'పెద్ది' మళ్లీ వాయిదా- మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన- అదే నిజమైంది !
రామ్చరణ్- బుచ్చిబాబు పెద్ది- మళ్లీ వాయిదా పడిన సినిమా- మేకర్స్ అఫీషియల్ ప్రకటన
Published : April 15, 2026 at 6:13 PM IST
Peddi Movie Postpone : పాన్ఇండియా స్టార్ రామ్చరణ్ పెద్ది సినిమా రిలీజ్ విషయంలో కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న ప్రచారం నిజమైంది. ఈ సినిమా మరోసారి వాయిదా పడింది. ఏప్రిల్ 30న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా రెండోసారి పోస్ట్పోన్ అయ్యింది. ఈ మేరకు మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో బుధవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. చిత్రాన్ని జూన్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
'మా సినిమా గ్లింప్స్, పాటలను ఎంతగానో ఆదరించిన ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు. మీ నుంచి వస్తున్న స్పందన పట్ల మేం ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాం. అయితే సినిమాలో టాకీ పార్ట్ కంప్లీట్ అయ్యింది. ఒకే ఒక్క సాంగ్ షూటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. మేం ఇప్పటికే ఫైనల్ ఎడిటింగ్ చూశాము. అద్భుతంగా వచ్చింది. అంతమంచి కంటెంట్ మా చేతిలో ఉంది. దాన్ని మీకు ఇంకా మంచి అనుభవాన్ని పంచే విధంగా అందిచాలని అనుకుంటున్నాం. మీకు అత్యుత్తమ ఔట్పుట్ అందించడమే మా లక్ష్యం. అందుకోసం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్, టెక్నిషియన్లకు మరింత సమయం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొనే సినిమా రిలీజ్ను జూన్ నెలకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. విడుదల తేదీని కూడా త్వరలోనే ప్రకటిస్తాం. మీరు అందిస్తున్న మద్దతుకు థాంక్స్' అని మేకర్స్ నోట్లో రాసుకొచ్చారు.
We want to give our audience nothing but the best.#PEDDI in cinemas this June ❤🔥 pic.twitter.com/io4MFHfXJy— PEDDI (@PeddiMovieOffl) April 15, 2026
కొద్ది రోజులుగా ప్రచారం
మొదటగా ఈ సినిమాను మార్చి 27న తీసుకొస్తామని మేకర్స్ చెప్పారు. అయితే పలు కారణాల వల్ల సినిమాను వాయిదా వేస్తూ ఏప్రిల్ 30న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు గత నెల చిత్రబృందం ప్రకటించింది. అయితే ఈ సినిమా మళ్లీ వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కొద్ది రోజులుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. కానీ, ఇటీవల హీరో రామ్చరణ్, తన సోదరి నిహారిక నిర్మించిన రాకాస సినిమా ప్రమోషన్స్లో పెద్ది పోస్ట్పోన్ కాదంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్గా మారాయి. దీంతో స్వయంగా హీరోనే చెప్పడంతో ఏప్రిల్ 30న రిలీజ్ కన్ఫర్మ్ అనుకున్నారంతా. కానీ తాజా అప్డేట్తో మేకర్స్ బాంబు పేల్చారు. ఇక పెద్ది యాక్షన్ను తెరపై చూడాలనుకుంటున్న ఫ్యాన్స్ జూన్ దాకా ఆగాల్సిందే అన్నమాట. మేకర్స్ తాజా అప్డేట్తో మెగా ఫ్యాన్స్ కొందరు నిరాశకు గురవుతుంటే, మరికొందరు మాత్రం ఆలస్యం అయినా మంచి ఔట్పుట్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.
కాగా, బుచ్చిబాబు సానా ఈ చిత్రాన్ని స్పోర్ట్స్, యాక్షన్ డ్రామాకు విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ టచ్ ఇచ్చి తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో చెర్రీ సరసన జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్నారు. సీనియర్ నటులు జగపతిబాబు, కన్నడ స్టార్ శివకుమార్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై సతీశ్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు.