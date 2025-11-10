ETV Bharat / entertainment

'పుష్ప', 'జవాన్​' రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేసిన 'పెద్ది'- టాప్​లో ట్రెండింగ్​లో చెర్రీ!

చికిరి చికిరి పాటకు ఫుల్ క్రేజ్- రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తున్న పెద్ది

Chikiri Song views
Chikiri Song views (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 10, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Chikiri Song views : టాలీవుడ్​ మెగా పవర్​స్టార్​ రామ్​ చరణ్​ నటిస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్​లో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవల ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన 'చికిరి చికిరి' సాంగ్​ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరిస్తుంది. అయితే ఆ పాటలో రామ్​ చరణ్​ డ్యాన్స్​ కొత్త రికార్డ్​ కూడా సృష్టిస్తుంది.

రికార్డు బద్దలు
ఈ సినిమాలోని 'చికిరి చికిరి' అనే పాట విడుదలైన వెంటనే ఫుల్​ పాపులర్​ అయ్యింది. కేవలం 24 గంటల్లోనే ఈ మ్యూజిక్ వీడియో తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో 46 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది. చికిరి అనే పదం అన్ని భాషాల్లో నేటివిటీలా ఉండడంతో ఎక్కువ రీచ్ వస్తోంది. పాట రిలీజైనప్పటి నుంచి టాప్ ట్రెండింగ్​లోనే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే పెద్జి సినిమా పాటతో షారుక్, అల్లు అర్జున్ చిత్రాల రికార్డులు బ్రేక్ చేసింది.

ఇంతకుముందు షారుక్ ఖాన్ 'జవాన్'​ సినిమాలోని 'జిందా బందా', అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 'కిస్సిక్' పాటలు ఈ లిస్ట్​లో టాప్​వో ఉండేవి. ఇందులో షారుక్ జింబా బందా ఆగస్టు 2023లో విడుదలైంది. ఈ పాట మొదటి 24 గంటల్లోనే 46 మిలియన్ వ్యూస్​ను దాటింది. అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్​ అందించారు. ఈ పాటలో 1000 మందికి పైగా మహిళా డ్యాన్సర్స్​ మధ్యలో డ్యాన్స్​ చేశారు. రెండో పాట పుష్ప 2 'కిస్సిక్'. ఇది విడుదలైన 24 గంటల్లోనే 42 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలను సంపాదించింది. అల్లు అర్జున్​ శ్వాగ్, డ్యాన్స్, శ్రీలీల స్టెప్పులు దేశవ్యాప్తంగా క్రేజ్​ను సంపాదించాయి. ఇప్పుడు ఈ రికార్డులను చికిరి బ్రేక్ చేసింది.

ట్రెండింగ్​లో
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా చికిరి చికిరి పాటనే వినిపిస్తుంది. రామ్​చరణ్ గ్రేస్, డ్యాన్స్, లుక్స్ ఆడియెన్స్​కు తెగ నచ్చేశాయి. దీంతో నెటిజన్లు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో వేల సంఖ్యలో రీల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ పాటకు బాలాజీ లిరిక్స్ అందించగా, మోహిత్ చౌహాన్ ఆలపించారు. చికిరి అంటే పల్లెటూర్లలో అమ్మాయిలను ముద్దుగా పిలిచే పదం అని డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సాన రీసెంట్​గా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

