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రామ్​చరణ్ 'RC 17' సినిమా- హీరోయిన్​గా ఆ ఇద్దరి పేర్లు ఫైనలైజ్!

Ram Charan RC 17: రామ్​చరణ్ - సుకుమార్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న 'ఆర్​సీ 17' సినిమా హీరోయిన్​ కోసం మేకర్స్ తీవ్ర కసరత్తులు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పలువురు పేర్లను ఫైనలైజ్ చేశారని టాక్.

Sukumar Ram Charan
ఆర్​సీ 17 (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2026 at 8:08 AM IST

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ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయ్యిందంటే అందులో ఎవరెవరు నటించనున్నారనే దానిపైనే కీలక చర్చ జరుగుతుంటుంది. ఇప్పుడు టాలీవుడ్​లోనూ ఇలాంటి చర్చే హాట్​టాపిక్​గా ఉంది. రీసెంట్​గా మెగా హీరో రామ్​చరణ్ తన అప్​కమింగ్ సినిమా (RC17)ను షురూ చేశారు. దర్శకుడు సుకుమార్​ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించనున్నారు. రంగస్థలం తర్వాత ఈ కాంబోలో రానున్న రెండో సినిమా కావడంతో దీనిపై సహజంగానే హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. అయితే ఇందులో హీరోయిన్ ఎవరనేదానిపైన స్పష్టత రాలేదు.

ఆ ఇద్దరే ఫైనల్ అయ్యారా?
కొన్నిరోజులుగా ఈ సినిమాలో చెర్రీకి జోడీగా నటించనున్నారని పలువురి పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ధురంధర్ ఫేమ్ సారా అర్జున్ దాదాపుగా ఫిక్స్ అయ్యారని ప్రచారం సాగింది. ఆమె కాకపోతే ఆకాశంలో ఒక తార ఫేమ్ సాత్విక వీరవల్లిని కూడా మూవీటీమ్ పరిశీలిస్తుందని అంటున్నారు. దీనిపై రీసెంట్​గా జరిగిన పూజా కార్యక్రమం రోజే క్లారిటీ వస్తుందని ఆశించారు. కానీ, మూవీటీమ్ ఈ విషయంపై ఎలాంటి అప్డేట్ షేర్ చేసుకోలేదు. వీలైనంత వరకు గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు.

అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్​ కోసం మేకర్స్ పలువురు హీరోయిన్ల పేర్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొంతమంది పేర్లను కూడా షార్ట్ లిస్ట్ చేశారని తెలిసింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఇప్పటికే ప్రచారంలో ఉన్న సారా అర్జున్, సాత్విక్ వీరవల్లి పేర్లు ఈ లిస్ట్​లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపు ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు ఉండవచ్చని ఇన్​సైట్ టాక్ వినిపిస్తుంది. కానీ ఇంకా ఎవరిని కూడా ఫైనలైజ్ చేయలేదు. అయితే దీనిపై ఈ నెలాఖరులో లేదా డిసెంబర్ తొలి వారంలో మూవీటీమ్ తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అంటే వచ్చే నెలలో లేదా న్యూఇయర్ సందర్భంగా హీరోయిన్​ పేరును అధికారికంగా ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉంది.

షూటింగ్ ఎప్పుడంటే?
ఇటీవల హైదరాబాద్​లో మేకర్స్ ఘనంగా పూజా కార్యక్రమాలు జరిపారు. ఈ ఈవెంట్​కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి, హీరో రామ్​చరణ్​పై తొలి క్లాప్ కొట్టారు. అనంతరం మేకర్స్ ఓ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు. ఇందులో నెమలి పింఛం బ్యాక్​డ్రాప్​లో రామ్​చరణ్ ఫేస్​ లుక్ ఉంది. దీంతో ఈ సినిమా స్టోరీపై నెట్టింట అభిమానులు తమతమ అంచనాలతో సినిమా కథను ఊహించుకుంటున్నారు. ఇక వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

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ఆర్​సీ 17 సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు
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