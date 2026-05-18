సుకుమార్- రామ్చరణ్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి క్రేజీ న్యూస్- లుక్స్ ఫైనలైజ్ అయినట్లే!
రామ్ చరణ్ లుక్స్, స్టైల్ ఎలా ఉండాలనే దానిపై దర్శకుడు సుకుమార్ చరణ్తో కలిసి ముంబయికి - వీరిద్దరి కలయికలో గతంలో వచ్చిన రంగస్థలం సినిమా
Published : May 18, 2026 at 10:05 AM IST
Ram Charan Next Movie : 'పెద్ది' మేనియాను ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఉన్న మెగా ఫ్యాన్స్కు మరో కిక్కిచ్చే న్యూస్. ఈ సినిమా ముగియడంతో స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ ప్రాజెక్ట్ తెరపైకి వచ్చింది. ఆయనతో కలిసి పనిచేసేందుకు రామ్చరణ్ రెడీ అవుతున్నారు. అటు సుకుమార్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్పై కసరత్తులు మొదలు పెట్టేశారని సినీ వర్గాల టాక్. ఈ క్రమంలోనే అదిరిపోయే వార్త ఒకటి బయటకు వచ్చింది
ఈ చిత్రంలో రామ్చరణ్ లుక్స్, స్టైల్ ఎలా ఉండాలనే దానిపై సుకుమార్ ఫోకస్ పెట్టారని తెలిసింది. ఇందులో భాగంగానే చరణ్తో కలిసి ముంబయిలోని ఓ ఫేమస్ హెయిర్ స్టైలిష్ట్ను సంప్రదించినట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా కోసం లుక్స్ ఫైనల్ చేయడానికి ముంబయిలో ఒక ప్రత్యేక టెస్ట్ షూట్ను కూడా నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ షూట్తో సుకుమార్ సంతృప్తి చెందారని చరణ్ లుక్స్, స్టైల్ను సుక్కు ఫైనలైజ్ చేశారని తెలుస్తోంది. ఇది నిజమైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ పనులు షురూ అయినట్లే!
రెండో సినిమా
కాగా, చెర్రీ - సుక్కు కాంబోలో ఇది రెండో సినిమాగా రానుంది. వీళ్లిద్దరి కలయికలో గతంలో వచ్చిన రంగస్థలం బ్లాక్బాస్టర్ హిట్ కొట్టింది. ఇందులో చరణ్ నటనలో మరో మెట్టు ఎక్కేశారు. అయితే సుకుమార్ డైరక్షన్లో రామ్చరణ్ నటించనున్న రెండో చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపైనా భారీగానే అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే పెద్ది సినిమా విడుదలైన వెంటనే ఈ ప్రాజెక్ట్ అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.