ట్రైలర్ రిలీజ్: 'పెద్ది ఏమైనా దేవుడి పేరా?'- రామ్చరణ్ మాస్ మేనియా చూశారా?
రామ్చరణ్- బుచ్చిబాబు పెద్ది సినిమా- ముంబయిలో ట్రైలర్ ఈవెంట్ నిర్వహించిన మేకర్స్- జూన్ 04 మూవీ రిలీజ్!
Published : May 18, 2026 at 4:11 PM IST
Peddi Movie Trailer : రామ్చరణ్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న పెద్ది సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేసింది. సోమవారం మేకర్స్ ముంబయిలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్లో ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.
రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా బుచ్చిబాబు ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటులు జగపతిబాబు, శివకుమార్, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఏ ఆర్ రెహామాన్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై సతీశ్ కిలారూ నిర్మించారు. జూన్ 04న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.