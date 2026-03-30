చరణ్ 'పెద్ది' వాయిదా పడనుందా? రేసులోకి మరో పాన్ ఇండియా సినిమా! నిజమెంత?
ఏప్రిల్ 30న విడుదల కావాల్సిన 'పెద్ది' సినిమా వాయిదా అంటూ వార్తలు- షూటింగ్ పూర్తి కాకపోవడమే ప్రధాన కారణమట- ఒకవేళ చరణ్ సినిమా తప్పుకుంటే ఆ తేదీని దక్కించుకోనున్న మరో టాలీవుడ్ మూవీ
Published : March 30, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : March 30, 2026 at 11:20 AM IST
Peddi Movie Postponed Rumours: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా కోసం మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 30న విడుదల చేస్తామని గతంలోనే మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇప్పటికే వచ్చిన అప్డేట్స్ సోషల్ మీడియాలో కూడా ఊహించని స్థాయిలో ట్రెండ్ అయ్యాయి. అయితే లేటెస్ట్ టాక్ ప్రకారం ఈ సినిమా అనుకున్న తేదీకి థియేటర్లలోకి రావడం కష్టమేనని ఇండస్ట్రీలో టాక్ వినిపిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఈ వాయిదా వార్తలు విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతుండటంతో అభిమానుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. ఒకవేళ 'పెద్ది' సినిమా రేసు నుంచి తప్పుకుంటే, ఆ తేదీని దక్కించుకోవడానికి మరో భారీ పాన్ ఇండియా సినిమా సిద్ధంగా ఉండటం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.
'పెద్ది' వాయిదాకు కారణం ఏంటి?
సినిమా విడుదలకు కేవలం నెల రోజులు మాత్రమే సమయం ఉన్నప్పటికీ, ఇంకా కొన్ని కీలకమైన సన్నివేశాల చిత్రీకరణ బ్యాలెన్స్ ఉందట. ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్పై చిత్రీకరించాల్సిన ఒక స్పెషల్ సాంగ్ అలాగే మరికొన్ని ముఖ్యమైన పోర్షన్స్ షూట్ చేయాల్సి ఉందని సమాచారం. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా అవుట్పుట్ విషయంలో రాజీ పడకుండా పక్కాగా సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నా, సమయం తక్కువగా ఉండటంతో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులకు ఆటంకం కలిగేలా ఉంది. దీనివల్ల ఏప్రిల్ 30 డెడ్ లైన్ అందుకోవడం కష్టమని టీమ్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సడన్గా వచ్చిన మార్పుతో షాక్లో ఫ్యాన్స్
కేవలం కొన్ని రోజుల క్రితమే చిత్ర యూనిట్ ఒక కొత్త టీజర్ను విడుదల చేస్తూ ఏప్రిల్ 30 రిలీజ్ డేట్ను మరోసారి కన్ఫర్మ్ చేసింది. దీంతో సినిమా కచ్చితంగా సమ్మర్ కానుకగా వస్తుందని అభిమానులు ఫిక్స్ అయిపోయారు. కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా వాయిదా రూమర్లు రావడం వారిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఒకవేళ అధికారికంగా వాయిదా ప్రకటన వస్తే మాత్రం మెగా ఫ్యాన్స్ తీవ్ర నిరాశ చెందే అవకాశం ఉంది. ప్రమోషన్స్ ఊపందుకున్న సమయంలో ఇలాంటి వార్తలు సినిమా బజ్పై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
రేసులోకి నిఖిల్ 'స్వయంభూ'
ఒకవేళ 'పెద్ది' సినిమా వాయిదా పడితే, ఆ ఖాళీ అయిన ఏప్రిల్ 30 తేదీని నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ నటించిన 'స్వయంభూ' చిత్రం భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ భారీ పాన్ ఇండియా సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. ఒకవేళ గ్రాఫిక్స్ ఇతర పనులు సకాలంలో పూర్తయితే, ఏప్రిల్ ఆఖరి వారంలో సోలో రిలీజ్ పొందేందుకు నిఖిల్ టీమ్ ప్లాన్ చేస్తోంది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు సమ్మర్ సీజన్ కలిసి వస్తుందని నిర్మాతలు భావిస్తున్నారు.
క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత
ప్రస్తుతం నెట్టింట జరుగుతున్న ఈ ప్రచారంపై చిత్ర నిర్మాతలు స్పందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. షూటింగ్ నిజంగానే పెండింగ్లో ఉందా? లేదా ప్లాన్ ప్రకారమే ఏప్రిల్ 30న సినిమా వస్తుందా? అనే విషయంపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ వాయిదా పడితే తదుపరి విడుదల తేదీ మే నెలలో ఉంటుందా లేక జూన్కు వెళ్తుందా అనే దానిపై స్పష్టత ఇస్తేనే ఈ కన్ఫ్యూజన్ తొలగిపోతుంది. లేదంటే సినిమాపై ఉన్న హైప్ క్రమంగా తగ్గే ప్రమాదం ఉందనే కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. వేసవి కాలం సినిమాలకు పెద్ద సీజన్ కావడంతో, ప్రతి వారం ఏదో ఒక భారీ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో రామ్ చరణ్ లాంటి స్టార్ హీరో సినిమా తప్పుకుంటే ఆ ప్రభావం బాక్సాఫీస్ వద్ద స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. చరణ్ అభిమానులు ఇప్పటికే సినిమా కోసం థియేటర్ల దగ్గర హంగామా చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
మేకర్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి?
ప్రస్తుతం బుచ్చిబాబు సానా అతని టీమ్ రాత్రింబవళ్లు పనులు పూర్తి చేసేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. షెడ్యూల్ ప్రకారం విడుదల చేయాలనే పట్టుదలతో మేకర్స్ ఉన్నప్పటికీ, క్వాలిటీ విషయంలో ఇబ్బంది వస్తే మాత్రం వాయిదా తప్పదు. రామ్ చరణ్ కూడా ఈ సినిమాపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే RRR తరువాత నటించిన ఆచార్య దారుణంగా డిజాస్టర్ అయ్యింది. అలాగే సోలో హీరోగా వచ్చిన గేమ్ చేంజర్ కూడా నిరాశపరిచింది. అందుకే ఈ సినిమాతో మంచి హిట్ అందుకొని మళ్లీ అభిమానులకు కిక్ ఇవ్వాలని చూస్తున్నాడు. ప్రతి సీన్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఈ విడుదల తేదీపై ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
