రామ్చరణ్ 'RC 17' సినిమా- హీరోయిన్గా ఆ ఇద్దరి పేర్లు ఫైనలైజ్!
Ram Charan RC 17: రామ్చరణ్ - సుకుమార్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న 'ఆర్సీ 17' సినిమా హీరోయిన్ కోసం మేకర్స్ తీవ్ర కసరత్తులు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పలువురు పేర్లను ఫైనలైజ్ చేశారని టాక్.
Published : November 7, 2026 at 8:08 AM IST
ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయ్యిందంటే అందులో ఎవరెవరు నటించనున్నారనే దానిపైనే కీలక చర్చ జరుగుతుంటుంది. ఇప్పుడు టాలీవుడ్లోనూ ఇలాంటి చర్చే హాట్టాపిక్గా ఉంది. రీసెంట్గా మెగా హీరో రామ్చరణ్ తన అప్కమింగ్ సినిమా (RC17)ను షురూ చేశారు. దర్శకుడు సుకుమార్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించనున్నారు. రంగస్థలం తర్వాత ఈ కాంబోలో రానున్న రెండో సినిమా కావడంతో దీనిపై సహజంగానే హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. అయితే ఇందులో హీరోయిన్ ఎవరనేదానిపైన స్పష్టత రాలేదు.
ఆ ఇద్దరే ఫైనల్ అయ్యారా?
కొన్నిరోజులుగా ఈ సినిమాలో చెర్రీకి జోడీగా నటించనున్నారని పలువురి పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ధురంధర్ ఫేమ్ సారా అర్జున్ దాదాపుగా ఫిక్స్ అయ్యారని ప్రచారం సాగింది. ఆమె కాకపోతే ఆకాశంలో ఒక తార ఫేమ్ సాత్విక వీరవల్లిని కూడా మూవీటీమ్ పరిశీలిస్తుందని అంటున్నారు. దీనిపై రీసెంట్గా జరిగిన పూజా కార్యక్రమం రోజే క్లారిటీ వస్తుందని ఆశించారు. కానీ, మూవీటీమ్ ఈ విషయంపై ఎలాంటి అప్డేట్ షేర్ చేసుకోలేదు. వీలైనంత వరకు గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు.
అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మేకర్స్ పలువురు హీరోయిన్ల పేర్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొంతమంది పేర్లను కూడా షార్ట్ లిస్ట్ చేశారని తెలిసింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఇప్పటికే ప్రచారంలో ఉన్న సారా అర్జున్, సాత్విక్ వీరవల్లి పేర్లు ఈ లిస్ట్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపు ఈ ఇద్దరిలో ఒకరు ఉండవచ్చని ఇన్సైట్ టాక్ వినిపిస్తుంది. కానీ ఇంకా ఎవరిని కూడా ఫైనలైజ్ చేయలేదు. అయితే దీనిపై ఈ నెలాఖరులో లేదా డిసెంబర్ తొలి వారంలో మూవీటీమ్ తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అంటే వచ్చే నెలలో లేదా న్యూఇయర్ సందర్భంగా హీరోయిన్ పేరును అధికారికంగా ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉంది.
షూటింగ్ ఎప్పుడంటే?
ఇటీవల హైదరాబాద్లో మేకర్స్ ఘనంగా పూజా కార్యక్రమాలు జరిపారు. ఈ ఈవెంట్కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి, హీరో రామ్చరణ్పై తొలి క్లాప్ కొట్టారు. అనంతరం మేకర్స్ ఓ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు. ఇందులో నెమలి పింఛం బ్యాక్డ్రాప్లో రామ్చరణ్ ఫేస్ లుక్ ఉంది. దీంతో ఈ సినిమా స్టోరీపై నెట్టింట అభిమానులు తమతమ అంచనాలతో సినిమా కథను ఊహించుకుంటున్నారు. ఇక వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.