ETV Bharat / entertainment

రామాయణం సృష్టికర్త- ధురందర్ కంటే ముందే గూఢచారి కథతో సంచలనం- ఎవరీ చంద్రమౌళి చోప్రా?

రామాయణం సీరియల్ ద్వారా దేవుళ్లను మన కళ్ల ముందుకు తెచ్చిన ఈ దర్శకుడు రామానంద్ సాగర్ - రూ. 85 లక్షల బడ్జెట్‌తో తీసిన ఈ సినిమా అప్పట్లోనే రూ. 6 కోట్లు వసూలు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 3:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Ramanand Sagar Ankhen Movie : ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా రణవీర్ సింగ్ 'ధురందర్ 2' వసూళ్లు లేదా రణబీర్ కపూర్ 'రామాయణం' టీజర్ గురించే చర్చ జరుగుతోంది. ఒకవైపు అదిరిపోయే యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు, మరోవైపు పౌరాణిక గాథలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. అయితే ఈ రెండు విభిన్నమైన జోనర్లలో దశాబ్దాల క్రితమే అద్భుతాలు చేసిన ఒక మేధావి గురించి చాలామందికి తెలియదు. ఆయనే చంద్రమౌళి చోప్రా. ఈ పేరు వినడానికి కొత్తగా ఉన్నా, రామానంద్ సాగర్ అంటే మాత్రం తెలియని భారతీయుడు ఉండడు. 80వ దశకంలో టీవీల్లో 'రామాయణం' సీరియల్ ద్వారా దేవుళ్లను మన కళ్ల ముందుకు తెచ్చిన ఈ దర్శకుడు, అంతకుముందే బాలీవుడ్ స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాల గ్రామర్‌ను మార్చేశారు. ధురందర్ లాంటి సినిమాలకు పునాది వేసిన ఆ గూఢచారి కథే 'ఆంఖే'. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

చంద్రమౌళి నుంచి రామానంద్ సాగర్ వరకు
రామానంద్ సాగర్ ప్రయాణం 1930లో ఒక సామాన్య క్లాపర్ బాయ్‌గా మొదలైంది. ఆ తర్వాత పృథ్వీ థియేటర్లలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్‌గా పని చేస్తూ అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. రాజ్ కపూర్ సూపర్ హిట్ చిత్రం 'బరసాత్'కు సంభాషణలు, స్క్రీన్ ప్లే రాయడం ద్వారా బాలీవుడ్ దృష్టిని ఆకర్షించారు. దిలీప్ కుమార్, షమ్మీ కపూర్ వంటి స్టార్ హీరోలకు ఎన్నో హిట్ కథలను అందించారు. కేవలం రచయితగానే కాకుండా దర్శకుడిగా కూడా తన ముద్ర వేశారు. 1964లో వచ్చిన 'ఆర్జూ' మ్యూజికల్ హిట్‌తో టాప్ లెవల్ మేకర్​గా పేరు తెచ్చుకున్నాక, జేమ్స్ బాండ్ తరహాలో ఒక భారతీయ గూఢచారి కథను తీయాలని సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ధర్మేంద్రను స్పై హీరోగా మార్చిన 'ఆంఖే'
ఈ స్పై థ్రిల్లర్ కోసం రామానంద్ సాగర్ ఒక కొత్త ఫేస్ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు 'షోలా ఔర్ శబ్నమ్' సినిమాలో ధర్మేంద్రను చూశారు. ధర్మేంద్ర బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి, పిస్టల్ పట్టుకోవడానికి ఈయన చేతులే కరెక్ట్ అని ఫిక్స్ అయ్యారు. అలా 1968లో 'ఆంఖే' చిత్రం రూపుదిద్దుకుంది. విశేషం ఏమిటంటే భారతదేశపు నిఘా సంస్థ 'రా' ఏర్పడిన ఏడాదిలోనే ఈ సినిమా విడుదలవ్వడం. ఆ రోజుల్లోనే జపాన్, లెబనాన్ వంటి విదేశీ లొకేషన్లలో షూటింగ్ జరిపి ప్రేక్షకులకు సరికొత్త ప్రపంచాన్ని చూపించారు. ధర్మేంద్ర రగ్గడ్​ లుక్, లోకల్ మాస్ జేమ్స్ బాండ్ తరహాలో అలరించగా, మాలా సిన్హా గ్లామర్ యాక్షన్​తో మెప్పించారు.

