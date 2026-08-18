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రవితేజ ఇరుముడి మూవీలో రామ్​చరణ్! - వైరలవుతున్న వార్తల్లో నిజమెంత?

ఇరుముడిలో గెస్ట్​ రోల్​లో రామ్​చరణ్! - మల్లెపూల పల్లకి సాంగ్​లో గెస్ట్ అప్పీరియన్స్ అంటూ క్రేజీ రూమర్

Ramcharan Cameo in Irumudi
ఇరుముడి మూవీలో రామ్​చరణ్! (Source: ETV Bharat, Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 12:31 PM IST

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Ramcharan Really In Irumudi : మాస్​మహారాజ రవితేజ లేటెస్ట్​ మూవీ 'ఇరుముడి' ఆగస్టు 21న ప్రేక్షకులకు ముందున్న రానుంది. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్​తో సినిమాపై ఆడియెన్స్​లో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై ఓ క్రేజీ రూమర్ నెట్టింట తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది. అదేంటంటే గ్లోబర్ స్టార్ రామ్​చరణ్ ఇందులో గెస్ట్​ రోల్​లో కనిపించనున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ వార్త టాలీవుడ్​లో హాట్​ టాపిక్​గా మారింది.

మల్లెపూల పల్లకిలో రామ్​చరణ్!
ఇరుముడి మేకర్స్ రీసెంట్​గా రిలీజ్ చేసిన 'మల్లెపూల పల్లకి' సాంగ్ సోషల్ ​మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతుంది. అయితే ఈ పాటలో రామ్​చరణ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా కనిపించనున్నారని సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడిచింది. స్టార్ హీరోలు ఇద్దరూ ఒకే స్కీన్​పై కనిపిస్తే థియేటర్లో ఫుల్ హంగామా ఉండేదని సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

రామ్ చరణ్ టీమ్ క్లారిటీ

రామ్ చరణ్ క్యామియో రోల్​ పోషించారంటూ వచ్చిన వార్తలపై గ్లోబర్ స్టార్ టీమ్ స్పందించింది. ఆ వార్తల్లో నిజం లేదని ప్రకటించింది. దీంతో ఫ్యాన్స్ కాస్త నిరాశకు గురయ్యారు. ప్రస్తుతం ఇరుముడి సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల మేకర్స్ నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది. ఇందులో రవితేజ స్పీచ్ అభిమానులందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఒక్క ఈ ఈవెంట్​తో అంచనాలు మరింత పెరిగాయని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.

నార్త్​ అమెరికాలో ఇరుముడి బుకింగ్స్
మరోవైపు ఈ సినిమా బుకింగ్స్ విషయానికొస్తే ఇంకా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందుబాటులో లేవు. రిలీజ్​కు మరో రెండ్రోజులే ఉండటంతో మేకర్స్ త్వరలోనే దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక నార్త్ అమెరికాలో ఇరుముడి ప్రీ టికెట్ సేల్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. నార్త్ అమెరికాలో రవితేజకు ఈ సినిమాతో మార్కెట్ మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తున్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

ఒరిజినల్ సింగర్​తోనే మల్లిపూల పల్లకి
ఇందులో మల్లెపూల పల్లకి పాటను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భక్తి పాటలతో ఫేమస్ అయిన డప్పు శ్రీను పాడారు. జానపద, భక్తి పాటలతో ప్రాచుర్యం పొందిన ఈయన కొన్ని అయ్యప్పస్వామి పాటలను సైతం పాడారు. అందులో ఫేమస్ అయిన పాటే ఈ మల్లెపూల పల్లకి. దాంతో ఒరిజినల్ సాంగ్ పాడిన డప్పు శ్రీనుతోనే ఈ సినిమాలో మల్లెపూల పల్లకని డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ పాడించడం విశేషం. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ ఈ పాట గురించి ఆసక్తికర విశేషాలను ఇటీవల వెల్లడించారు. ఇందులో డీజే వెర్షన్​తో సహా 3 వెర్షన్​లు సినిమాలో ఉంటాయని, మరికొన్ని సర్​ప్రైజ్​లు కూడా ఉంటాయని జీవీ ప్రకాశ్ అన్నారు.

డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ ఇప్పటికే ఈ సినిమా స్టోరీ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య ఉండే స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్​తో పాటు అయ్యప్పస్వామి భక్తికి సంబంధించిన సీక్వెన్స్, ఓ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ చుట్టూ ఈ సినిమా మొత్తం నడుస్తుందని, సినిమాలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఆడియెన్స్​ను అలరిస్తాయని శివ నిర్వాణ వివరించారు.

ఇందులో గత సినిమాలతో పోలిస్తే పూర్తి భిన్నమైన పాత్రలో కనిపిస్తాననే విషయాన్ని స్వయంగా రవితేజ ఇప్పటికే చెప్పారు. రవితేజకు జోడీగా ప్రియాభవానీ శంకర్ నటిస్తుండగా, కూతురు పాత్రలో బేబీ నక్షత్ర కనిపించనున్నారు. సీనియర్ యాక్టర్ సాయికుమార్ గురుస్వామి పాత్రతో అలరించనున్నారు. ఈ మూవీని మైత్రీమూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై వై. రవిశంకర్, నవీన్​ ఎర్నేని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు.

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