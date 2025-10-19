ETV Bharat / entertainment

రామ్​చరణ్​, సుకుమార్​ సినిమా షూటింగ్​ స్టార్ట్ అప్పుడే​- కన్ఫర్మ్​ చేసిన మైత్రి అధినేత!

రామ్ చరణ్, సుకుమార్ మూవీ అప్​డేట్!

Ram Charan - Sukumar Project
Ram Charan - Sukumar Project (From X Post Telugu Bit)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 8:36 AM IST

Ram Charan Sukumar Project : తమిళ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా నటించిన 'డ్యూడ్' సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను అందుకుంటోంది. మొదటి రోజే డీసెంట్ కలెక్షన్స్ సాధించి హిట్ టాక్‌తో దూసుకుపోతోది. దీంతో సినిమా బృందం ఘనంగా సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరైన మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అధినేత, నిర్మాత నవీన్ యెర్నేని మీడియాతో ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. రామ్​ చరణ్​ చిత్రం గురించి ఒక చిన్న హింట్​ ఇచ్చారు.

మీడియా ప్రశ్నలకు సమాధానంగా నవీన్ మాట్లాడుతూ, "మా బ్యానర్‌లో రామ్ చరణ్ సుకుమార్ కాంబినేషన్లో ఓ భారీ సినిమా తెరకెక్కనుంది. ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఆ సినిమా పూర్తయిన వెంటనే ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ పనులు ప్రారంభం అవుతాయి. షూటింగ్‌ను వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్– మేలో స్టార్ట్ చేయాలనే ప్లాన్ ఉంది" అని నవీన్ తెలిపారు. రామ్ చరణ్ సుకుమార్ కాంబినేషన్‌పై ఉన్న ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఉండగా, తాజా అప్‌డేట్ ఫ్యాన్స్‌కు దీపావళి గిఫ్ట్‌గా మారింది.

అప్పట్లో రాజమౌళి కూడా!
ఇదే సమయంలో అభిమానుల్ని ఉత్సాహపరుస్తూ, 'RRR' ప్రమోషన్స్ సమయంలో సుకుమార్, చెర్రీ హార్డ్​ హిట్టింగ్​ సీన్ గురించి హింట్‌ ఇచ్చారు. ఈ వీడియో మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ సీన్ థియేటర్స్‌లో బ్లాస్ట్ అవుతుందని అప్పుడు చెప్పిన మాటలను అభిమానులు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.

ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'పెద్ది' షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే సుమారు 60 శాతం షూటింగ్ పూర్తయింది. త్వరలోనే ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్‌కు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. పుణెలో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. రామ్‌చరణ్‌ ఈ సినిమా కోసం బల్క్ బాడీతో పాటు మాస్​ లుక్​లో ట్రాన్స్​ ఫార్మ్​ అయ్యారు. మీసం, గడ్డం, ముక్కు రింగ్‌తో ప్రత్యేకమైన స్టైల్‌లో కనిపించనున్నారు.

అంతేకాకుండా, ఆయన డైలాగ్‌ డెలివరీలో కూడా కొత్త యాక్సెంట్‌ను ప్రయత్నిస్తున్నారని రత్నవేలు చెప్పారు. దర్శకుడు బుచ్చి బాబు రాసిన కథ అద్భుతంగా ఉందని, ఈ సినిమాను తాను కూడా కొత్త పద్ధతిలో చిత్రీకరిస్తున్నానని వివరించారు. 'రంగస్థలం' నుంచి కొంత ప్రేరణ తీసుకున్నా 'పెద్ది' సినిమా కథ మాత్రం చాలా కొత్తది. ఇది ఏ సినిమా స్టోరీను పోలి ఉండదు. ఇది పూర్తిగా కొత్త తరహా కథనం' అని రత్నవేలు అన్నారు.

డ్యూడ్​ డే 1 కలెక్షన్స్​
తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజే రూ.10 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇది రంగనాథన్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్‌గా నిలిచింది. థియేటర్​ ఆక్యుపెన్సీ విషయానికి వస్తే తమిళనాడులో 48.85% మొత్తం ఆక్యుపెన్సీ, తెలుగు రాష్ట్రాలలో 49.6% ఆక్యుపెన్సీ, రాత్రి షోలలో మంచి గ్రోత్ చూపించాయి.

