పెద్ది షూటింగ్ కంప్లీట్- రత్నవేలు స్పెషల్ పోస్ట్

పెద్ది సినిమా అప్డేట్- షూటింగ్ పూర్తైనట్లు తెలిపిన రత్నవేలు- ఇక రిలీజ్పైనే అందరి ఫోకస్!
Published : May 1, 2026 at 10:10 AM IST
Peddi Movie Update : మెగాపవర్ స్టార్ రామ్చరణ్ లేటెస్ట్ మూవీ 'పెద్ది' పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో ఇది టాప్ లిస్ట్లో ఉంది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్పై మేజర్ అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. చిత్రీకరణ పూర్తైనట్లు సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.
'పెద్ది సినిమా షూటింగ్ పూర్తయ్యింది. ఈ సినిమా కోసం మెగాపవర్ స్టార్ రామ్చరణ్తో కలిసి చేసిన ఈ ప్రయాణం ఎప్పటికీ మరువలేనిది. ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం నిజంగా ఒక ప్రత్యేక అనుభవం. తెరపై అద్భుతమైన నటనతో అదరగొట్టే ఆయన, తెర వెనుక ఒక గొప్ప స్నేహితుడు. మేమిద్దరం కలిసి సృష్టించుకున్న ఈ జ్ఞాపకాలకు ఎంతో కృతజ్ఞుడిని' అని ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు. రీసెంట్గా ఈ సినిమాలో స్పెషల్ సాంగ్ షూట్ చేశారు. ఇందులో స్టార్ హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్- రామ్ చరణ్ ఆడిపాడారు. హైదరాబాద్లో ఈ పాట చిత్రీకరించారు.
It’s a wrap for Mega power star @AlwaysRamCharan ! #Peddi -A Memorable journey❤️— Rathnavelu ISC (@RathnaveluDop) April 30, 2026
Working with #RC has been truly special. A powerhouse performer on screen and a wonderful friend off it. Grateful for the memories we’ve createdtogether. @BuchiBabuSana @arrahman @vriddhicinemas pic.twitter.com/NjIANnTLy3
కాగా, ఈ సినిమాను దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇది గ్రామీణ క్రీడా నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం. ఇందులో రామ్ చరణ్ సరసన బాలీవుడ్ క్వీన్ జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్నారు. తెలుగు సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు, కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, బొమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించగా, వృద్ధి సినిమాస్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.
ఇక చిత్రీకరణ పూర్తికావడంతో, ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ సినిమా జూన్ 25న థియేటర్లలో విడుదల కానున్నట్లు దర్శకుడు బుచ్చిబాబు ఇటీవల ఓ సినిమా ఈవెంట్లో చెప్పారు. కానీ దీనిపై మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది. అయితే కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ లేటెస్ట్ సినిమా టాక్సిక్. ఇది జూన్ 04న రావాల్సి ఉండగా, సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్లు రీసెంట్గా ప్రకటించారు. దీంతో జూన్ 04 తేదీని పెద్ది తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.
