.60 మిలియన్ల వసూళ్లను సాధించి మొదటి స్థానానికి చేరుకుంది. దీంతో బాహుబలి రెండో స్థానినికి పరిమితమైంది. ఇక వీటి తర్వాత స్థానాల్లో ప్రభాస్ 'కల్కి', షారుక్ ఖాన్ 'పఠాన్', రాజమౌళి 'ఆర్ఆర్ఆర్', అల్లు అర్జున్ 'ఫుష్ప2', షారుక్ ఖాన్ 'జవాన్' రణ్బీర్ కపూర్ 'యానిమల్' చిత్రాలు ఉన్నాయి.
పైన పేర్కొన్న సినిమాలు నార్త్ అమెరికాలో అత్యధిక కలెక్షన్లతో వేగంగా రూ.1,000 కోట్ల క్లబ్లోకి చేరుకున్నప్పటికీ లాంగ్రన్లో భారీ వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా ఆమిర్ఖాన్ 'దంగల్' ఇప్పటికీ టాప్లోనే ఉంది. ఆమిర్ ఖాన్ నటించిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.2,070 కోట్ల వసూళ్లతో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ప్రభాస్ 'కల్కి 2898 AD' చిత్రం కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,000 కోట్లు వసూలు చేసిన జాబితాలో ఉంది. దీంతో ప్రభాస్ బాహుబలి2 తర్వాత రెండో కల్కితో వెయ్యికోట్ల క్లబ్లో అడుగుపెట్టారని చెప్పవచ్చు. ఇందులో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతగా సాయిపల్లవి ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. రావణాసురుడి క్యారెక్టర్లో యశ్ చేసిన నటన హైలెట్గా నిలిచింది.
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