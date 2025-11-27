'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' ఫ్రీ టికెట్లు- వాళ్లందరికీ సూపర్ ఛాన్స్- మూవీ లవర్స్ గెట్ రెడీ
రాజు వెడ్స్ రాంబాయి ఫ్రీ సినిమా టికెట్స్ - ఈ థియేటర్లలో ఉచితంగా సినిమా చూడవచ్చు!
Published : November 27, 2025 at 11:19 AM IST
Raju Weds Rambai Free Movie Tickets : చిన్న సినిమాగా విడుదలై భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ప్రేమాభిమానాలు సొంతం చేసుకున్న ప్రేమకథ రాజు వెడ్స్ రాంబాయి . ఈ చిత్రంతో డైరెక్టర్ డెబ్యూగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన సాయిలు, అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. తాను పడ్డ కష్టానికి ఈ మూవీ సమాధానంగా నిలిచిందని మూవీ సక్సెస్ మీట్లో తెలిపారు. విడుదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు రూ.10 కోట్ల గ్రాస్ను సంపాదించుకుంది. కాగా ఈ సినిమాను మరింత మందికి చేరువ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉచితంగా థియేటర్లలో చూసేందుకు సినీ అభిమానులకు మేకర్స్ ఒక అవకాశాన్ని కలిపించారు. మరి ఎక్కడెక్కడ ఉచితంగా చూడవచ్చంటే?
అఖిల్ రాజ్- తేజస్వి ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. రియల్ స్టోరీ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. వీకెండ్లో థియేటర్స్లో 60శాతం ఆక్యూపెన్సీతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్స్ను సంపాదించుకుంది. ఇది ఇలా ఉండగా, చిత్ర బృందం ఈ చిత్రాన్ని ఉచితంగా చూసే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆంధ్ర, సీడెడ్ ప్రాంతాల్లో ఎంపిక చేేసిన కొన్ని ఫేమస్ థియేటర్లలో విడుదల చేస్తున్నారు. అయితే మహిళలకు మాత్రమే ఈ అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. నవంబర్ 27 వరకూ ఈ ఆఫర్ ఉంటుందని ప్రకటించారు. థియేటర్ల దగ్గరకు వెళ్లి ఉచితంగా టికెట్లు తీసుకొని, సినిమాను వీక్షించాలంటూ కోరారు.
ఈ ఆఫర్ విన్న ఫ్యాన్స్లో సినిమాను మిస్ అవ్వకుండా చూడాలన్న క్రేజ్ మరింత పెరిగింది. ఇప్పటి వరకు చాలా సినిమాలు విడుదలైయ్యాయి. కానీ ఈ విధంగా ఎవరూ ఆఫర్ ఇవ్వలేదంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సినిమాపై ఇంత నమ్మకం కేవలం కథ వల్లే కలిగిందంటూ సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో చిత్రబృందం తెలిపింది. ఈ స్టోరీని అందరికీ చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతోనే దీనిని తెరకెక్కించామంటూ స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి అవకాశం తెలంగాణకు కూడా కలిపించాలంటూ పోస్ట్ కింద ప్రేక్షకులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
సినిమా టెక్నిషియన్ విషయానికి వస్తే
ఈ చిత్రంలో వాజిద్ బేగ్ సినిమాటోగ్రఫర్గా పనిచేశారు. నరేశ్ అడుపా ఎడిటింగ్, ప్రదీప్ జి సౌండ్ డిజైన్, దేవి కృష్ణ కడియాల డాల్బీ అట్మోస్ మిక్సింగ్లో పనిచేశారు. ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా గాంధీ నడికుడికర్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా ప్రియాంక వీరబోయిన, ఆర్తి విన్నకోట నిర్వహించారు. యాక్షన్ సన్నివేశాలను స్టంట్ శంకర్ కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్లను నరేశ్, అనిల్ ముద్దూరి పర్యవేక్షించారు. పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ DIను రెడ్ ఓచర్ పోస్ట్ వర్క్స్ సంస్థ నిర్వహించింది.
