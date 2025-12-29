'ఆ ముగ్గురికి హ్యాట్సాఫ్- అలాంటి విలన్లకు గట్టి చెంపదెబ్బ'- శివాజీ వ్యాఖ్యలపై రామ్గోపాల్ వర్మ
రాజాసాబ్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న ముగ్గురు హీరోయిన్లను ప్రశంసిస్తూ వర్మ పోస్ట్
Published : December 29, 2025 at 1:16 PM IST
Ram Gopal Varma on Shivaji Comments : మహిళల వస్త్రధారణ విషయంలో నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై దర్శకుడు రామ్గోపాల్ వర్మ మరోసారి స్పందించారు. రాజాసాబ్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న ముగ్గురు హీరోయిన్లను ప్రశంసిస్తూ ఈ పోస్ట్ చేశారు. వారికి నచ్చిన దుస్తులను వేసుకుని వచ్చారంటూ మద్దతు తెలిపారు. రాజాసాబ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ముగ్గురు హీరోయిన్లతో కలిసి హీరో ప్రభాస్ తీసుకున్న ఫొటోను రామ్గోపాల్ వర్మ పోస్ట్ చేశారు.
ఇందులో ప్రభాస్ సెల్ఫీ తీస్తుండగా హీరోయిన్లు నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ ఫొటోలో ఉన్నారు. "శివాజీతో పాటు ఆయన బ్యాచ్ వాగుడును ప్రభాస్ ముగ్గురు హీరోయిన్లు పట్టించుకోలేదు. వారికి ఇష్టం వచ్చిన దుస్తులు వేసుకుని వచ్చారు. ఆ ముగ్గురు హీరోలకు నా హ్యాట్సాఫ్. అలాంటి విలన్లకు గట్టి చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లు చేశారు" అని ఎక్స్లో వర్మ పోస్ట్ చేశారు.
All 3 heroines of #Prabhas @AgerwaLNidhhi@MalavikaM_— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 28, 2025
@riddhiculousart din’t care about moral barkings of Shivaji and his vitriolic batch at #RajaSaab event and wore exactly what they want to wear.😎😂🤣 Hats off to you 3 HEROES for giving tight face slap to those VILLAINS pic.twitter.com/7tJPUaIROC