'పుష్ప', 'జవాన్' రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసిన 'పెద్ది'- టాప్లో ట్రెండింగ్లో చెర్రీ!
చికిరి చికిరి పాటకు ఫుల్ క్రేజ్- రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తున్న పెద్ది
Published : November 10, 2025 at 2:33 PM IST
Chikiri Song views : టాలీవుడ్ మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవల ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన 'చికిరి చికిరి' సాంగ్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరిస్తుంది. అయితే ఆ పాటలో రామ్ చరణ్ డ్యాన్స్ కొత్త రికార్డ్ కూడా సృష్టిస్తుంది.
రికార్డు బద్దలు
ఈ సినిమాలోని 'చికిరి చికిరి' అనే పాట విడుదలైన వెంటనే ఫుల్ పాపులర్ అయ్యింది. కేవలం 24 గంటల్లోనే ఈ మ్యూజిక్ వీడియో తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో 46 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది. చికిరి అనే పదం అన్ని భాషాల్లో నేటివిటీలా ఉండడంతో ఎక్కువ రీచ్ వస్తోంది. పాట రిలీజైనప్పటి నుంచి టాప్ ట్రెండింగ్లోనే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే పెద్జి సినిమా పాటతో షారుక్, అల్లు అర్జున్ చిత్రాల రికార్డులు బ్రేక్ చేసింది.
ఇంతకుముందు షారుక్ ఖాన్ 'జవాన్' సినిమాలోని 'జిందా బందా', అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 'కిస్సిక్' పాటలు ఈ లిస్ట్లో టాప్వో ఉండేవి. ఇందులో షారుక్ జింబా బందా ఆగస్టు 2023లో విడుదలైంది. ఈ పాట మొదటి 24 గంటల్లోనే 46 మిలియన్ వ్యూస్ను దాటింది. అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించారు. ఈ పాటలో 1000 మందికి పైగా మహిళా డ్యాన్సర్స్ మధ్యలో డ్యాన్స్ చేశారు. రెండో పాట పుష్ప 2 'కిస్సిక్'. ఇది విడుదలైన 24 గంటల్లోనే 42 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలను సంపాదించింది. అల్లు అర్జున్ శ్వాగ్, డ్యాన్స్, శ్రీలీల స్టెప్పులు దేశవ్యాప్తంగా క్రేజ్ను సంపాదించాయి. ఇప్పుడు ఈ రికార్డులను చికిరి బ్రేక్ చేసింది.
ట్రెండింగ్లో
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా చికిరి చికిరి పాటనే వినిపిస్తుంది. రామ్చరణ్ గ్రేస్, డ్యాన్స్, లుక్స్ ఆడియెన్స్కు తెగ నచ్చేశాయి. దీంతో నెటిజన్లు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వేల సంఖ్యలో రీల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ పాటకు బాలాజీ లిరిక్స్ అందించగా, మోహిత్ చౌహాన్ ఆలపించారు. చికిరి అంటే పల్లెటూర్లలో అమ్మాయిలను ముద్దుగా పిలిచే పదం అని డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సాన రీసెంట్గా క్లారిటీ ఇచ్చారు.