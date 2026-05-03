'పెద్ది' వల్ల మహేశ్ సినిమాకు సడెన్ షాక్- రిలీజ్​ డేట్ మారుతుందా? అసలు చరణ్ ఫస్ట్ షో ఎప్పుడంటే?

జూన్ 4న ఐదు భాషల్లో భారీగా విడుదలవుతున్న రామ్ చరణ్ పెద్ది- జూన్ 5న రావు బహదూర్‌ రిలీజ్ ప్లాన్ చేసిన సత్యదేవ్ టీమ్- రెహమాన్ మ్యూజిక్ వర్క్ స్పీడప్ చేయాలని మేకర్స్ ఒత్తిడి

Ram charan, Mahesh Babu (Movie Poster, Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 3, 2026 at 12:19 PM IST

Peddi Vs Bahadur Release Date Clash : మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద పవర్ఫుల్ రికార్డ్స్ అందుకోవడానికి సిద్ధమవుతోంది. అయితే ఈ సినిమా రాకతో చిన్న, మీడియం బడ్జెట్ సినిమాలకు కొత్త కష్టాలు మొదలయ్యాయి. భారీ అంచనాల మధ్య జూన్ 4న పెద్ది విడుదలవుతున్నట్లు ప్రకటించడంతో అప్పటికే రిలీజ్ డేట్ ఖరారు చేసుకున్న ఇతర సినిమాల మేకర్స్ ఇప్పుడు అయోమయంలో పడ్డారు. ముఖ్యంగా టాలెంటెడ్ యాక్టర్ సత్యదేవ్ టీమ్‌కు ఇది పెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి. ఈ రెండు సినిమాల మధ్య నెలకొన్న డేట్ల వార్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అసలు సత్యదేవ్ టీమ్ తీసుకున్న ఆ నిర్ణయం ఏంటి

రావు బహదూర్‌ టీమ్‌కు పెద్ద షాక్
సత్యదేవ్ హీరోగా వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న రావు బహదూర్‌ సినిమాను ముందుగా జూన్ 5న విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు భావించారు. అప్పటి వరకు పెద్ద సినిమాల పోటీ లేకపోవడంతో ఆ తేదీని ముందే ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా రామ్ చరణ్ పెద్ది జూన్ 4వ తేదీని లాక్ చేయడంతో రావు బహదూర్‌ మేకర్స్‌కు ఏం చేయాలో పాలుపోవడం లేదు. పెద్ది వంటి భారీ సినిమా తర్వాత రోజే రావు బహదూర్​ను థియేటర్లలోకి తీసుకురావడం రిస్క్ అని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టే టైమ్‌లో ఈ మార్పు రావడం సత్యదేవ్ టీమ్‌ను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టింది.

భారీ హైప్‌తో పెద్ది- థియేటర్ల వేటలో చిన్న సినిమాలకు ఇబ్బంది!
బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది సినిమాపై అంచనాలు గట్టిగానే ఉన్నాయి. ఒక సామాన్య గ్రామస్ధుడు క్రీడల ద్వారా పవర్ఫుల్ ప్రత్యర్థిని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అనే పాయింట్‌తో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా మొదటి వారంలో అత్యధిక థియేటర్లను ఆక్రమించే అవకాశం ఉండటంతో ఇతర చిత్రాలకు స్క్రీన్లు దొరకడం కష్టమవుతుంది. రావు బహదూర్‌ సినిమాకు ఇప్పటికే టీజర్ల వల్లే మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. కానీ పెద్ది మేనియా ముందు పోటీ పడటం రిస్క్ అని భావిస్తున్న నిర్మాతలు జూన్ చివరి వారంలో సినిమాను రిలీజ్ చేస్తే సేఫ్ బెట్ అని ఆలోచిస్తున్నారు.

