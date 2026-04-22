పెద్ది సినిమాతో అరుదైన క్లబ్లో రామ్చరణ్- ఆ హీరోల సరసన చేరిపోయిన మెగా హీరో- పెద్ది నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్!
Published : April 22, 2026 at 11:01 AM IST
Ram Charan in Rs 100 Crore Remuneration : ఒకప్పుడు సినిమాలు రూ.100 కోట్లు కలెక్ట్ చేయడం అనేది కలలాంటిది. కానీ 11 సంవత్సరాల కింద, తెలుగు సినిమాలు రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించడం మొదలుపెట్టాయి. ఆ తర్వాత రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్లలోకి సులువుగా విస్తరించాయి. దీంతో హీరోల రెమ్యూనరేషన్ కూడా పెరిగిపోయింది. క్రమంగా తెలుగు స్టార్ హీరోలు రూ.100 కోట్ల పారితోషికం అందుకుంటున్న క్లబ్లోకి చేరుతున్నారు. తాజాగా మెగా హీరో రామ్చరణ్ కూడా ఈ క్లబ్లో చేరినట్లు సినీవర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది.
100 కోట్ల హీరోలు!
టాలీవుడ్ నుంచి రెబల్స్టార్ ప్రభాస్ ఇప్పటికే రూ. 100 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు. ఇక పుష్ప సినిమాల తర్వాత అల్లు అర్జున్కు దేశవ్యాప్తంగా క్రేజ్ వచ్చేసింది. ఆయన మార్కెట్ కూడా పెరిగింది. దీంతో ఆయన కూడా పారితోషికం బాగా పెంచేశారని టాక్ వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక్కో సినిమా రూ. 100 నుంచి 150 కోట్లు తీసుకుంటున్నారని ఫిల్మ్ నగర్లో టాక్ నడుస్తోంది. తాజాగా మహేశ్ బాబు కూడా 'వారణాసి' సినిమాతో ఈ క్లబ్లో చేరే అవకాశం ఉంది.
ఈ సినిమా కోసం ఆయన రెమ్యూనరేషన్ కాకుండా ప్రాఫిట్ షేర్ తీసుకుంటున్నారని అంటున్నారు. ఈ లెక్కన అది రూ.100 కోట్ల మార్క్ క్రాస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక ఇప్పుడు పెద్ది సినిమా కోసం రామ్ చరణ్ దాదాపు రూ.120 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారని టాక్ వినిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే ఆయన కెరీర్లో ఇదే అత్యధికం కానుంది.
ఆర్ఆర్ఆర్తో గ్లోబల్ లెవెల్లో
ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా తర్వాత రామ్చరణ్ మార్కెట్ పెరిగిపోయింది. ఈ సినిమాతో ఆయనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చింది. దానివల్ల సహజంగానే ఆయన నటించే సినిమాలపై అంచనాలు పెరిగాయి. అలా ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత చెర్రీ రెెమ్యూనరేషన్ కూడా బాగా పెరిగిందని టాక్. ఈ క్రమంలోనే లేటెస్ట్ మూవీ పెద్ది కోసం రూ.120 కోట్లు తీసుకుంటున్నారని సమాచారం. ఇక సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రామ్చరణ్ ఓ సినిమా చేయనున్నారు. ఇది ప్రస్తుతం స్క్రిప్ట్ వర్క్లో ఉంది. ఈ సినిమా కోసం ఆయన రూ.140 కోట్ల పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
పెద్ది అప్డేట్
చెర్రీ నుంచి ఎప్పుడెప్పుడా అని ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్న పెద్ది నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్ వచ్చింది. మూవీటీమ్ షూటింగ్ గురించి అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఇంకో ఆరు రోజుల్లోనే షూటింగ్ పూర్తవుతుందని తెలిపింది. ఈ మేరకు మూవీ సెట్లో డైరక్టర్ బుచ్చిబాబుతో కలిసి రామ్ చరణ్ తీసిన సెల్ఫీని మూవీ టీమ్ ఎక్స్లో షేర్ చేసింది. ఈ పోస్టు తెగ వైరల్ అయ్యింది. దీనికి క్షణాల్లోనే వేల లైక్లు వచ్చాయి.
Mega Power Star @AlwaysRamCharan and @BuchiBabuSana from the sets of #Peddi 🔥— PEDDI (@PeddiMovieOffl) April 21, 2026
The entire shoot will be wrapped in 6 more days 💥💥
Grand release this June ❤🔥 pic.twitter.com/IWAUR55Zks
రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ
అయితే ఈనెల 30న రావాల్సిన పెద్దిని ఇటీవల మేకర్స్ జూన్కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అయితే తేదీ మాత్రం ప్రకటించలేదు. ఇప్పుడు షూటింగ్ పనులు దగ్గరపడనుండడంతో విడుదల తేదీపై ఓ అంచనాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేసే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. బుచ్చిబాబు స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా కోసం మెగా ఫ్యాన్స్ చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. దివ్యేందు, కన్నడ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్, సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు తదితర నటీనటులు ఆయా పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
'పెద్ది' మళ్లీ వాయిదా - మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన- అదే నిజమైంది !
చరణ్ 'పెద్ది' వాయిదా పడనుందా? రేసులోకి మరో పాన్ ఇండియా సినిమా! నిజమెంత?