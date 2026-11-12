'రామాయణం' ఆల్టైమ్ రికార్డ్- భారతీయ సినీ చరిత్రలో తొలి సినిమాగా ఘనత
Ramayana Tickets Sales: 'ఫుష్ప2', 'ధురంధర్2' రికార్డులను బద్దలుకొట్టిన 'రామాయణం' - బుక్మైషోలో వరుసగా ఆరు రోజులపాటు 10 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు సమాచారం.
Published : November 12, 2026 at 11:50 AM IST
నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కించిన 'రామాయణం' సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద కళ్లు చెదిరే కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతున్న ఈ చిత్రం, తాజాగా మరో ఘనత సాధించింది. ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్స్లో భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఏ సినిమాకు కూడా సాధ్యం కాని ఘనత అందుకొని, ఆల్టైమ్ రికార్డులను తిరగరాసింది. ఇంతకీ అదేంటంటే?
ఈనెల 05న రామాయణం విడుదలైంది. తొలి రోజే బుక్మై షోలో 1 మిలియన్ టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి. అక్కడ్నుంచి రోజూ ఈ చిత్రం భారీ స్థాయిలో టికెట్ అమ్మకాలు జరిగాయి. మౌత్ టాక్ బాగుండడంతో తొలి వారంలో రోజూ వరుసగా 1 మిలియన్కు పైగా టికెట్లు సోల్డ్ అయ్యాయి. దీంతో భారతీయ సినీ చరిత్రలో తొలి వారంలో అన్ని రోజులు కూడా 1 మిలియన్ టికెట్ సేల్ జరుపుతున్న తొలి సినిమాగా రికార్డు కొట్టింది. గురువారంతో (ఎనిమిదో రోజు) కలిపి చూస్తే ఇది కోటి మార్కును దాటే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
The next phase of international releases for #Ramayana is set to begin across the globe! A HISTORIC overseas run loading! 🔥 https://t.co/0LjHpPZ7ur— Films Discourse (@FilmsDiscourse) November 9, 2026
కాసుల వర్షం
సాక్నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, విడుదలైన 6 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.900+ కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను సాధించింది. ఇందులో రూ.510+ కోట్ల నెట్ వసూళ్లు ఒక్క భారత్లోనే వచ్చాయి. ఈ వారంలో కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు రిలీజ్కు లేకపోవడం ఈ చిత్రానికి కలిసొస్తుంది. దీంతో సెకండ్ వీక్లోనూ రామాయణం బాక్సాఫీస్ వద్ద రామాయణం జోరును కొనసాగే అవకాశాలున్నాయి.
వరల్డ్వైడ్గా రామాయణం
మరోవైపు భారత్తో పాటు, విదేశాల్లో అద్భుతమైన వసూళ్లతో సత్తా చాటుతున్న ఈ సినిమా మరిన్ని దేశాల్లో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరికొన్ని దేశాల విడుదల తేదీలను మేకర్స్ ప్రకటించారు. నవంబరు 11న ఇండోనేసియాలో రిలీజ్ కాగా, ఇవాళ ( నవంబరు 12న) హాంకాంగ్, మెక్సికో, కజకిస్థాన్, కిర్గిజిస్థాన్, తజికిస్థాన్, తుర్క్మెనిస్థాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్లో థియేటర్లలోకి రానుంది. బ్రెజిల్, ఇటలీ, ఉక్రెయిన్, హంగేరీలో నవంబరు 19న, పోలండ్, నవంబరు 26న అర్జెంటీనా, సెంట్రల్ అమెరికా దేశాలు, కొలంబియా, ఈక్వెడార్, పెరు, చెక్ రిపబ్లిక్ల్లో విడుదల కానుంది. భారతీయ సినిమాలకు పెద్దగా మార్కెట్లేని దేశాల్లోనూ ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయడం విశేషం. నమిత్ మల్హోత్రా ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించగా, యశ్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ సినిమా ఈ దేశాల్లో ఎలాంటి వసూళ్లు సాధిస్తుందో వేచి చూడాలి.
ఇందులో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతగా సాయిపల్లవి ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. రావణాసురుడి క్యారెక్టర్లో యశ్ చేసిన నటన హైలెట్గా నిలిచింది.
🚨 BOX OFFICE MILESTONE! 🔥 Namit Malhotra's #Ramayana has crossed the ₹500 CRORE NET mark in India in just 7 days! 💥 The film is now on track to cross ₹1,000 CRORE WORLDWIDE by the end of its extended opening week! 🔥 Full Day 7 box office report 👇 https://t.co/mmoKwDXeGA #Ramayana #RamayanaDay7BoxOfficeCollection #RamayanaBoxofficeCollection #RanbirKapoor #Yash #SaiPallavi #BollywoodCinima #Sacnilk #SacnilkBoxoffice #SacnilkLiveTracker #SacnilkEntertainment #SacnilkLiveAdvanceBookingreport #SacnilkBigRelease— Sacnilk Entertainment (@SacnilkEntmt) November 12, 2026
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