దేశభక్తి గూఢచారులు విభిన్నమైన కథాంశం
ప్రస్తుత స్పై సినిమాల్లో ఎక్కువగా పాకిస్థాన్ లాంటి దేశాలను విలన్ దేశంగా చూపిస్తారు. కానీ 'ఆంఖే'లో రామానంద్ సాగర్ చైనాను లక్ష్యంగా చేసుకుని కథను నడిపించారు. డాక్టర్ ఎక్స్ అనే విలన్ అస్సాం సరిహద్దుల్లో ఆయుధాలను స్మగ్లింగ్ చేస్తూ దేశాన్ని ఇబ్బందుల్లో నెట్టాలని చూస్తుంటాడు. ఈ ముప్పును అడ్డుకోవడానికి ముగ్గురు ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ వీరులు (హిందూ, ముస్లిం, సిక్కు) కలిసి ఒక సీక్రెట్ ఏజెన్సీని నడుపుతుంటారు. సునీల్ (ధర్మేంద్ర), మీనాక్షి (మాలా సిన్హా) ఈ ఏజెన్సీ తరపున పనిచేస్తూ శత్రువుల ప్లాన్స్ ను తిప్పికొడతారు. తుపాకులు, గ్యాడ్జెట్స్ దేశభక్తి డైలాగులతో ఈ సినిమా ఆ కాలంలో ఒక సంచలనం.

టెహ్రాన్ వీధుల్లో షూటింగ్
1960ల కాలంలో భారతీయ ప్రేక్షకులకు జపాన్ లేదా లెబనాన్ వంటి ప్రాంతాలు చాలా కొత్త. 'ఆంఖే' సినిమాలోని చాలా సన్నివేశాలను ఇరాన్ లోని టెహ్రాన్ వీధుల్లో షూట్ చేశారు. ప్రసిద్ధ పాట 'దే దాతా కే నామ్' కూడా అక్కడే చిత్రీకరించారు. జేమ్స్ బాండ్ తరహాలో ఇందులో కూడా సీక్రెట్ డెన్స్, మాస్కులు, ట్రాన్స్‌మిటర్లు వంటి ఎన్నో వినూత్న అంశాలను వాడారు. ఒక సన్నివేశంలో ధర్మేంద్ర నిజమైన పులితో పోరాడటం అప్పట్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. టెక్నాలజీ లేని ఆ రోజుల్లోనే ఇంతటి సాహసం చేయడం రామానంద్ సాగర్ విజన్ కు నిదర్శనం.

బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని రికార్డులు
కేవలం రూ. 85 లక్షల బడ్జెట్‌తో రూపొందిన 'ఆంఖే' బాక్సాఫీస్ వద్ద దాదాపు రూ. 6 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ధురందర్ క్రేజ్ ఆ రోజే ఈ సినిమాకు ఉంది. థియేటర్ల బయట నెలల తరబడి 'హౌస్‌ఫుల్' బోర్డులు దర్శనమిచ్చేవి. దాదాపు 75 వారాల పాటు ఆడి ఈ సినిమా డైమండ్ జూబ్లీ స్టేటస్ అందుకుంది. సినిమా పోస్టర్లపై ఉన్న "దేశ సరిహద్దులను ఎవరూ తాకలేరు, ఎందుకంటే దానికి కాపలాగా 'ఆంఖే' ఉన్నాయి" అనే క్యాప్షన్ ప్రజల్లో దేశభక్తిని రగిలించింది. ఆ తర్వాత సాగర్ ఎన్నో సినిమాలు తీసినా, ఈ స్థాయి విజయం మళ్ళీ దక్కలేదు.

రామాయణంతో చరిత్ర సృష్టించి
రెండు దశాబ్దాల తర్వాత రామానంద్ సాగర్ టీవీ వైపు మళ్ళి 'రామాయణం' నిర్మించారు. ఆ సీరియల్ ఎంతటి ప్రభావం చూపిందంటే, ప్రజలు తమ పనులన్నీ ఆపుకుని మరీ టీవీలకు అతుక్కుపోయేవారు. నేడు నితేష్ తివారీ రూ. 4000 కోట్లతో రామాయణం తీస్తున్నా, దానికి సాగర్ రామాయణమే కొలమానంగా మారింది. తక్కువ వనరులతో ఆయన చేసిన మాయాజాలం ముందు వేల కోట్ల బడ్జెట్లు కూడా చిన్నబోతున్నాయి. ఒక స్పై థ్రిల్లర్ కథను, ఒక పౌరాణిక గాథను అంతటి గొప్పగా తీర్చిదిద్దడం కేవలం ఆయనకే సాధ్యమైంది.

TAGGED:

FIRST INDIAN SPY THRILLER
INDIA FIRST BIG BUDGET SPY FILM
RAMANAND SAGAR RAMAYAN
DHARMENDRA ANKHEN MOVIE
RAMANAND SAGAR ANKHEN MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.