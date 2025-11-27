'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా' రివ్యూ : రామ్ ఖాతాలో హిట్ పడినట్లేనా?
థియేటర్లలో ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా సందడి- సినిమా ఎలా ఉందంటే?
Published : November 27, 2025 at 3:04 PM IST
Andhra King Thaluka Movie Review : సినిమా: ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా; నటీనటులు: రామ్ పోతినేని, ఉపేంద్ర, భాగ్యశ్రీ బోర్సే, మురళీ శర్మ, రావు రమేశ్, రాజీవ్ కనకాల, రాహుల్ రామకృష్ణ, తులసి, సత్య, వీటీవీ గణేశ్ తదితరులు; దర్శకత్వం: మహేశ్బాబు పి, సంగీతం: వివేక్-మెర్విన్; సినిమాటోగ్రఫీ: సిద్ధార్థ నూని, జార్జ్ సి. విలియమ్స్; ఎడిటింగ్: ఎ.శ్రీకర్ ప్రసాద్; నిర్మాత: నవీన్ యెర్నేని, వై.రవి శంకర్; విడుదల : 27-11-2025;
ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని- యంగ్ బ్యూటీ భాగ్య శ్రీ బోర్సే లీడ్ రోల్స్లో తెరకెక్కిన సినిమా 'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా'. మహేశ్బాబు. పి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. కన్నడ స్టార్ ఉపేంద్ర కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ఓ స్టార్ హీరో అభిమాని కథగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే?
స్టోరీ ఏంటంటే?
అభిమానులంతా ఆంధ్ర కింగ్ అంటూ ఆరాధించే అగ్ర కథానాయకుడు సూర్య (ఉపేంద్ర) 100వ సినిమా చేస్తుంటారు. అంతకుముందు సినిమాలు నిరాశపర్చడంతో ఆయన 100వ సినిమా షూటింగ్కు బ్రేక్ పడుతుంది. అది పూర్తి కావాలంటే రూ.3 కోట్లు అవసరం అవుతాయి. ఇందుకోసం సూర్య తన ఆస్తులు అమ్మేద్దామని అనుకునే టైమ్లో సడెన్గా ఆయన ఖాతాలో రూ.3 కోట్లు జమ అవుతాయి. తనకు వీరాభిమాని అయిన సాగర్ (రామ్ పోతినేని) అకౌంట్ నుంచి ఆ డబ్బు జమ అయినట్టు తేలుతుంది.
ఎలాంటి పరిచయం లేని ఓ అభిమాని అంత డబ్బు పంపడంతో అతడిని కలిసేందుకు సూర్య బయల్దేరతాడు. ఆ క్రమంలో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన సాగర్ గురించి సూర్యకు ఏ విషయాలు తెలిశాయి? సాగర్ జీవితంపై హీరో సూర్య ఎలాంటి ప్రభావం చూపించాడు? తన హీరో కోసం సాగర్ ఏ త్యాగం చేశాడు? సాగర్ను ప్రేమించిన మహాలక్ష్మి ఎవరు? వాళ్లిద్దరూ ఒక్కటయ్యేందుకు సూర్య ఏం చేశాడు? ఇవన్ని విషయాలకు సమాధానాలు తెరపై సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే!
Dear #AKT,— RAm POthineni (@ramsayz) November 26, 2025
I made you with all my heart.
Now, it’s time for you to go out there and touch as many hearts as you can my love.
Good luck my baby!
Love..#RAPO #AndhraKingTaluka is all yours now..❤️ pic.twitter.com/a7hdig1C2t
ఎలా ఉందంటే?
ఒక అభిమాని జీవిత కథే ఈ సినిమా. స్టార్ హీరోకు- తన అభిమాని మధ్యనున్న బంధానికి, రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ఓ ప్రేమకథను మేళవించి డైరెక్టర్ ఈ సినిమాను తెరకెకక్కించారు. బలమైన రచన, కొత్త రకమైన కథ ఆకట్టుకున్నాయి. 90, 2000 దశకంలో సినిమా సందడి, అప్పట్లో తారలపై అభిమానం, సినిమా విడుదల రోజు థియేటర్ల వగ్గ హంగామా అంతా సినిమాలో చూపించారు. సూర్య 100వ సినిమా ఆగిపోవడంతో అసలు సంఘర్షణ మొదలవుతుంది. తన సినిమా ఆగిపోకూడదని రూ. 3 కోట్లు సాయం చేసిన అభిమాని ఎవరో తెలుసుకోవాలని బయల్దేరడంతో సాగర్ కథ మొదలవుతుంది.
సాగర్- మహాలక్ష్మి మధ్య మొదలయ్యే అందమైన ప్రేమకథ సినిమాలో మరో హైలైట్. తన ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు, తాను పుట్టి పెరిగిన ఊరిని హేళన చేసినప్పుడు సాగర్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడనేది ఫస్ట్ హాఫ్లో కీలకం. ఊరు మొత్తాన్ని ఏకం చేయడంతోపాటు, రూ.3 కోట్ల కోసం సాగర్ చేసే త్యాగానికి సంబంధించిన సన్నివేశాలు భావోద్వేగాలతో కట్టిపడేస్తాయి. అయితే అభిమాని- హీరో కథకు తోడుగా, ప్రేమకథ, నేల కథ ఇలా చాలా విషయాలు ఉండటంతో చూసేవాళ్లు ఏ కథకు కనెక్ట్ కావాలో అర్థం కాదు.
ఫస్ట్హాఫ్ సన్నివేశాల్లో వేగం లేకపోవడం, రన్టైమ్ ఎక్కువగా ఉండడం, అక్కడక్కడా ఊహకందే కథనం సినిమాకు నెగెటివ్. అయిప్పటికీ, రచనలో నిజాయతీ, ఎంచుకున్న కథలో కొత్తదనం, ఎమోషన్స్, హీరో హీరోయిన్ల మధ్య కెమిస్ట్రీ ఓ మంచి సినిమాని చూశామన్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. తారల అభిమానులు ఈ సినిమాకి మరింతగా కనెక్ట్ అవుతారు.
బలాలు
- రామ్ నటన
- కథా నేపథ్యం
- భావోద్వేగాలు
బలహీనతలు
- నెమ్మదిగా సాగే సన్నివేశాలు
చివరిగా: ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా- అభిమానే ఆంధ్రాకింగ్
ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!