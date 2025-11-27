ETV Bharat / entertainment

'రాజు వెడ్స్​ రాంబాయి' ఫ్రీ టికెట్లు- వాళ్లందరికీ సూపర్ ఛాన్స్- మూవీ లవర్స్​ గెట్ రెడీ

రాజు వెడ్స్​ రాంబాయి​ ఫ్రీ సినిమా టికెట్స్​ - ఈ థియేటర్లలో ఉచితంగా సినిమా చూడవచ్చు!

Raju Weds Rambai Free Movie Tickets
Raju Weds Rambai Free Movie Tickets (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Raju Weds Rambai Free Movie Tickets : చిన్న సినిమాగా విడుదలై భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ప్రేమాభిమానాలు సొంతం చేసుకున్న ప్రేమకథ రాజు వెడ్స్​ రాంబాయి​ . ఈ చిత్రంతో డైరెక్టర్​ డెబ్యూగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన సాయిలు, అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. తాను పడ్డ కష్టానికి ఈ మూవీ సమాధానంగా నిలిచిందని మూవీ సక్సెస్​ మీట్​లో తెలిపారు. విడుదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు రూ.10 కోట్ల గ్రాస్​ను సంపాదించుకుంది. కాగా ఈ సినిమాను మరింత మందికి చేరువ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉచితంగా థియేటర్లలో చూసేందుకు సినీ అభిమానులకు మేకర్స్ ఒక అవకాశాన్ని కలిపించారు. మరి ఎక్కడెక్కడ ఉచితంగా చూడవచ్చంటే?

అఖిల్‌ రాజ్‌- తేజస్వి ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. రియల్​ స్టోరీ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. వీకెండ్​​లో థియేటర్స్​లో 60శాతం ఆక్యూపెన్సీతో బాక్సాఫీస్​ వద్ద మంచి కలెక్షన్స్​ను సంపాదించుకుంది. ఇది ఇలా ఉండగా, చిత్ర బృందం ఈ చిత్రాన్ని ఉచితంగా చూసే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఆంధ్ర, సీడెడ్​ ప్రాంతాల్లో ఎంపిక చేేసిన కొన్ని ఫేమస్​ థియేటర్లలో విడుదల చేస్తున్నారు. అయితే మహిళలకు మాత్రమే ఈ అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని తెలుపుతూ సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ పెట్టారు. నవంబర్​ 27 వరకూ ఈ ఆఫర్​ ఉంటుందని ప్రకటించారు. థియేటర్ల దగ్గరకు వెళ్లి ఉచితంగా టికెట్లు తీసుకొని, సినిమాను వీక్షించాలంటూ కోరారు.

Raju Weds Rambai Free Movie Tickets
రాజు వెడ్స్​ రాంబాయ్​ ఫ్రీ సినిమా టికెట్స్ (Eenadu)

ఈ ఆఫర్​ విన్న ఫ్యాన్స్​లో సినిమాను మిస్​ అవ్వకుండా చూడాలన్న క్రేజ్ మరింత​ పెరిగింది. ఇప్పటి వరకు చాలా సినిమాలు విడుదలైయ్యాయి. కానీ ఈ విధంగా ఎవరూ ఆఫర్​ ఇవ్వలేదంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సినిమాపై ఇంత నమ్మకం కేవలం కథ వల్లే కలిగిందంటూ సినిమా ప్రమోషన్స్​ సమయంలో చిత్రబృందం తెలిపింది. ఈ స్టోరీని అందరికీ చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతోనే దీనిని తెరకెక్కించామంటూ స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి అవకాశం తెలంగాణకు కూడా కలిపించాలంటూ పోస్ట్​ కింద ప్రేక్షకులు కామెంట్స్​ చేస్తున్నారు.

సినిమా టెక్నిషియన్​ విషయానికి వస్తే
ఈ చిత్రంలో వాజిద్ బేగ్ సినిమాటోగ్రఫర్​గా పనిచేశారు. నరేశ్​ అడుపా ఎడిటింగ్, ప్రదీప్ జి సౌండ్ డిజైన్, దేవి కృష్ణ కడియాల డాల్బీ అట్మోస్ మిక్సింగ్​లో పనిచేశారు. ఆర్ట్​ డైరెక్టర్​గా గాంధీ నడికుడికర్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్​గా ప్రియాంక వీరబోయిన, ఆర్తి విన్నకోట నిర్వహించారు. యాక్షన్​ సన్నివేశాలను స్టంట్ శంకర్ కొరియోగ్రాఫ్​ చేశారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్‌లను నరేశ్​, అనిల్ ముద్దూరి పర్యవేక్షించారు. పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ DIను రెడ్ ఓచర్ పోస్ట్ వర్క్స్ సంస్థ నిర్వహించింది.

'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' బాక్సాఫీస్​ కలెక్షన్స్​ - 4వ రోజు ఎంతంటే!

'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' సూపర్ హిట్ రెస్పాన్స్- అమీర్‌పేట్‌లో బ్యాండ్ వాయించిన డైరెక్టర్ సాయిలు