ఏఆర్ రెహమాన్‌పై ఒత్తిడి- మ్యూజిక్ వర్క్ స్పీడప్!
పెద్ది సినిమా జూన్ 4న విడుదల కావాల్సి ఉండటంతో మేకర్స్ ఇప్పుడు స్పీడ్ పెంచారు. ఈ సినిమాకు ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. అయితే ఇంకా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌తో పాటు మ్యూజిక్‌కు సంబంధించిన కొంత పని పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు సమాచారం. రిలీజ్ డేట్‌కు ఇంకా తక్కువ సమయం ఉండటంతో రెహమాన్‌ను త్వరగా వర్క్ పూర్తి చేయాలని నిర్మాతలు కోరుతున్నారు. ప్రమోషన్ల కోసం కూడా తగినంత సమయం కావాలి కాబట్టి వచ్చే కొద్ది వారాల్లోనే ఫైనల్ అవుట్‌పుట్ ఇచ్చేలా రెహమాన్‌తో మేకర్స్ నిరంతరం టచ్‌లో ఉంటున్నారు.

రావు బహదూర్‌ క్రేజీ కాంబినేషన్- మహేశ్ బాబు కూడా
రావు బహదూర్‌ కేవలం సత్యదేవ్ సినిమా మాత్రమే కాదు దీని వెనక భారీ నిర్మాణ సంస్థలు ఉన్నాయి. మహేశ్ బాబుకు చెందిన జీఎంబీ ఎంటర్టైన్ మెంట్​తో పాటు శ్రీ చక్ర ఎంటర్టైన్ మెంట్స్, ఏ ప్లస్ ఎస్ మూవీస్, మహాయాన మోషన్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. దీపా థామస్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా వికాస్ ముప్పాల, బాల పరాశర్ వంటి వారు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వెంకటేష్ మహా తనదైన శైలిలో వైవిధ్యమైన కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అందుకే ఈ సినిమాను సరైన సమయంలో సోలోగా రిలీజ్ చేస్తేనే మంచి ఫలితం ఉంటుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.

పెద్ది వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్- నార్త్ అమెరికాలో ముందే షోలు!
పెద్ది సినిమా తెలుగులోనే కాకుండా ఐదు భారతీయ భాషల్లో భారీగా విడుదలవుతోంది. గ్లోబల్ వైడ్‌గా ఉన్న క్రేజ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని మేకర్స్ ఈ సినిమాను గ్రాండ్‌గా ప్లాన్ చేశారు. లేటెస్ట్ గా వినిపిస్తున్న టాక్ ప్రకారం ప్రపంచంలోనే పెద్ది మొదటి షో నార్త్ అమెరికాలో పడనుంది. అక్కడ జూన్ 4 రాత్రి 9 గంటలకు (భారత కాలమానం ప్రకారం) ప్రీమియర్లు మొదలవుతాయి. దీనికి సంబంధించిన అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మే 7 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో శివ రాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు వంటి స్టార్స్ ఇతర పాత్రల్లో మెరవనున్నారు.

క్లాష్ తప్పించే ప్లాన్- రావు బహదూర్‌ కొత్త డేట్ ఎప్పుడు?
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పెద్ది తో పోటీకి వెళ్ళకుండా ఉండటమే మంచిదని రావు బహదూర్‌ టీమ్ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. జూన్ చివరి వారంలో అయితే పోటీ తక్కువగా ఉంటుందని అలాగే ప్రమోషన్లకు కూడా తగినంత సమయం దొరుకుందని మేకర్స్ ఆలోచిస్తున్నారు. త్వరలోనే రావు బహదూర్‌ కొత్త విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. భారీ సినిమాల మధ్య నలిగిపోకుండా తమ కంటెంట్‌ను ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేయాలనే ఉద్దేశంతో సత్యదేవ్ టీమ్ ఈ అడుగు వేస్తోంది. ఒకవేళ జూన్ చివరి వారంలో వస్తే ఈ సైకలాజికల్ డ్రామా ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో వేచి చూడాలి.

