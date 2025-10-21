ETV Bharat / entertainment

దేశంలో ఒక్కరోజే దీపావళి, గాజాలో రోజూ దివాళీనే: రామ్​ గోపాల్​ వర్మ

రామ్​ గోపాల్​ వర్మ పోస్ట్ వైరల్

Ram Gopal Varama Diwali Wishes
Ram Gopal Varama Diwali Wishes (Ram Gopal Varma X Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 1:10 PM IST

Ram Gopal Varama Diwali Wishes : సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించాలంటే అది ఒక్క రామ్ గోపాల్ వర్మకే సాధ్యం. ఆయన ఎప్పుడు ఏం ట్వీట్ చేస్తారో, ఎవరిపై ఎలాంటి కామెంట్ చేస్తారో ఎవరూ ఊహించలేరు. సమయం, సందర్భం ఏదైనా తన స్టైల్‌లో ఒక కామెంట్ వదిలి, సోషల్​ మీడియాలో హాట్​ టాపిక్​గా మారతారు. తాజాగా దీపావళి విషెస్​ కూడా వర్మ తనదైన శైలిలో ఒక ట్వీట్ వేశారు.

'గాజాలో రోజూ దీపావళి' ఆర్జీవీ ట్వీట్!
నిన్న (అక్టోబర్ 20) ఆర్జీవీ తన అధికారిక X (ట్విట్టర్) ఖాతా నుంచి ఒక ట్వీట్ చేశారు. "ఇండియాలో ఒక్క రోజే దీపావళి, కానీ గాజాలో రోజూ దీపావళి" అని పోస్ట్ చేసి, దానికి మూడు ఫైర్ ఎమోజీలను జోడించారు. ఈ ట్వీట్ పోస్ట్ చేసిన క్షణాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇండియాలో దీపావళి అంటే వెలుగుల పండగ అని, కానీ గాజాలో మాత్రం బాంబుల మోత, పేలుళ్లను ఉద్దేశించే వర్మ కామెంట్ చేశారని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.

