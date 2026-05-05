పెద్ది విషయంలో బుచ్చిబాబు స్ట్రాటజీ ఏంటీ? ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఊరిస్తారు?
పెద్ది గ్రాండ్ ప్రీమియర్స్కు ఇంకా 30 రోజులే సమయం - శివ రాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు పాత్రలపై వీడని సస్పెన్స్
Published : May 5, 2026 at 12:12 AM IST
Ram Charan Peddi Movie Promotional Strategy: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా పెద్ది విడుదలకు ఇంకా నెలరోజుల సమయమే ఉంది. అయితే ఈ సినిమా విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న కొద్ది చిత్ర బృందం అనుసరిస్తున్న ప్రమోషన్స్ స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్టాపిక్గా మారింది. జూన్ 4న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న ఈ సినిమా గురించి బుచ్చిబాబు సానా మైండ్లో ఏముందో ఎవరికీ అర్థం కావడం లేదు. ప్రచార చిత్రాల విషయంలో దర్శకుడు అనుసరిస్తున్న సస్పెన్స్ వ్యూహం ప్రేక్షకులలో రకరకాల సందేహాలకు తావిస్తోంది. అసలు ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాలో ఉన్న సర్ ప్రైజ్ ఏంటి? బుచ్చిబాబు ఎందుకు అంత సీక్రెట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు? ఈ ప్రచార వ్యూహం వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏంటో తెలియాలి అంటే ఈ వివరాలు చూడాల్సిందే.
పెద్ది సస్పెన్స్
జూన్ 3న పెద్ది గ్రాండ్ ప్రీమియర్స్కు కేవలం 30 రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఈ దశలో ప్రచార కార్యక్రమాలు హోరెత్తాల్సి ఉన్నా చిత్ర బృందం మాత్రం అంతగా సౌండ్ చేయడం లేదు. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా ఇప్పటివరకు విడుదల చేసిన టీజర్, సాంగ్స్, కుస్తీ గ్లింప్స్లో కేవలం రామ్ చరణ్ను మాత్రమే హైలెట్ చేశారు. సినిమాలో ఎంతోమంది హేమాహేమీలైన నటులు ఉన్నప్పటికీ వారిని ఇంకా వెండితెరపై చూపించకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ సస్పెన్స్ వ్యూహం సినిమాపై అంచనాలను పెంచుతుందా లేక ప్రచారంలో ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా అనే డైలమాలో అభిమానులు ఉన్నారు.
ఆ పవర్ఫుల్ రోల్ ఎక్కడ?
కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్ కుమార్ ఈ సినిమాలో ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. జైలర్ సినిమాలో చిన్న క్యామియోతోనే తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించిన ఈ నటుడికి ఇక్కడ మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. పెద్ది సినిమాలో ఈ నటుడి లుక్ ఇప్పటికే ఆసక్తిని కలిగించినా పాత్ర గురించి మాత్రం ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు. కనీసం ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ గ్లింప్స్ వదిలినా సినిమా హైప్ నెక్స్ట్లెవల్కు వెళ్తుందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. ఇంతటి భారీ స్టార్ను ప్రచారంలో వాడకపోవడం బుచ్చిబాబు టీమ్ చేస్తున్న సాహసమే అని చెప్పాలి.
మిర్జాపూర్ మున్నా భయ్యా
మిర్జాపూర్ సిరీస్తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు దివ్యేందు పెద్ది సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. యూత్లో, జెన్జీ ఆడియన్స్లో ఈ నటుడికి ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. రామ్ చరణ్ పక్కన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఎలా ఉండబోతుందో చూడాలి అని ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు పాత్రకు సంబంధించి కేవలం పోస్టర్ మాత్రమే బయటకు వచ్చింది. ఒక చిన్న ప్రోమో లేదా క్యారెక్టర్ గ్లింప్స్ విడుదల చేస్తే యువతలో పెద్ది సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ మరింత పెరుగుతుందని ప్రచారం జరుగుతోంది.
జగపతి బాబు స్ట్రైకింగ్ లుక్.
ప్రముఖ నటుడు జగపతి బాబు ఏ పాత్ర చేసినా అందులో ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ ఉంటుంది. పెద్ది సినిమాలో ఫస్ట్ లుక్ చూశాక పాత్ర ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉండబోతుందో అర్థం అవుతోంది. ఈ నటుడి నటనలోని వైవిధ్యం సినిమాకు పెద్ద అడ్వాంటేజ్ కానుంది. పాత్రకు సంబంధించిన చిన్న సమాచారం ఇచ్చినా సినిమా అప్పీల్ మరింత బలపడుతుంది. ఇంతటి బలమైన నటీనటుల బృందం ఉన్నప్పటికీ వారిని కేవలం పోస్టర్లకే పరిమితం చేయడం కరెక్ట్ కాదని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
జాన్వీ కపూర్ పాటకే పరిమితమా?
హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ పెద్ది సినిమాలో చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలో నటిస్తోందని అన్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ నటిని కేవలం చికిరి పాటలో మాత్రమే హైలెట్ చేశారు. ఆ పాట మంచి హిట్ అయినప్పటికీ కథలో పాత్ర ప్రాముఖ్యత ఏంటనేది ఇంకా తేలలేదు. సినిమాలో పాత్రను సరిగ్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే అది ప్రేక్షకులకు ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. షూటింగ్ చివరి దశకు రావడంతో మరింత కంటెంట్ వస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశతో ఉన్నారు.
ఏఆర్ రెహమాన్ పని పూర్తి కాలేదా?
పెద్ది సినిమాకు ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. కానీ ఇంకా అతని వర్క్ ఫినిష్ కాలేదని తెలుస్తోంది. జూన్ 4 విడుదల డేట్. ఇక రిలీజ్కు రెండు వారాల ముందే రెహమాన్ మ్యూజిక్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పనులను వేగవంతం చేయాలి అని మేకర్స్ కోరారు. ఇంకా కొంత మ్యూజిక్ వర్క్ పెండింగ్లో ఉండటంతో టీమ్ మొత్తం రెహమాన్తో నిరంతరం చర్చిస్తోంది. సినిమాకు బిజీ ప్రమోషన్స్ అవసరమైన తరుణంలో మ్యూజిక్ వర్క్ త్వరగా పూర్తికావడం ముఖ్యం. సరైన సమయంలో ఫైనల్ అవుట్పుట్ రాకపోతే ప్రమోషన్లో వేగం తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా సరే ప్రమోషన్స్ అనుకున్న సమయానికి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక అందులోనూ పాన్ ఇండియా సినిమా, మొదటి రోజే భారీ ఓపెనింగ్స్ రావాలి అంటే కంటెంట్ క్లిక్కయ్యేలా చూసుకోవాలి. మరి బుచ్చిబాబు నెక్స్ట్ ఎలాంటి అప్డేట్స్ ఇస్తాడో చూడాలి.
