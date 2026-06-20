క్లీంకార ఫేస్ రివీల్ చేసిన చరణ్ దంపతులు- చిన్నారి ఎంత క్యూట్గా ఉందో!
క్లీంకార ఫేస్ రివీల్ చేసిన రామ్ చరణ్ దంపతులు
Klinkara Face (RAMCHARAN, UPASANA INSTA POST)
Published : June 20, 2026 at 5:26 PM IST
Klinkara Face Reveal : మెగా పవర్ స్టార్, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ – ఉపాసనల ముద్దుల కుమార్తె క్లీంకార కొణిదెలను చూడాలని మెగా అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులంతా ఎంతో కాలంగా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సెలబ్రిటీల పిల్లల ప్రైవసీని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో చరణ్ దంపతులు ఇప్పటివరకు క్లీంకార ఫేస్ కనిపించకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు క్లీంకార పుట్టినరోజు కావడంతో రామ్ చరణ్, ఉపాసన కలిసి తమ ఫ్యామిలీ ఫోటోను షేర్ చేశారు. అందులో క్లీంకార తల్లిదండ్రులతో కలిసి చాలా క్యూట్గా నవ్వుతూ కనిపించింది.