ETV Bharat / entertainment

సుకుమార్​- రామ్​చరణ్ ప్రాజెక్ట్​ నుంచి క్రేజీ న్యూస్- లుక్స్ ఫైనలైజ్ అయినట్లే!

రామ్​ చరణ్​ లుక్స్​, స్టైల్​ ఎలా ఉండాలనే దానిపై దర్శకుడు సుకుమార్​ చరణ్​తో కలిసి ముంబయికి - వీరిద్దరి కలయికలో గతంలో వచ్చిన రంగస్థలం సినిమా

Ram Charan Next Movie
Ram Charan Next Movie (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 10:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ram Charan Next Movie : 'పెద్ది' మేనియాను ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఉన్న మెగా ఫ్యాన్స్​కు మరో కిక్కిచ్చే న్యూస్. ఈ సినిమా ముగియడంతో స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్​ ప్రాజెక్ట్ తెరపైకి వచ్చింది. ఆయనతో కలిసి పనిచేసేందుకు రామ్​చరణ్ రెడీ అవుతున్నారు. అటు సుకుమార్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్​పై కసరత్తులు మొదలు పెట్టేశారని సినీ వర్గాల టాక్. ఈ క్రమంలోనే అదిరిపోయే వార్త ఒకటి బయటకు వచ్చింది

ఈ చిత్రంలో రామ్​చరణ్​ లుక్స్​, స్టైల్​ ఎలా ఉండాలనే దానిపై సుకుమార్ ఫోకస్ పెట్టారని తెలిసింది. ఇందులో భాగంగానే​ చరణ్​తో కలిసి ముంబయిలోని ఓ ఫేమస్​ హెయిర్​ స్టైలిష్ట్​ను సంప్రదించినట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా కోసం లుక్స్​ ఫైనల్​ చేయడానికి ముంబయిలో ఒక ప్రత్యేక టెస్ట్ షూట్​ను కూడా నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ షూట్​తో సుకుమార్​ సంతృప్తి చెందారని చరణ్​ లుక్స్, స్టైల్​ను సుక్కు ఫైనలైజ్ చేశారని తెలుస్తోంది. ఇది నిజమైతే ఈ ప్రాజెక్ట్​ పనులు షురూ అయినట్లే!

రెండో సినిమా
కాగా, చెర్రీ - సుక్కు కాంబోలో ఇది రెండో సినిమాగా రానుంది. వీళ్లిద్దరి కలయికలో గతంలో వచ్చిన రంగస్థలం బ్లాక్​బాస్టర్​ హిట్ కొట్టింది. ఇందులో చరణ్ నటనలో మరో మెట్టు ఎక్కేశారు. అయితే సుకుమార్​ డైరక్షన్​లో రామ్​చరణ్​ నటించనున్న రెండో చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపైనా భారీగానే అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే పెద్ది సినిమా విడుదలైన వెంటనే ఈ ప్రాజెక్ట్​ అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.

TAGGED:

RAM CHARAN NEXT MOVIE LINEUP
RAM CHARAN NEXT MOVIE DIRECTOR
RAM CHARAN NEXT MOVIE UPDATES
RAM CHARAN NEXT MOVIE AFTER PEDDI
RAM CHARAN NEXT MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.