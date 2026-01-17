ETV Bharat / entertainment

ఎన్టీఆర్‌ డ్రైవింగ్ అంటే వేరే లెవెల్ – రామ్‌ చరణ్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

తారక్​ ఒక క్రేజీ డ్రైవర్​- డ్రైవింగ్​ సీట్లో ఎవరినీ కూర్చోనివ్వనన్న రామ్​ చరణ్- కానీ ఎన్టీఆర్​కు ఒక్కరికే ఆ మినహాయింపు అన్న మెగా పవర్ స్టార్​

Ram Charan About Ntr Driving
Ram Charan About Ntr Driving (Ram charan Instagram post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 17, 2026 at 10:31 AM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 10:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ram Charan About Ntr Driving: యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్‌ చరణ్‌ మధ్య ఉన్న స్నేహం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. RRR చిత్రంతో వీరి మధ్య బాండింగ్ మరింత పెరిగింది. ఈ ఇద్దరి ఫ్యామిలీల చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటాయని ఇండస్ట్రీలో చెప్పుకుంటారు. గతంలో వీరిద్దరూ కలిసి వెకేషన్స్​, హాలిడే ట్రిప్స్​, కారులో ప్రయాణిస్తూ చేసిన సందడి వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అయ్యాయి. తాజాగా తారక్​ డ్రైావింగ్ స్కిల్స్​ను పొగుడుతూ రామ్ చరణ్ కొ​న్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవి ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

నేను ఎవరిని కూర్చోనివ్వను
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న రామ్‌ చరణ్‌, ఎన్టీఆర్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను షేర్​ చేసుకున్నారు. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న స్నేహితుల్లో 250 వేగంతో కారు డ్రైవింగ్‌ చేస్తుంటే ఎవరి పక్కన కూర్చోవాలని అనుకుంటారు? అని యాంకర్​ ప్రశ్నించారు. దానికి చరణ్‌ స్పందిస్తూ సాధారణంగా డ్రైవింగ్‌ సీట్‌లో తాను తప్ప ఇంకెవరినీ కూర్చోనివ్వనని తెలిపారు. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రం తన కో-యాక్టర్స్‌ డ్రైవింగ్‌ను ఎంజాయ్‌ చేస్తానని చెప్పారు.

ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్‌ డ్రైవ్‌ చేస్తుంటే మాత్రం పక్కన కూర్చుని ఆస్వాదించవచ్చని చరణ్‌ వ్యాఖ్యానించారు. తారక్‌ను ఆయన సరదాగా "క్రేజీ మ్యాడ్‌ డ్రైవర్‌"గా అభివర్ణించారు. ఎన్టీఆర్‌ డ్రైవింగ్‌లో విపరీతమైన ఎనర్జీ, ఇంటెన్సిటీ ఉంటాయని తెలిపారు. ఆయన కేవలం కారు నడపడమే కాదు రోడ్డును పూర్తిగా తన కంట్రోల్​లో తెచ్చుకుంటారని ప్రశంసించారు. ఎప్పుడైనా తాను ప్యాసింజర్‌ సీట్‌లో కూర్చోవాల్సి వస్తే, డ్రైవింగ్‌ సీట్‌లో కచ్చితంగా ఎన్టీఆర్‌ ఉంటారని చరణ్‌ స్పష్టం చేశారు. తారక్‌తో కలిసి చేసిన ప్రతి ప్రయాణం మరపురాని అనుభవమని, అది నిజంగా నెక్స్ట్‌ లెవల్‌ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ అని రామ్‌ చరణ్‌ చెప్పుకొచ్చారు.

అలానే ఏ యాక్టర్​ కార్​ డ్రైవ్​ చేస్తే పక్కన కూర్చోకూడదని అనుకుంటారు అని మళ్లీ యాంకర్​ చరణ్​ను అడిగారు. దానికి చెర్రీ నేను ఎవరి పేరు చెప్పాలని అనుకోవడం లేదు అని నవ్వుతూ బదులిచ్చారు. గతంలో కొంత మంది సహనటులతో చేదు అనుభవాలు ఎదురైయ్యాయని ఆయన చెప్పారు. తనకు తారక్​ డ్రైావింగ్​ సీట్లో కూర్చుంటే సేఫ్​గా అనిపిస్తుందని సరదాగా అన్నారు.

RRR లో వీరి కాంబినేషన్​
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ , జూనియర్ ఎన్టీఆర్​ల కాంబోలో వచ్చిన RRR చిత్రం తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలోనే ఒక అద్భుతమైన మల్టీస్టారర్‌గా నిలిచింది. ఇందులో రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజుగా, ఎన్టీఆర్ కొమురం భీమ్ పాత్రలలో నటించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నాటు నాటు పాటలో వీరిద్దరి డ్యాన్స్ ఆస్కార్​ను తెచ్చిపెట్టింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.1,300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన భారతీయ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

ప్రస్తుతం వీరిద్దరు సినిమాలతో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. రామ్​ చరణ్​ బుచ్చి బాబు కాంబోలో 'పెద్ది' సినిమా తెరకెకక్కుతోంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్​ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇక తారక్​ విషయానికి వస్తే ప్రశాంత్​ నీల్​ దర్శకత్వంలో డ్రాగన్​ ( వర్కింగ్​ టైటిల్​) అనే సినిమాలో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ రెండు సినిమాలు ఈ ఏడాదిలో థియేటర్లలో గ్రాండ్​గా విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ రెండు చిత్రాల కోసం వారిద్దరి ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

'పెద్ది' రిలీజ్​ డేట్​పై రూమర్స్- భారీ పోటీ మధ్య రిలీజ్ అవుతుందా?

ఎన్టీఆర్​- నీల్​ సినిమాలో అనిల్ కపూర్ - అధికారికంగా ప్రకటించిన బాలీవుడ్​ లెజెండ్

Last Updated : January 17, 2026 at 10:37 AM IST

TAGGED:

RAM CHARAN UPCOMING MOVIES
JR NTR DRAGON MOVIE UPDATES
RAM CHARAN NTR MOVIES
RAM CHARAN PRAISES NTR DRIVING
RAM CHARAN ABOUT NTR DRIVING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.