'క్రియేటివిటీని అర్థం చేసుకోండి- ప్రతీది ఎంతో ఆలోచించి చేశాం!'- రామాయణ ట్రోల్స్పై కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ల రిప్లై
'రామాయణ'లో సీత, కైకేయి పాత్రల లుక్స్పై ట్రోల్స్- విమర్శలపై స్పందించిన కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్లు- ఇలాంటి స్పందన ముందుగానే ఊహించినట్లు వెల్లడి!
Published : August 4, 2026 at 6:20 PM IST
Ramayana Costume Designer : బాలీవుడ్ నటుడు రణ్బీర్ కపూర్, దర్శకుడు నితీశ్ తివారీ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' సినిమా ట్రైలర్ ఇటీవల విడుదలైంది. అయితే ఈ విజువల్స్, సినిమా లార్జ్ స్కేల్లో తెరకెక్కుతుండంపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నప్పటికీ అందులో ఆయా పాత్రలు, వస్త్రధారణపై మాత్రం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద డిబేట్ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా సీత పాత్రలో నటిస్తున్న సాయి పల్లవి, కైకేయిగా కనిపించనున్న లారా దత్తా ఔట్ఫిట్ నేటి కాలపు వెడ్డింగ్ కలెక్షన్స్ లేదా టీవీ సీరియల్స్ తరహాలో ఉన్నాయని నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ విమర్శలపై చిత్ర కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్లు రింపిల్, హర్ప్రీత్ నరులా తాజాగా స్పందించారు.
ప్రముఖ డిజైనర్ జోడీ
ఈ సినిమాకు ప్రముఖ డిజైనర్ జోడీ రింపుల్ నరులా, హర్ప్రీత్ నరులా క్యాస్టూమ్ సమకూర్చారు. ఈ ద్వయం గతంలో సంజయ్ లీలా భన్సాలీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కించిన పద్మావత్ సినిమాకు పని చేసింది. దీంతో రామాయణ క్యాస్య్టూమ్పైనా అంచనాలు భారీగానే నెలకొన్నాయి. అయితే కొంతమంది అభిమానులు మాత్రం ఇది తాము ఊహించుకున్న మైథలాజికల్ వరల్డ్లాగా కాకుండా, ప్రస్తుత ట్రెండ్ను పోలి ఉందని విమర్శిస్తున్నారు. అయితే వీటిపై డిజైనర్లు తాజాగా మాట్లాడారు. ఇంతకీ వాళ్లేమన్నారంటే?
Sitamma on 🔥🔥🔥 #SaiPallavi pic.twitter.com/XRVLlDfS8S— Sai Pallavi (@HGoud31694) August 4, 2026
ముందే ఊహించాం!
నెటిజన్ల నుంచి ఇలాంటి భిన్నమైన అభిప్రాయాలను ట్రైలర్ రిలీజ్కు ముందే తాము ఊహించినట్లు డిజైనర్లు పేర్కొన్నారు. రామాయణం వంటి ఇతిహాసంపై తరతరాలుగా మనలో ఒక అవగాహన ఉందని, అందుకే ఇందులో పాత్రల డిజైన్లు, భావోద్వేగాలు, సంస్కృతిపై ఆధారపడి రూపొందించినవని పేర్కొన్నారు. నటీనటుల ఎంపిక, దుస్తులు, విజువల్స్ ఎఫెక్ట్, ఏది సరైనది? ఏది తప్పు అనే అభిప్రాయాలు ఎల్లప్పుడూ వ్యక్తమవుతుంటాయి. అయితే ఇలాంటి విమర్శలను ఎదుర్కొనేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా తమకు ఈ విషయంపై స్పష్టమైన క్రియేటివిటీ విజన్ ఉండడం వల్ల ఇలాంటి డిబేట్లు తమ కాన్ఫిడెన్స్ను దెబ్బతీయలేవని తెలిపారు.
