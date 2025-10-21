దేశంలో ఒక్కరోజే దీపావళి, గాజాలో రోజూ దివాళీనే: రామ్ గోపాల్ వర్మ
రామ్ గోపాల్ వర్మ పోస్ట్ వైరల్
Published : October 21, 2025 at 1:10 PM IST
Ram Gopal Varama Diwali Wishes : సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించాలంటే అది ఒక్క రామ్ గోపాల్ వర్మకే సాధ్యం. ఆయన ఎప్పుడు ఏం ట్వీట్ చేస్తారో, ఎవరిపై ఎలాంటి కామెంట్ చేస్తారో ఎవరూ ఊహించలేరు. సమయం, సందర్భం ఏదైనా తన స్టైల్లో ఒక కామెంట్ వదిలి, సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారతారు. తాజాగా దీపావళి విషెస్ కూడా వర్మ తనదైన శైలిలో ఒక ట్వీట్ వేశారు.
'గాజాలో రోజూ దీపావళి' ఆర్జీవీ ట్వీట్!
నిన్న (అక్టోబర్ 20) ఆర్జీవీ తన అధికారిక X (ట్విట్టర్) ఖాతా నుంచి ఒక ట్వీట్ చేశారు. "ఇండియాలో ఒక్క రోజే దీపావళి, కానీ గాజాలో రోజూ దీపావళి" అని పోస్ట్ చేసి, దానికి మూడు ఫైర్ ఎమోజీలను జోడించారు. ఈ ట్వీట్ పోస్ట్ చేసిన క్షణాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇండియాలో దీపావళి అంటే వెలుగుల పండగ అని, కానీ గాజాలో మాత్రం బాంబుల మోత, పేలుళ్లను ఉద్దేశించే వర్మ కామెంట్ చేశారని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.
In INDIA only one day is DIWALI and in GAZA, every day is DIWALI🔥🔥🔥— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 20, 2025