బుమ్రాను పుట్​బాల్​ ప్లేయర్​ అన్న రామ్​చరణ్​- సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​- స్టార్ పేసర్​కు క్షమాపణలు చెప్పిన చెర్రీ

బూమ్రాకు క్షమాపణలు చెబుతూ ట్వీట్ చేసిన చెర్రీ - ఇది కేవలం పొరపాటున మాత్రమే అని వెల్లడి- కొన్నిసార్లు పేర్లు మర్చిపోతుంటాను-

Jasprit Bumrah AND Ram Charan (Source : Associated Press And ETV Bharat)
Published : May 24, 2026 at 8:55 AM IST

Ram Charan Viral Jasprit Bumrah : భారత క్రికెట్ స్టార్ పేసర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రాను పుట్​బాల్​ ప్లేయర్ అంటూ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్​చరణ్ చేసిన కామెంట్స్ సోషల్​ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ అంశంపై రామ్ చరణ్​ స్పందించారు. బూమ్రాకు క్షమాపణలు చెబుతూ ట్వీట్ చేశారు. ఇది కేవలం పొరపాటున మాత్రమేనని, కొన్నిసార్లు తాను పేర్లు మర్చిపోతుంటానని చెప్పారు. బుమ్రా అంటే తనకు చాలా గౌరవం అని, తన ఆటకు వీరాభిమానిని అని చరణ్​ చెప్పుకొచ్చారు.

రామ్ చరణ్ నటించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది' మెగా మ్యూజికల్ ఈవెంట్‌ను శనివారం రాత్రి మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్ నగరంలో చిత్ర యూనిట్ అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. ఈ వేడుకకు హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్, సంగీత దర్శకుడు, ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. అయితే ఈవెంట్ ఆఖర్లో స్టేజ్‌పై రామ్ చరణ్‌తో ఒక ప్రత్యేకమైన రాపిడ్-ఫైర్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో యాంకర్ బుమ్రా గురించి ఓ ప్రశ్న అడిగారు.

పొరపాటున క్రికెటర్ అనబోయి
ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెబుతూ రామ్ చరణ్ మాటదొర్లారు. రామ్ చరణ్ పొరపాటున ఆయనను క్రికెటర్ అనబోయి 'ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్' అని వ్యాఖ్యానించారు. బుమ్రా తనకు అత్యంత ఇష్టమైన ఫుట్‌బాల్ ఆటగాడు అంటూ చర్రీ చెప్పుకొచ్చారు. అది లైవ్​లో రావడంతో రామ్ చరణ్ వ్యాఖ్యానించిన కొద్ది సేపటికే ఆ మాటలు వైరల్ అయ్యాయి. కొందరు ఆయన్ను ట్రోల్ కూడా చేశారు. మీమర్స్ అయితే ఈ క్లిప్‌ను కట్ చేసి విపరీతంగా షేర్ చేశారు. బుమ్రా క్రికెట్ బాల్‌ను కిక్ చేస్తున్నట్టు, రామ్ చరణ్ ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్ చూస్తూ బుమ్రాను వెతుకుతున్నట్టు రకరకాల ఫన్నీ మీమ్స్ సోషల్ మీడియాను ముంచెత్తాయి.

'బుమ్రా ఆటకు పెద్ద అభిమానిని'
అయితే, ఈవెంట్ ముగిసిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియాను చూసిన రామ్ చరణ్ తాను పొరపాటును గమనించారు. వెంటనే తన అధికారిక 'ఎక్స్', ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాల ద్వారా జస్‌ప్రీత్ బుమ్రాకు క్షమాపణలు చెబుతూ పోస్ట్ చేశారు. "పేర్ల విషయంలో నేను కొన్నిసార్లు నిజంగానే చాలా మతిమరుపుగా ఉంటాను. ఈ పొరపాటుకు @Jaspritbumrah93 గారికి నా క్షమాపణలు. ఈవెంట్​ ఉత్సాహం, జనసందోహం మధ్య జరిగిన ఒక సహజమైన మానవ తప్పిదం ఇది. నేను మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా గౌరవిస్తాను, మీ ఆటకి నేను ఒక పెద్ద అభిమానిని. మీరు బ్యాట్స్‌మెన్‌లను నిలకడగా ఒత్తిడిలోకి నెట్టిన ప్రతిసారీ, ప్రతి భారతీయుడు గర్వపడేలా చేస్తారు" అని ట్వీట్​ చేశారు. మరోవైపు, పొరపాటు జరిగిందని వెంటనే అంగీకరించి, ఎలాంటి ఈగో లేకుండా క్షమాపణ చెప్పడం చరణ్​ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

పెద్ది సంగతేంటి మరి?
ఇక 'పెద్ది' సినిమా విషయానికి వస్తే, ఈ పాన్ ఇండియా రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ చిత్రం 2026 జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల అయ్యేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, ప్రచార కంటెంట్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోగా, తాజాగా జరిగిన మ్యూజికల్ ఈవెంట్‌తో సినిమాపై మరింత హైప్ పెరిగింది. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ ఓ కొత్త మాస్ అవతారంలో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో స్పోర్ట్స్ ఎమోషన్స్‌తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఈ చిత్రంలో శివరాజ్​కుమార్​, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్​ ఇరానీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మిస్తోంది.

