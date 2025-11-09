ETV Bharat / entertainment

AR రెహమాన్ కాన్సర్ట్​లో రామ్​చరణ్- 'పెద్ది'పై ఫస్ట్​ రియాక్షన్​

రామ్ చరణ్–బుచ్చిబాబు సనా కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమాపై భారీ అంచనాలు

Ram Charan
Ram Charan (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 9, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ram Charan Reaction Peddi : రామ్​చరణ్ హీరోగా, బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది' చిత్రం నుంచి ఇటీవల రిలీజైన చికిరి చికిరి పాట ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండింగ్​లో ఉంది. మ్యూజిక్ మాస్ట్రో ఏఆర్‌ రెహమాన్ సంగీతం అందిచిన సంగీతానికి ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. అయితే హైదరాబాద్‌ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో శనివారం ఏఆర్ రెహమాన్​ లైవ్ కాన్సర్ట్‌ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. ఈ కాన్సర్ట్​కు రామ్​చరణ్ సహా మూవీటీమ్ వచ్చి ఆడియెన్స్​కు సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ​జాన్వీ కపూర్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు కూడా వేదికపై ప్రత్యక్షమయ్యారు. వాళ్ల ఎంట్రీతో కాన్సర్ట్​ మరింత సందడిగా మారింది. ఈ క్రమంలో హీరో రామ్​చరణ్ తొలిసారి పెద్ది సినిమాపై బహిరంగంగా మాట్లాడారు. ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నారంటే?

కార్యాక్రమంలో రామ్​చరణ్‌ మాట్లాడుతూ "రెహమాన్​ సర్‌తో కలిసి పనిచేయడం నా చిన్ననాటి కల. అది ఇప్పుడు 'పెద్ది' చిత్రంతో నిజమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ నాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది" అని అన్నారు. ప్రేక్షకులు చూపిస్తున్న ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 'పెద్ది' కథ ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యంతో సాగే స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది. మానవీయ భావోద్వేగాలు, రా ఎమోషన్స్​ కమర్షియల్ టచ్‌తో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు ఓ గ్రాండ్ విజువల్ అనుభూతిని అందించనున్నారు.

చికిరి చికిరి
నవంబర్ 7న విడుదలైన తొలి సింగిల్‌ 'చికిరి చికిరి' పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. విడుదలైన 24 గంటల్లోనే ఈ పాటకు యూట్యూబ్‌లో అన్ని వెర్షన్లలో కలిపి 46 మిలియన్ల వ్యూస్‌ రావడం ద్వారా భారతీయ పాటల్లోనే ఆల్‌టైమ్ రికార్డు సృష్టించింది. ఇందులో తెలుగు వెర్షన్‌కే 32 మిలియన్ల వ్యూస్‌ రాగా, హిందీ డబ్ వెర్షన్‌ 10 మిలియన్ల వ్యూస్‌తో దూసుకెళ్తుంది. ఈ పాటను గాయకుడు మోహిత్ చౌహాన్ పాడగ, దాని మ్యూజిక్‌ బీట్‌, చరణ్ హుక్‌స్టెప్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, కన్నడ స్టార్ నటుడు శివరాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంస్థలు సమర్పిస్తున్నాయి. సంగీతం ఏఆర్‌ రెహమాన్ అందిస్తుండగా, కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వం బుచ్చిబాబు వహిస్తున్నారు. మార్చి 27, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతోంది.

TAGGED:

AR RAHMAN CONCERT
PEDDI MOVIE REVIEW
RAM CHARAN PEDDI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.