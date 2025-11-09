AR రెహమాన్ కాన్సర్ట్లో రామ్చరణ్- 'పెద్ది'పై ఫస్ట్ రియాక్షన్
Published : November 9, 2025 at 11:07 AM IST
Ram Charan Reaction Peddi : రామ్చరణ్ హీరోగా, బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది' చిత్రం నుంచి ఇటీవల రిలీజైన చికిరి చికిరి పాట ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండింగ్లో ఉంది. మ్యూజిక్ మాస్ట్రో ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిచిన సంగీతానికి ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో శనివారం ఏఆర్ రెహమాన్ లైవ్ కాన్సర్ట్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. ఈ కాన్సర్ట్కు రామ్చరణ్ సహా మూవీటీమ్ వచ్చి ఆడియెన్స్కు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. జాన్వీ కపూర్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు కూడా వేదికపై ప్రత్యక్షమయ్యారు. వాళ్ల ఎంట్రీతో కాన్సర్ట్ మరింత సందడిగా మారింది. ఈ క్రమంలో హీరో రామ్చరణ్ తొలిసారి పెద్ది సినిమాపై బహిరంగంగా మాట్లాడారు. ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నారంటే?
కార్యాక్రమంలో రామ్చరణ్ మాట్లాడుతూ "రెహమాన్ సర్తో కలిసి పనిచేయడం నా చిన్ననాటి కల. అది ఇప్పుడు 'పెద్ది' చిత్రంతో నిజమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది" అని అన్నారు. ప్రేక్షకులు చూపిస్తున్న ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 'పెద్ది' కథ ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యంతో సాగే స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది. మానవీయ భావోద్వేగాలు, రా ఎమోషన్స్ కమర్షియల్ టచ్తో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు ఓ గ్రాండ్ విజువల్ అనుభూతిని అందించనున్నారు.
నవంబర్ 7న విడుదలైన తొలి సింగిల్ 'చికిరి చికిరి' పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. విడుదలైన 24 గంటల్లోనే ఈ పాటకు యూట్యూబ్లో అన్ని వెర్షన్లలో కలిపి 46 మిలియన్ల వ్యూస్ రావడం ద్వారా భారతీయ పాటల్లోనే ఆల్టైమ్ రికార్డు సృష్టించింది. ఇందులో తెలుగు వెర్షన్కే 32 మిలియన్ల వ్యూస్ రాగా, హిందీ డబ్ వెర్షన్ 10 మిలియన్ల వ్యూస్తో దూసుకెళ్తుంది. ఈ పాటను గాయకుడు మోహిత్ చౌహాన్ పాడగ, దాని మ్యూజిక్ బీట్, చరణ్ హుక్స్టెప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, కన్నడ స్టార్ నటుడు శివరాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంస్థలు సమర్పిస్తున్నాయి. సంగీతం ఏఆర్ రెహమాన్ అందిస్తుండగా, కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం బుచ్చిబాబు వహిస్తున్నారు. మార్చి 27, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది.