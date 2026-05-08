విజయ్, త్రిష పెళ్లి చేసుకోవాలి- వారి ప్రీ వెడ్డింగ్​ వేడుకలకు తప్పకుండా వెళ్తా : బాలీవుడ్ హీరోయిన్

Published : May 8, 2026 at 8:33 PM IST
Rakhi Sawant on Vijay Trisha : టీవీకే అధినేత, హీరో దళపతి విజయ్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్పై వస్తున్న డేటింగ్ వార్తలపై బాలీవుడ్ నటి రాఖీ సావంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆమె, ఇద్దరు స్టార్లు పెళ్లి చేసుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా, వారి ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుకలకు హాజరు కావాలని అనుకుంటున్నట్లు తన కోరికను బయటపెట్టారు. "నా ఉద్దేశంలో వారు పెళ్లి చేసుకోవాలి. విజయ్- త్రిష వివాహం చేసుకోవాలని నేను భావిస్తున్నాను. వారి మెహందీ వేడుకకు నేను తప్పకుండా వెళ్తాను" అని మీడియాతో అన్నారు.
అటు తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ గెలుపొందడాన్ని ప్రశంసించారు. "తమిళనాడులో ఇన్ని స్థానాలను గెలుచుకున్న మొట్టమొదటి క్రైస్తవుడు ఆయనే. వ్యక్తిగతంగా ఆయనంటే నాకు చాలా ఇష్టం. విజయ్తో కలిసి ఒక పాటలో నటించడం నా కలగా ఉండేది. కానీ ఆ అవకాశం నాకు దక్కలేదు. అయితే, ఇప్పుడు నేను ఆయన పార్టీలో చేరాలని భావిస్తున్నాను." అని రాఖీ సావంత్ అన్నారు.
ఉప ఎన్నికల్లో త్రిష పోటీ?ఇటీవల జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్, చెన్నైలోని పెరంబూర్, తిరుచిరాపల్లి తూర్పు అనే రెండు నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. అయితే, నిబంధనల ప్రకారం ఆయన ఆ రెండు స్థానాలను ఏకకాలంలో కొనసాగించలేరు. కాబట్టి 14 రోజుల్లోపు ఏదో ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. దీని తర్వాత ఆయన ఖాళీ చేసే స్థానంలో ఉప ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే త్రిష టీవీకే పార్టీలో చేరి త్వరలో జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పెరంబూర్ వైపే విజయ్ మొగ్గుకాగా, విజయ్ పెరంబూర్ స్థానాన్నే అట్టిపెట్టుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆయన విజయం సాధించిన ఓట్ల ఆధిక్యం దాదాపు రెట్టింపుగా ఉంది. పైగా ఆ నియోజకవర్గం రాష్ట్ర సచివాలయానికి కూడా దగ్గరగా ఉంది. దీనిని బట్టి చూస్తే విజయ్ తిరుచిరాపల్లి తూర్పు స్థానానికి రాజీనామా చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
