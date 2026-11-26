'పుష్ప 2' ఆల్టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్- 27 దేశాల్లో 'రామాయణం' సరికొత్త చరిత్ర!
Ramayan Rare Record: నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఇతిహాసగాథ 'రామాయణం' మరో మైలురాయిని అందుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 27 దేశాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
Published : November 26, 2026 at 4:54 PM IST
నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఇతిహాసగాథ 'రామాయణం పార్ట్1' మరో మైలురాయిని అందుకుంది. అల్లు అర్జున్ బ్లాక్బస్టర్ పుష్ప 2 ఆల్టైమ్ కలెక్షన్స్ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసింది. అంతేకాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 27 దేశాల్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగానూ రికార్డు సృష్టించింది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. 'ఇది రాముని యుగానికి ఆరంభం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రామాయణం చిత్రానికి ప్రేక్షకులు చూపిస్తున్న ఆదరాభిమానాలకు కృతజ్ఞతలు' అంటూ మేకర్స్ రాసుకొచ్చారు.
పుష్ప 2 రికార్డ్ బ్రేక్
వసూళ్లపరంగా 21 రోజుల్లోనే 'పుష్ప 2' కలెక్షన్లను రామాయణం అధిగమించింది. 2024లో రిలీజైన పుష్ప 2 వరల్డ్వైడ్గా రూ.1,742 కోట్లు సాధించింది. అయితే ఈ నెల 05న విడుదలైన రామాయణం వరల్డ్వైడ్గా ఇప్పటిదాకా రూ.1755 కోట్ల కలెక్షన్లు అందుకుంది. ఇప్పుడు 27 వేర్వేరు దేశాల్లోనూ అధిక కలెక్షన్లను సాధించిన ఇండియన్ చిత్రంగా నిలవడం నిలిచింది.
ఈ దేశాల్లో ఇండియన్ నెం. 1 చిత్రంగా
మేకర్స్ రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్ ప్రకారం, కెనడా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (UK), థాయ్లాండ్, ఇండోనేసియా, నేపాల్, నెదర్లాండ్స్, వియత్నాం, కంబోడియా, దక్షిణాఫ్రికా, కజకిస్థాన్, కెన్యా, ఘానా, ఉక్రెయిన్, ఫిన్లాండ్, రొమేనియా, ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో, స్లొవేకియా, జమైకా, లట్వియా, ఇజ్రాయెల్, క్రొయేషియా, సురినేమ్, ఎస్టోనియా, మోల్డోవా, జార్జియా, ఆర్మేనియా వంటి తదితర దేశాల్లో ఆల్టైమ్ ఇండియన్ నెం. 1 చిత్రంగా నిలిచింది.
Grateful for the love Ramayana continues to receive across the world. 🙏🏻 Yeh Ram ke yug ka aarambh hai. 🏹 https://t.co/8LD1myiyQ6— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 26, 2026
అమిత్షాను కలిసిన రామాయణం టీమ్
మరోవైపు, రామాయణం చిత్రబృందం గురువారం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అమిత్ షా మూవీటీమ్కు అభినందనలు తెలియజేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినిమా సాధిస్తున్న విజయాన్ని అమిత్ షా ప్రశంసించారు. ఈ భేటీలో నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా, దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ, నటులు రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, సహ నిర్మాత నీరజ్ సంఘాయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
Team Ramayana was honoured to meet Home Minister Shri @AmitShah as the film continues to receive immense love across the country and in cinemas worldwide. https://t.co/jSiTpGH16w— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 26, 2026
అలాగే 2027 ఆస్కార్ అవార్డుల కోసం ఉత్తమ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విభాగంలో ప్రకటించిన టాప్-20 జాబితాలో 'రామాయణం' చోటు దక్కించుకుంది. రామాయణం ఫస్ట్ పార్ట్ నవంబర్ 5న ఆడియెన్స్ ముందుకు రాగా, రెండో భాగం 2028లో రిలీజ్ కానుంది