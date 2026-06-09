'రివ్యూవర్లు ప్రేక్షకులకు ఉచిత సేవ చేస్తున్నారు- వాళ్ల వల్లే ప్రజలు డబ్బు సేవ్ చేసుకుంటున్నారు!'- RGV షాకింగ్ కామెంట్స్
రివ్యూలపై రామ్ గోపాల్ వర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు- బాక్సాఫీస్ స్కామ్ను బయటపెట్టిన సంచలన దర్శకుడు- సమీక్షలను వర్షంతో పోల్చిన ఆర్జీవీ!
Published : June 9, 2026 at 12:24 PM IST
RGV on Reviewers : టాలీవుడ్లో పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్లకు, అలాగే యూట్యూబ్ మూవీ రివ్యూవర్లకు మధ్య జరుగుతున్న వివాదంపై ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్గోపాల్ వర్మ తనదైన స్టైల్లో స్పందించారు. సినిమా రివ్యూలు, సెన్సార్షిప్, ప్రస్తుత నిర్మాతల్లో ఉన్న భయాల గురించి ఆర్జీవీ చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడారు. ఇండస్ట్రీ వాళ్లు కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ వేస్తూ క్రిటిక్స్ నోరు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్న తరుణంలో, ఆర్జీవీ మాత్రం ఈ రివ్యూల ట్రెండ్ను చాలా నార్మల్ విషయం అంటూ కొట్టిపారేశారు. దీనిపై ఆయన ఇంకా ఏమన్నారంటే?
వర్షం పడితే తడవాల్సిందే- రివ్యూలూ అంతే!
సోషల్ మీడియా రివ్యూలు, మీమ్ పేజీలు సినిమా టాక్ను ఫస్ట్ వీకెండ్లోపే మార్చేస్తున్నాయని అడగ్గా, ఆర్జీవీ నవ్వుతూ నిర్మాతలకు ఒక క్రేజీ ఉదాహరణ చెప్పారు. సినిమా రివ్యూలను ఆయన ప్రకృతిలో ఒక భాగమైన వర్షంతో పోల్చారు. 'బయట వర్షం పడితే నువ్వు కచ్చితంగా తడుస్తావు. ఇంట్లో ఉండాలా, రేయిన్కోట్ వేసుకోవాలా అనేది నీ ఛాయిస్, అంతేకానీ పడుతున్న వర్షంపై అరవడం లేదా దాన్ని తిట్టడం మూర్ఖత్వం' అని ఆర్జీవీ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రపంచంలో ఐఫోన్లు, రెస్టారెంట్లు, పొలిటికల్ మూమెంట్ల నుంచి క్రికెట్ వరకు అన్నింటికీ రివ్యూలు ఉన్నప్పుడు, సినిమా ఇండస్ట్రీ మాత్రం ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రొటెక్టెడ్ బబుల్లో బతకాలని ఎలా ఆశిస్తుందని ఆయన ప్రశ్నించారు.
మూడు రోజుల బాక్సాఫీస్ స్కామ్!
సినిమా రిలీజ్ అయిన మొదటి మూడు రోజులు రివ్యూలను ఆపాలని చూస్తున్న నిర్మాతల వెనుక ఉన్న అసలు బిజినెస్ సీక్రెట్ను ఆర్జీవీ ఇక్కడ బట్టబయలు చేశారు. చాలామంది నిర్మాతలు ఒక మైండ్సెట్తో వర్క్ చేస్తారని ఆయన ఆరోపించారు. మొదటి వీకెండ్ వరకు ఆడియన్స్ను చీకట్లోనే ఉంచాలనేది వారి ప్లాన్ అని చెప్పారు. శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో జనాలను బ్లైండ్గా థియేటర్లకు రప్పించి భారీ బడ్జెట్ను రికవరీ చేసుకోవడమే వాళ్ల టార్గెట్ అని, ఆ తర్వాత సోమవారం సినిమా ఏమైపోయినా వాళ్లకు నష్టం లేదనే ఆలోచనలో రివ్యూలను బ్యాన్ చేయాలని చూస్తున్నారని ఆర్జీవీ మండిపడ్డారు.
యానిమల్ సినిమాను వాళ్లు ఆపగలిగారా?
