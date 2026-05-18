ETV Bharat / entertainment

ట్రైలర్ రిలీజ్: 'పెద్ది ఏమైనా దేవుడి పేరా?'- రామ్​చరణ్ మాస్ మేనియా చూశారా?

రామ్​చరణ్- బుచ్చిబాబు పెద్ది సినిమా- ముంబయిలో ట్రైలర్ ఈవెంట్ నిర్వహించిన మేకర్స్- జూన్ 04 మూవీ రిలీజ్!

Peddi Trailer
Peddi Trailer (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Peddi Movie Trailer : రామ్​చరణ్​ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న పెద్ది సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేసింది. సోమవారం మేకర్స్ ముంబయిలోని జియో వరల్డ్​ డ్రైవ్​లో ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్​లో ట్రైలర్​ను రిలీజ్ చేశారు.

రూరల్ బ్యాక్​డ్రాప్ స్పోర్ట్స్​ డ్రామాగా బుచ్చిబాబు ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్​గా నటించిన ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటులు జగపతిబాబు, శివకుమార్, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఏ ఆర్ రెహామాన్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్​పై సతీశ్ కిలారూ నిర్మించారు. జూన్ 04న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

TAGGED:

PEDDI TRAILER
PEDDI TRAILER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.