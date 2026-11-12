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'రామాయణం' ఆల్​టైమ్ రికార్డ్- భారతీయ సినీ చరిత్రలో తొలి సినిమాగా ఘనత

Ramayana Tickets Sales: 'ఫుష్ప2', 'ధురంధర్2' రికార్డులను బద్దలుకొట్టిన 'రామాయణం' - బుక్​మైషోలో వరుసగా ఆరు రోజులపాటు 10 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు సమాచారం.

Ramayana BookMyShow Record
'రామాయణం' లో రణ్​బీర్ కపూర్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2026 at 11:50 AM IST

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నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కించిన 'రామాయణం' సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద కళ్లు చెదిరే కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతున్న ఈ చిత్రం, తాజాగా మరో ఘనత సాధించింది. ఆన్​లైన్ టికెట్ బుకింగ్స్​లో భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఏ సినిమాకు కూడా సాధ్యం కాని ఘనత అందుకొని, ఆల్​టైమ్ రికార్డులను తిరగరాసింది. ఇంతకీ అదేంటంటే?

ఈనెల 05న రామాయణం విడుదలైంది. తొలి రోజే బుక్​మై షోలో 1 మిలియన్ టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి. అక్కడ్నుంచి రోజూ ఈ చిత్రం భారీ స్థాయిలో టికెట్ అమ్మకాలు జరిగాయి. మౌత్ టాక్ బాగుండడంతో తొలి వారంలో రోజూ వరుసగా 1 మిలియన్​కు పైగా టికెట్లు సోల్డ్ అయ్యాయి. దీంతో భారతీయ సినీ చరిత్రలో తొలి వారంలో అన్ని రోజులు కూడా 1 మిలియన్ టికెట్ సేల్ జరుపుతున్న తొలి సినిమాగా రికార్డు కొట్టింది. గురువారంతో (ఎనిమిదో రోజు) కలిపి చూస్తే ఇది కోటి మార్కును దాటే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

కాసుల వర్షం
సాక్​నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, ​విడుదలైన 6 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.900+ కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను సాధించింది. ఇందులో రూ.510+ కోట్ల నెట్ వసూళ్లు ఒక్క భారత్​లోనే వచ్చాయి. ఈ వారంలో కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు రిలీజ్​కు లేకపోవడం ఈ చిత్రానికి కలిసొస్తుంది. దీంతో సెకండ్ వీక్​లోనూ రామాయణం బాక్సాఫీస్ వద్ద రామాయణం జోరును కొనసాగే అవకాశాలున్నాయి.

వరల్డ్​వైడ్​గా రామాయణం
మరోవైపు భారత్​తో పాటు, విదేశాల్లో అద్భుతమైన వసూళ్లతో సత్తా చాటుతున్న ఈ సినిమా మరిన్ని దేశాల్లో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరికొన్ని దేశాల విడుదల తేదీలను మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. నవంబరు 11న ఇండోనేసియాలో రిలీజ్ కాగా, ఇవాళ ( నవంబరు 12న) హాంకాంగ్‌, మెక్సికో, కజకిస్థాన్, కిర్గిజిస్థాన్, తజికిస్థాన్, తుర్క్‌మెనిస్థాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్​లో థియేటర్లలోకి రానుంది. బ్రెజిల్‌, ఇటలీ, ఉక్రెయిన్‌, హంగేరీలో నవంబరు 19న, పోలండ్‌, నవంబరు 26న అర్జెంటీనా, సెంట్రల్‌ అమెరికా దేశాలు, కొలంబియా, ఈక్వెడార్‌, పెరు, చెక్‌ రిపబ్లిక్​ల్లో విడుదల కానుంది. భారతీయ సినిమాలకు పెద్దగా మార్కెట్​లేని దేశాల్లోనూ ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయడం విశేషం. నమిత్‌ మల్హోత్రా ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించగా, యశ్‌ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ సినిమా ఈ దేశాల్లో ఎలాంటి వసూళ్లు సాధిస్తుందో వేచి చూడాలి.

ఇందులో రాముడిగా రణ్​బీర్ కపూర్, సీతగా సాయిపల్లవి ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. రావణాసురుడి క్యారెక్టర్​లో యశ్ చేసిన నటన ​హైలెట్​గా నిలిచింది.

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