Lara Dutta's #Kaikeyi in Nitesh Tiwari's #Ramayana trailer is stirring major debate! Her contemporary look, from attire to hairstyle, has fans divided. What's your take on this modern interpretation? #LaraDutta #Bollywood pic.twitter.com/e4UuwXbZwB— Vishal Vishwakarma (@VishalVishwkrm) July 31, 2026
క్రియేటివిటీని అర్థం చేసుకోండి
సీతగా సాయి పల్లవి లుక్స్, ఆ పాత్రల ఔట్ఫిట్పై వచ్చిన విమర్శలపై స్పందించారు. దీనిని పురాణాల కాలంనాటి ఆధారంగా కాకుండా తమకు దీనిపై ఉన్న సొంత అవగాహనతో డిజైన్ చేసినవి అని రింపుల్ వివరణ ఇచ్చారు. "నేను కళ్లు మూసుకొని సీతాదేవి గురించి ఆలోచించినప్పుడు మందిరంలో కొలువై ఉన్న దేవత ప్రతిరూపంలో కనిపించాలని కోరుకున్నా" అని తెలిపారు. ఇక, కైకేయిగా (లారా దత్తా) హెయిర్స్టైల్, చీర కట్టు విధానం గురించి హర్ప్రీత్ ప్రస్తావించారు. ఆమె దుస్తులలోని ఆకుపచ్చ రంగు మాతృత్వానికి ప్రతీక కాగా, ముదురు మెరూన్ రంగు ఆమె తీసుకోవలసిన నిర్ణయంలోని భావోద్వేగ బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని అన్నారు. అలాగే సినిమాలో ప్రతి రంగును జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఎంపిక చేశామని, దీని వెనుక ఉన్న క్రియేటివిటీని అర్థం చేసుకోకముందే ప్రేక్షకులు తొందరపడి తీర్పు ఇస్తారని ఆయన అన్నారు. అందుకే ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చే ముందు సినిమాను పూర్తిగా చూడాలని ప్రేక్షకులను కోరారు.
#LaraDutta is definitely looking like a VAMP OF A DRAMA SERIAL, but not Kaikeyi....— ShingChana😯 (@BaanwraDil) August 1, 2026
NOT AT ALL.. 🙄🙄#Ramayana pic.twitter.com/gu8qtYvto9
మేకర్స్కు వార్నింగ్!
ఇదిలా ఉండగా, విడుదలకు ముందే ఈ చిత్రానికి కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. సినిమా విడుదలయ్యే ముందే తమకు చూపించాలని, లేదంటే నిరసనలు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుందని దిల్లీలోని శ్రీ రామ్లీలా మహాసంఘ్ అధ్యక్షుడు అర్జున్ కుమార్, చిత్ర బృందానికి లేఖ రాశారు. ఒకవేళ తమ అభ్యర్థనను మేకర్స్ పట్టించుకోకుండా, సినిమాలో అభ్యంతరకర అంశాలు ఉంటే థియేటర్లలో నిరసనలు చేపడుతామని హెచ్చరించారు. రామాయణ టీజర్, ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత తమకు కొన్ని విషయాల్లో అసంతృప్తి కలిగిందని, ఈ చిత్రం హిందూ మత విశ్వాసాలను, మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో తాను ఈ లేఖ రాస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. నటీనటుల కాస్ట్యూమ్స్ కొన్ని సన్నివేశాల్లో ఆమోదయోగ్యకరంగా లేవని చెప్పారు.
గతంలో వచ్చిన ఆదిపురష్ సినిమాలోనూ కొన్ని విషయాల్లో వ్యతిరేకత వచ్చిందని, కాబట్టి ముందస్తుగా ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అర్జున్ కుమార్ తెలిపారు. సినిమాపై తనకు ఏమాత్రం వ్యతిరేకత లేదని, చిత్రాన్ని తాము పూర్తిగా స్వాగితిస్తున్నామని, ప్రజలు దీనిని చూడాలని కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు. అంతేకాదు, రామ్లీలా కమిటీ సభ్యుల కోసం ఉచిత ప్రదర్శనలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు. అదేవిధంగా, ఈ సినిమాలో కొన్ని సన్నివేశాలు/సంభాషణలు అభ్యంతరకరంగా ఉండే అవకాశం ఉందనే సమాచారం తమకు అందిందని, అందుకే ముందుగానే స్క్రీనింగ్ నిర్వహించి వాటిని తొలగించాలని కోరుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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