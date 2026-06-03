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పెద్ది ప్రీమియర్ షోలు- పబ్లిక్ టాక్ ఎలా ఉందంటే?

థియేటర్లలో పెద్దితో రామ్​ చరణ్ సందడి- సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్- టాక్ ఎలా ఉందంటే?

Peddi Public Talk
Peddi Public Talk (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 3, 2026 at 11:06 PM IST

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Peddi Public Talk : మెగాపవర్ స్టార్ రామ్​చరణ్ లేటెస్ట్ సినిమా పెద్ది థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. రేపు రిలీజ్ ఉండగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో ఇవాళ రాత్రికే ప్రీమియర్స్ పడిపోయాయి. దీంతో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు పెద్ది గురించి తమ అభిప్రాయాలను సోషల్ మీడియాలో షేక్ చేసుకుంటున్నారు. సినిమా బాగుందని, ముఖ్యంగా రాణ్​చరణ్ నటన అదిరిపోయిందని అంటున్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

పెద్ది ప్రీమియర్స్​తో మెగా ఫ్యాన్స్ సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ఇక సినిమాకు కూడా పాజిటివ్ టాక్ వస్తుంది. చెర్రీ నటనలో మరో మెట్టు ఎక్కేశారని, ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్​లో ఇంకో మైలురాయి అని అంటున్నారు. తండ్రికి మించిన తనయుడిగా నటనలో జీవించేశారని కితాబిస్తున్నారు. రంగస్థలం సినిమాకు జాతీయ అవార్డు మిస్ అయినా, ఈ చిత్రానికి కచ్చితంగా అవార్డు దక్కుతుందని కామెంట్ చేస్తున్నారు. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు ఎమోషనల్ సీన్స్​ బాగా తెరకెక్కించారని కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఫైనల్ రివ్యూ రావాలంటే మరికొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే!

థియేటర్లలో ఉపాసన పెద్ది వైబ్స్
పెద్ది ప్రీమియర్లలో రామ్​చరణ్ సతీమణి ఉపాసన థియేటర్లలో సందడి చేశారు. చెర్రీ ఎంట్రీ సీన్​లో చప్పట్లు కొడుతూ ఎంజాయ్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

కాగా, బుచ్చిబాబు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా రేపు వరల్డ్​వైడ్​గా రిలీజ్ కానుంది. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్​గా నటించగా, జగపతిబాబు, దివ్యేందు, శివరాజ్​కుమార్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించగా, వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్​పై సతీశ్ నిర్మించారు.

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