అలాగే సినిమా బాగుంటే ఏ రివ్యూలు కూడా ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు వెళ్లకుండా ఆపలేవు అని అన్నారు. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్ బ్లాక్బస్టర్ యానిమల్ను ఉదారహరణగా వివరించారు. 2023లో ఆ సినిమా రిలీజైనప్పుడు నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చాయని, అనేకమంది ఫెమినిజం గురించి మాట్లాడుకూ సినిమాను విమర్శించారని గుర్తు చేశారు. అయితే ఏ రివ్యూలు కూడా అప్పుడు సినిమా బ్లాక్బస్టర్ అవ్వకుండా ఆపలేవని, భారీ వసూళ్లతో యానిమల్ దుసుకుపోయిందని అన్నారు.
రివ్యూవర్లు చేసేది ప్రేక్షకులకు ఉచిత సేవ!
ఇక ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న కామెంట్స్ పై కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు. 'మా కష్టాన్ని వాడుకుని యూట్యూబర్లు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు' అనే పాయింట్కు ఆర్జీవీ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. 'ఆ ఆలోచనా విధానం పూర్తిగా తప్పు. రివ్యూవర్లు సినిమా ఇండస్ట్రీ కోసం పని చేయరు, వాళ్లు ప్రేక్షకులకు సంబంధించిన వ్యక్తులు' అని స్పష్టం చేశారు. ఒక సినిమా చెత్తగా ఉన్నప్పుడు థియేటర్లకు వెళ్లి మీ కష్టార్జితాన్ని, టైమ్ను వృధా చేసుకోవద్దని రివ్యూవర్ చెప్పడం ఒక రకమైన పబ్లిక్ సర్వీస్, ప్రేక్షకులకు చేసే ఉచిత సేవ లాంటిదని వర్మ అభిప్రాయపడ్డారు.
సామాన్యుడి జేబుకు రివ్యూవర్లే రక్షణ
ప్రస్తుత రోజుల్లో మల్టీప్లెక్స్లలో సినిమా టికెట్ల రేట్లు, అక్కడ అమ్మే స్నాక్స్ ధరలు సామాన్యుడికి అందుబాటులో లేనంత భారీగా పెరిగిపోయాయని ఆర్జీవీ గుర్తుచేశారు. ఇంత ఖరీదైన కాలంలో ఒక బ్యాడ్ సినిమాకు వెళ్లి డబ్బులు ఖర్చుచేయకుండా సామాన్యుడి జేబుకు ఒక రక్షణ కవచంలా ఈ రివ్యూవర్లు నిలబడుతున్నారని ఆయన కొనియాడారు. అందుకే రివ్యూవర్ల లాయల్టీ ఎప్పుడూ ప్రేక్షకుల వైపే ఉంటుందని ఆర్జీవీ చెప్పారు.
కార్పొరేట్ బెదిరింపులతో నెగ్గలేరు
ఆర్జీవీ ఇచ్చిన మరో స్టేట్మెంట్ కూడా వైరల్ అయ్యింది. కార్పొరేట్ బెదిరింపులతో వీడియోలను డిలీట్ చేయించడం లేదా రివ్యూవర్లను బ్యాన్ చేయాలని చూడటం అనేది ఎప్పటికీ గెలవలేని యుద్ధమని ఆర్జీవీ స్పష్టం చేశారు. నువ్వు వర్షం మీద కేసు వేయలేవు, అలాగే ఇంటర్నెట్లో మాట్లాడే జనం నోళ్లు నొక్కలేవని చెప్పారు. మేకర్స్ 5 స్టార్ లేదా 1 స్టార్ రేటింగ్లను చూసి ఏడవడం మానేసి, ఒకసారి టికెట్ అమ్మాక ఆ సినిమా కథను డిసైడ్ చేసే హక్కు పూర్తిగా ఆడియన్స్కే ఉంటుందనే నిజాన్ని గ్రహించాలని ఆర్జీవీ హితవు పలికారు.
ఏదేమైనా యూట్యూబ్ రివ్యూల గోల చుట్టూ టాలీవుడ్లో పెద్ద రచ్చ నడుస్తున్న టైమ్లో ఆర్జీవీ ఇచ్చిన ఈ క్లారిటీ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. బెదిరింపులతో కాకుండా కంటెంట్తోనే ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించాలనే విషయాన్ని నిర్మాతలు గుర్తించాలని మరికొందరు చెబుతున్నారు. ఇక ఆర్జీవీ చెప్పిన ఈ ప్రాక్టికల్ పాయింట్స్ మీద సినీ ప్రముఖులు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతారో చూడాలి.
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