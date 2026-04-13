చరణ్, భన్సాలీ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఊహించని కథ- ఎలా ఉండబోతుందంటే?

రామ్ చరణ్, స్టార్ డైరెక్టర్ సంజయ్ లీలా భన్సాలీ కాంబోపై మళ్లీ చర్చలు- చారిత్రక పీరియడ్ అడ్వెంచర్ కథగా రాబోతున్న సినిమా- 'గుల్లక్' ఫేమ్ దుర్గేష్ సింగ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం కథను సిద్ధం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 13, 2026 at 3:22 PM IST

Ram Charan New Movie : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్ తన తదుపరి చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ప్రస్తుతం బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' షూటింగ్​లో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే సినీ వర్గాల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. బాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకుడు సంజయ్ లీలా భన్సాలీతో రామ్ చరణ్ ఒక భారీ ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. భన్సాలీ మార్క్ విజువల్స్​కు చరణ్ స్టార్ పవర్ తోడైతే అది ఇండియన్ సినిమాలోనే ఒక అద్భుతమైన విజువల్ వండర్ అవుతుందని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఒక పీరియడ్ అడ్వెంచర్ కథపై వీరిద్దరి మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

జంగిల్ అడ్వెంచర్ కథ- భన్సాలీ సరికొత్త ప్రయోగం
సాధారణంగా సంజయ్ లీలా భన్సాలీ సినిమాలంటే భారీ సెట్లు, రాజభవనాలు గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ ఈసారి ఆయన తన శైలికి భిన్నంగా ఒక చారిత్రక అడ్వెంచర్ డ్రామాను ప్లాన్ చేస్తున్నారట. దట్టమైన అడవి నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో రామ్ చరణ్ అయితేనే పర్ఫెక్ట్ హీరోగా సరిపోతారని భన్సాలీ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పీరియడ్ థ్రిల్లర్ తరహాలో రూపొందనున్న ఈ సినిమాను అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో తెరకెక్కించబోతున్నారట. ఒక భారీ నటుడికి సరిపోయేలా ఈ కథను మలిచినట్లు ఫిలిం నగర్ టాక్.

దుర్గేష్ సింగ్ కథ
ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ కోసం 'గుల్లక్', 'శక్తి శాలిని' వంటి సిరీస్ కథలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రచయిత దుర్గేష్ సింగ్ కథను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన రాసిన కథను ఒక పూర్తి స్థాయి స్క్రీన్ ప్లేగా మార్చారని, అది ఒక పెద్ద స్టార్ హీరో ఇమేజ్​కు తగ్గట్టుగా ఉందని సమాచారం. భన్సాలీ ఈ కథను రామ్ చరణ్​కు వినిపించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారట. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి చరణ్ ఇంకా అఫీషియల్​గా విన్నారా లేదా అనేది స్పష్టంగా తెలియదు. రెండు వైపుల నుంచి అధికారిక ప్రకటన వస్తేనే దీనిపై ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

గతంలో మిస్సైన కాంబినేషన్- ఇప్పుడైనా సెట్ అవుతుందా?
రామ్ చరణ్, భన్సాలీ పేర్లు కలిసి వినిపించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2024లోనే అమిష్ త్రిపాఠి రాసిన 'ద లెజెండ్ ఆఫ్ సుహేల్ దేవ్' పుస్తకం ఆధారంగా ఒక సినిమా చేయాలని వీరిద్దరి మధ్య చర్చలు జరిగాయి. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు సాగలేదు. అప్పట్లో ఆగిపోయిన ఈ క్రేజీ కాంబో, ఇప్పుడు ఈ జంగిల్ అడ్వెంచర్ సినిమాతోనైనా పట్టాలెక్కుతుందేమోనని మెగా ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. భన్సాలీ చరణ్ కలిస్తే అది కచ్చితంగా పాన్ ఇండియా లెవల్లో బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది.

లవ్ అండ్ వార్ సినిమాతో బిజీ బిజీగా భన్సాలీ
దర్శకుడు సంజయ్ లీలా భన్సాలీ ప్రస్తుతం తన తదుపరి చిత్రం 'లవ్ అండ్ వార్' షూటింగ్ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. రణబీర్ కపూర్, ఆలియా భట్, విక్కీ కౌశల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా పనులు ముగిసిన తర్వాతే చరణ్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో ఆయన పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది. భన్సాలీ లైనప్​లో ఈ పీరియడ్ అడ్వెంచర్ సినిమా కూడా చేరితే అది ప్రేక్షకులకు ఒక విజువల్ ఫీస్ట్ కావడం ఖాయం.

రామ్ చరణ్ పెద్ది- విడుదలపై కన్ఫ్యూజన్
మరోవైపు రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న 'పెద్ది' చిత్రంపై కూడా రకరకాల వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో శివ రాజ్‌కుమార్, దివ్యేందు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. నిజానికి ఈ సినిమాను మార్చి 2026లో విడుదల చేయాలని అనుకున్నారు. కానీ ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 30కి వాయిదా పడింది. ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం షూటింగ్ ఆలస్యం కావడం వల్ల ఈ సినిమా మరోసారి వాయిదా పడే అవకాశం ఉందట. జూన్ మొదట్లో లేదా చివరలో వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా పూర్తి చేసిన తర్వాతే చరణ్ తన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్​లపై క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

సుకుమార్‌తో మరోసారి
కేవలం కొత్త ప్రాజెక్టులే కాకుండా, రామ్ చరణ్ తనకు బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు సుకుమార్‌తో కలిసి మరో భారీ సినిమా చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన రంగస్థలం ఎంతటి సంచలనం సృష్టించిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఆ మ్యాజిక్​ను మళ్లీ రిపీట్ చేయడానికి సుకుమార్ ప్రస్తుతం ఒక పక్కా కథను సిద్ధం చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. పుష్ప 2 సక్సెస్ తర్వాత సుకుమార్ అంతకుమించిన స్థాయిలో ఈ స్క్రిప్ట్‌ను సిద్ధం చేస్తున్నారట. చరణ్ లైనప్ చూస్తుంటే రాబోయే రోజుల్లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర మరో స్థాయికి వెళ్లడం పక్కా అనిపిస్తుంది.

