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ఒకేసారి మూడు ఓటీటీల్లో విడుదలయిన రమణి కళ్యాణం

ఓటీటీల ద్వారా సినిమా చూసే ప్రేక్షకులకు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి - ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందనలు అందుకున్న చిత్రం

Ramani Kalyanam Movie OTT
Ramani Kalyanam Movie OTT (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 10:15 AM IST

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Ramani Kalyanam Movie OTT : తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా 'రమణి కళ్యాణం' ఇప్పుడు ఒకేసారి మూడు ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికల్లో స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చింది. సూర్య వశిష్ట, దీప్‌శిఖా చంద్రన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం 2026 మే 22న థియేటర్లలో విడుదలైంది. విడుదల అనంతరం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందనలను అందుకున్న ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీలోకి వచ్చింది.

రొటీన్​కి భిన్నంగా
సాధారణంగా ఒకే డిజిటల్ వేదికలో విడుదలయ్యే చిత్రాల తరహాకు భిన్నంగా రమణి కళ్యాణం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఈటీవీ విన్, సన్ నెక్స్ట్ వేదికల్లో ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభించింది. దీంతో ఓటీటీల ద్వారా సినిమా చూసే ప్రేక్షకులకు ఈ చిత్రం మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో శ్రీనివాస రెడ్డి, శ్యామల కీలక పాత్రల్లో నటించారు. చిత్రానికి సూరజ్ ఎస్ కురుప్ సంగీతం అందించారు. డిజిటల్ ప్లాట్​ఫామ్​లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ చిత్రం, ఓటీటీ ప్రేక్షకుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన పొందుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ చిత్రానికి విజయ్ ఆదిరెడ్డి రచన, దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు నిర్మాత గాను వ్యవహరించారు. కైట్స్ క్రియేటివ్స్ బ్యానర్‌పై ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.

స్టోరీ ఏంటంటే
ఓ ప్రమాదంలో బాల్యంలోనే కంటిచూపు కోల్పోతుంది సంజన (దీప్షిక). అయినా నిరుత్సాహపడకుండా పబ్‌లో సింగర్‌గా, మరోవైపు ఆర్జేగా పని చేస్తుంటుంది. ఎప్పుడూ గతాన్ని తలచుకుంటూ బాధపడే రాజ్‌ (సూర్య వశిష్ఠ) ఆమెకు అనుకోకుండా పరిచయం అవుతాడు. కాళ్లు కోల్పోయి వీల్‌ ఛైర్‌కే పరిమితమైన కుర్రాడు రాజ్‌. ఇద్దరి మధ్య స్నేహం కొన్నాళ్లకు ప్రేమగా మారుతుంది. సంజన స్ఫూర్తితో రాజ్ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటాడు. మరి, రాజ్‌ లక్ష్యమేంటి? దాన్ని చేరుకున్నాడా, లేదా? తన కాళ్లు పోవడానికి కారణమేంటి? రాజ్‌- సంజనల కల్యాణం జరిగిందా? అనేదే సినిమా కథ.

ఎలా ఉందంటే
గతంలో ఇలా హీరో హీరోయిన్స్​కి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండటం, వాళ్ళ పేమ కథలతో సినిమాలు వచ్చాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడిప్పుడే ఈ ట్రెండ్ మొదలైంది. మనలో ఏ లోపం ఉన్నా జీవితంలో ముందుకు వెళ్లడానికి అది అడ్డంకిగా మారకూడదు అనే పాయింట్​ని దర్శకుడు ప్రేమకథగా రాసుకున్నారు. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా హీరో, హీరోయిన్స్ పాత్రల పరిచయం, వాళ్ళ స్నేహం, ప్రేమతో సాగుతుంది. ఇంటర్వెల్​కి ఓ ఎమోషనల్ సీన్​తో నెక్స్ట్ కిషోర్ ఏం చేస్తాడు అనే ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఇక సెకండ్ హాఫ్ కాస్త ఎమోషనల్​గా సాగుతుంది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్రనే బాగా హైలెట్ చేశారు. తను అసలు బ్లైండ్ అనే విషయం మర్చిపోయి ధీమాగా బతుకుతుంది. తన యాక్సిడెంట్ వల్ల అసలు కారు ఎక్కదు. దాని గురించి గొడవే జరుగుతుంది.

ఎవరెలా చేశారంటే
దీప్‌శిఖా చంద్రన్ కళ్లు లేని అమ్మాయి పాత్రలో పర్ఫెక్ట్​గా సెట్ అయింది. సూర్య వశిష్ట కూడా సినిమా అంతా వీల్ చైర్ లోనే ఉండి ఆ పాత్రకు ప్రాణం పోశాడు. ఎప్పుడూ నవ్వించే శ్రీనివాస రెడ్డి ఈసారి ఎమోషనల్ పాత్రలో మెప్పించాడు. లోహిత్ కుమార్, ప్రభావతి, చైతన్య జొన్నలగడ్డ మిగిలిన నటీనటులు వారి పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. ఇక సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ మాత్రం బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగున్నా పాటలు అంతగా మెప్పించవు. ఎడిటింగ్​లో అక్కర్లేని సాంగ్, కొన్ని ల్యాగ్ సీన్స్ కట్ చేస్తే బాగుండేదని టాక్​ వినిపించింది. దర్శకుడు రాసుకున్న ప్రేమకథని ఇంకాస్త ఎమోషనల్​గా తెరకెక్కించాల్సిందని సోషల్​ మీడియాలో చర్చించుకున్నారు.

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