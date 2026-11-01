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'RC 17': పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైన రామ్​చరణ్- సుకుమార్ సినిమా

RC 17 Pooja Ceremony : రామ్​చరణ్- సుకుమార్ ఆర్​సీ 17 ప్రాజెక్ట్ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఇవాళ హైదరాబాద్​లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ ప్రాజెక్ట్ షురూ అయ్యింది.

RC 17 Pooja
RC 17 సినిమా (Mythri Movie Makers 'x' Post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2026 at 11:12 AM IST

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రామ్​చరణ్ - సుకుమార్ 'RC17' ప్రాజెక్ట్ పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. మూవీటీమ్ ఇవాళ హైదరాబాద్​లో పూజా కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హీరో రామ్​చరణ్, దర్శకుడు సుకుమార్ దంపతులు, డైరెక్టర్ మారుతి వచ్చారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, టీ సిరీస్​ బ్యానర్ల​పై ఈ సినిమా పాన్ఇండియా లెవెల్​లో రూపొందుతోంది.

కాగా, ఈ ప్రాజెక్ట్​కు సంబంధించి హీరోయిన్ మిగిలిన నటీనటులు వివరాలను మేకర్స్ ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే నిన్న రివీల్ చేసిన పోస్టర్​పై 'మీరు అస్సలు అంచనా వేయలేరు' అనే అర్థం వచ్చేలా ఓ హ్యాష్​ట్యాగ్ ఇచ్చారు. దీంతో మూవీ ఏ రేంజ్​లో ఉండబోతోందో అని ఓ హింట్ ఇచ్చినట్లుగా ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.​

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