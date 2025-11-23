ETV Bharat / entertainment

'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' సూపర్ హిట్ రెస్పాన్స్- అమీర్‌పేట్‌లో బ్యాండ్ వాయించిన డైరెక్టర్ సాయిలు

బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్‌ ఇచ్చిన ప్రేక్షకులకు వెరైటీగా కృతజ్ఞతలు తెలిపిన డైరెక్టర్​!

Published : November 23, 2025 at 5:30 PM IST

Raju Weds Rambai Director: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అఖిల్ రాజ్- హీరోయిన్ తేజస్విని జంటగా నటించిన 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' సినిమా నవంబర్ 21న విడుదలై మంచి హిట్ టాక్‌ సంపాదించింది. ఖమ్మంలో జరిగిన యదార్థ సంఘటన ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ సాయిలు తన మేకింగ్‌తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంటూ, ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్‌తో చిత్రానికి మంచి వసూళ్లు వస్తున్నాయి.

అమీర్‌పేట్‌లో డైరెక్టర్ డప్పు వాయింపు
సినిమా విజయోత్సాహంతో రీసెంట్‌గా డైరెక్టర్ సాయిలు హైదరాబాద్ అమీర్‌పేట్‌లో సందడి చేశారు. ఏషియన్ సత్యం మాల్ ఎదుట డప్పు వాయిస్తూ ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. "నాకు హిట్ ఇవ్వమంటే బ్లాక్‌బస్టర్ ఇచ్చారు. నాకింకా ఏం కావాలి? మీరు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు నేను కూడా నా మాట నిలబెట్టుకుంటున్నా" అంటూ సాయిలు డప్పు వాయించారు. తాను ముందు చేసిన ప్రామిస్‌ "అమీర్‌పేట్‌కి వస్తా బ్యాండ్ కొడతా" ను ఇప్పుడు దానిని నెరవేర్చానని చెప్పారు. ఆయనతో పాటు పలువురు యువకులు తీన్‌మార్ స్టెప్పులతో సందడి చేయడంతో ఆ ప్రదేశం ఉత్సాహభరితంగా మారింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

ప్రమోషన్స్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్
సినిమా రిలీజ్‌కు ముందే హీరో, హీరోయిన్‌తో కలిసి డైరెక్టర్ సాయిలు విస్తృతంగా ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో ఆయన చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయ్యాయి. సినిమాకు నెగెటివ్ టాక్ వస్తే "అమీర్‌పేట్‌లో అర్ధనగ్నంగా తిరుగుతా" అని చేసిన షాకింగ్ కామెంట్‌పై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో సాయిలు తన వ్యాఖ్యలను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశారు.

సక్సెస్ మీట్‌లో మాట్లాడిన సాయిలు
"నాకు మాట్లాడటం రాదు, భావోద్వేగంతో మాట్లాడాను. దయచేసి క్షమించండి" అని తెలిపారు. ఇప్పుడేమో మాట ఇచ్చినట్టు అమీర్‌పేట్‌లో బ్యాండ్ కొడుతూ సినిమా విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేశారు.

బుక్​మైషోలో రికార్డ్​
తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొదటి రోజే థియేటర్ల వద్ద రూ. 1.5 కోట్ల గ్రాస్​ సంపాదించింది. ఆల్​ఓవర్ మంచి టాక్ రావడంతో డీసెంట్ ఆక్యూపెన్సీ నమోదు అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సినిమా ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్​ఫామ్ బుక్​ మై షోలో టికెట్ అమ్మకాలు భారీ స్థాయిలో పెరిగాయి. గత 24 గంటల్లోనే సుమారు 69.5వేల టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు బుక్​ మై షో తెలిపింది. చిన్న సినిమా అయినప్పటికీ ఈ రేంజ్​లో టికెట్లు సోల్డ్ అవ్వడంతో కంటెంట్​ స్టామినా ఏంటో తెలుస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.ఇవాళ వీకెండ్ కావడంతో టికెట్ల అమ్మకాలు, కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సినిమాకు పాజిటివ్​ టాక్​ రావడంతో రాజు వెడ్స్​ రాంబాయికి పెరుగుతున్న డిమాండ్​ కారణంగా కొత్తగా మరో 100 షోలు అదనంగా యాడ్​ చేశారు.

ఈ సినిమాలో అఖిల్​ రాజ్- తేజస్వి​ కీలక పాత్రలు పోషించారు. తెరపై వీరిద్దరి నటన ప్రేక్షకులను కదిలించింది. ఎక్కువ మంది యూత్​ ఈ స్టోరీకి కనెక్ట్​ అవుతున్నారు. ఈ కథ అభిమానులపై ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. దీంతో అందరూ సులభంగా కనెక్ట్​ అవుతున్నారు. చైతన్య జొన్నలగడ్డ, అనీతా చౌదరి ఆయా పాత్రల్లో నటించారు.

