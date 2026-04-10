మూవీ లవర్స్​కు 'రాకాస' మేకర్స్​ గుడ్​న్యూస్- రూ.100కే సినిమా చూసే ఛాన్స్

రాకాస సినిమా నిర్మాతల కీలక నిర్ణయం- టికెట్ ధరలను తగ్గించినట్లు ప్రకటన

Rakasa Movie
Rakasa Movie
Published : April 10, 2026 at 12:35 PM IST

Rakasa Movie Ticket Offer : టాలీవుడ్ యువ హీరో సంగీత్ శోభన్ 'రాకాస' సినిమాతో థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్నారు. మానస శర్మ తెరకెక్కించి ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న రిలీజైంది. అయితే మేకర్స్ తమ సినిమాను ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గర చేయాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే బాక్సాఫీస్ వద్ద స్థిరమైన ప్రదర్శనతో మంచి టాక్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా టికెట్ ధరలను తగ్గిస్తున్నట్లు మేకర్స్​ ప్రత్యేక ఆఫర్‌ను ప్రకటించారు.

రూ.100కే సినిమా!
ఏప్రిల్ 10 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని అన్ని సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో 'రాకాస' టికెట్ ధరను రూ.100గా నిర్ణయించారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా సామాన్య ప్రేక్షకులు, ముఖ్యంగా కుటుంబాలు మరింత సులభంగా థియేటర్లకు రావాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో టికెట్ ధరలు ప్రేక్షకుల నిర్ణయంపై ప్రభావం చూపుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ తగ్గింపు సినిమాకు అదనపు బలం ఇవ్వనుంది.

ఏప్రిల్ 3న విడుదలైన ఈ చిత్రం, మొదటి రోజునుంచే పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుంచి మంచి స్పందన రావడం సినిమాకు పెద్ద ప్లస్‌గా మారింది. వినోదాత్మక కథ, సరదా హాస్యం, అందరికీ అర్థమయ్యే సింపుల్ నేరేషన్ ఈ సినిమాను అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేసింది. సినిమాలో హీరోగా నటించిన సంగీత్ శోభన్, హీరోయిన్ నయన్ సారిక తమ పాత్రల్లో సహజ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. అలాగే గెటప్ శ్రీను - సంగీత్ మధ్య వచ్చే కామెడీ ట్రాక్ ప్రేక్షకులను బాగా నవ్విస్తోంది. మరోవైపు వెన్నెల కిషోర్ తన టైమింగ్‌తో సినిమా మొత్తానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. బ్రహ్మాజీ సహా ఇతర నటీనటులు కూడా తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.

ఈ సినిమాను నిహారిక కొణిదెల, ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్ కలిసి నిర్మించారు. పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై, జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో ఈ చిత్రం రూపొందింది. దర్శకురాలు మానస శర్మ ఈ సినిమాను సరదాగా, కుటుంబంతో కలిసి చూడదగిన ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కించారు. ఆమె టేకింగ్‌కు మంచి ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. సాంకేతికంగా కూడా సినిమా బలంగా నిలిచింది. సినిమాటోగ్రఫీ, సంగీతం, ఎడిటింగ్ అన్నీ కలిసి కథను ముందుకు నడిపించాయి. ముఖ్యంగా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, విజువల్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు ముఖ్యంగా బి, సి సెంటర్లలో సినిమాల కలెక్షన్లకు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అక్కడ ప్రేక్షకులు కుటుంబంతో కలిసి సినిమా చూడటానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో రూ.100 టికెట్ ఆఫర్ సినిమా ఆక్యుపెన్సీని మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇప్పటికే సినిమా చూసిన వారు మళ్లీ చూడటానికి కూడా ఆసక్తి చూపే అవకాశముంది. ఇక నిర్మాతగా నిహారిక కొణిదెలకు ఇది మరో విజయంగా నిలిచే అవకాశముంది. ఆమె మొదటి నిర్మాణం 'కమిటీ కుర్రోళ్లు' మంచి విజయాన్ని సాధించగా, ఇప్పుడు 'రాకాస' కూడా అదే దిశగా దూసుకెళ్తోంది.

