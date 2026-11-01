'RC 17': పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైన రామ్చరణ్- సుకుమార్ సినిమా
RC 17 Pooja Ceremony : రామ్చరణ్- సుకుమార్ ఆర్సీ 17 ప్రాజెక్ట్ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఇవాళ హైదరాబాద్లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ ప్రాజెక్ట్ షురూ అయ్యింది.
Published : November 1, 2026 at 11:12 AM IST
రామ్చరణ్ - సుకుమార్ 'RC17' ప్రాజెక్ట్ పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. మూవీటీమ్ ఇవాళ హైదరాబాద్లో పూజా కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హీరో రామ్చరణ్, దర్శకుడు సుకుమార్ దంపతులు, డైరెక్టర్ మారుతి వచ్చారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, టీ సిరీస్ బ్యానర్లపై ఈ సినిమా పాన్ఇండియా లెవెల్లో రూపొందుతోంది.
కాగా, ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి హీరోయిన్ మిగిలిన నటీనటులు వివరాలను మేకర్స్ ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే నిన్న రివీల్ చేసిన పోస్టర్పై 'మీరు అస్సలు అంచనా వేయలేరు' అనే అర్థం వచ్చేలా ఓ హ్యాష్ట్యాగ్ ఇచ్చారు. దీంతో మూవీ ఏ రేంజ్లో ఉండబోతోందో అని ఓ హింట్ ఇచ్చినట్లుగా ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.