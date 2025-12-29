ETV Bharat / entertainment

'ఆ ముగ్గురికి హ్యాట్సాఫ్- అలాంటి విలన్లకు గట్టి చెంపదెబ్బ'- శివాజీ వ్యాఖ్యలపై రామ్​గోపాల్​ వర్మ

రాజాసాబ్​ సినిమా ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న ముగ్గురు హీరోయిన్లను ప్రశంసిస్తూ వర్మ పోస్ట్

Ram Gopal Varma on Shivaji Comments
Ram Gopal Varma on Shivaji Comments (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 29, 2025 at 1:16 PM IST

Ram Gopal Varma on Shivaji Comments : మహిళల వస్త్రధారణ విషయంలో నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై దర్శకుడు రామ్​గోపాల్​ వర్మ మరోసారి స్పందించారు. రాజాసాబ్​ సినిమా ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న ముగ్గురు హీరోయిన్లను ప్రశంసిస్తూ ఈ పోస్ట్ చేశారు. వారికి నచ్చిన దుస్తులను వేసుకుని వచ్చారంటూ మద్దతు తెలిపారు. రాజాసాబ్​ ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​లో ముగ్గురు హీరోయిన్లతో కలిసి హీరో ప్రభాస్​ తీసుకున్న ఫొటోను రామ్​గోపాల్​ వర్మ పోస్ట్ చేశారు.

ఇందులో ప్రభాస్​ సెల్ఫీ తీస్తుండగా హీరోయిన్లు నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్​ ఫొటోలో ఉన్నారు. "శివాజీతో పాటు ఆయన బ్యాచ్​ వాగుడును ప్రభాస్​ ముగ్గురు హీరోయిన్లు పట్టించుకోలేదు. వారికి ఇష్టం వచ్చిన దుస్తులు వేసుకుని వచ్చారు. ఆ ముగ్గురు హీరోలకు నా హ్యాట్సాఫ్​. అలాంటి విలన్లకు గట్టి చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లు చేశారు" అని ఎక్స్​లో వర్మ పోస్ట్ చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

