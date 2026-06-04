రామ్చరణ్ పెద్ది సెన్సేషన్- పుష్ప 2 రికార్డ్ బ్రేక్
థియేటర్లలో పెద్ది సందడి- అప్పుడే రికార్డుల వేట మొదలు- ఓజీ, పుష్ప 2 రికార్డ్స్ బ్రేక్
Published : June 4, 2026 at 10:58 AM IST
Peddi Movie Records : రామ్చరణ్ పెద్ది మూవీ రికార్డుల వేట మొదలైంది. ఈ సినిమా గురువారం వరల్డ్వైడ్గా రిలీజ్ అవ్వగా, ఒకరోజు ముందే ప్రీమియర్లు పడ్డాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు కర్ణాటకలోనూ బుధవారం రాత్రి పెద్ది ప్రీమియర్ షోలు ప్రదర్శించారు. ఆ రాష్ట్రంలోనూ ఈ సినిమాకు భారీ రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంది. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ భారీ సినిమా పుష్ప 2 రికార్డును పెద్ది బ్రేక్ చేసింది. మరి అదేంటంటే?
కర్ణాటకలో పెద్ది ప్రీమియర్ షో కు రూ.3.02 కోట్ల వసూళ్లు వచ్చాయి. దీంతో ఆ రాష్ట్రంలో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన టాలీవుడ్ సినిమాగా పెద్ది రికార్డు కొట్టింది. ఇదివరకు ఈ రికార్డు పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమా పేరిట ఉండేది. గతేడాది విడుదలైన ఈ చిత్రం కర్ణాటకలో ప్రీమియర్ షో ద్వారా రూ.2.72 కోట్లు సాధించింది. దీంతో ఆ రికార్డు బ్రేక్ అయ్యింది.
కర్ణాటకలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తెలుగు సినిమా (కేవలం ప్రీమియర్ షో)
- పెద్ది (2026)- రూ.3.02 కోట్లు
- ఓజీ (2025)- రూ.2.72 కోట్లు
- రాజాసాబ్ (2026)- రూ.2.61 కోట్లు
- పుష్ప 2 (2024)- రూ.2.55 కోట్లు
- హరిహర వీరమల్లు (2025)- రూ. 1.47 కోట్లు