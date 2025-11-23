బాక్సాఫీస్ సెన్సేషన్గా 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి'- రికార్డ్ స్థాయిలో టికెట్ సేల్స్
డీసెంట్ వసూళ్లతో రాజు వెడ్స్ రాంబాయి జోరు- ఈటీవీ విన్ నుంచి మరో బ్లాక్బస్టర్ కంటెంట్!
Published : November 23, 2025 at 11:27 AM IST
Raju Weds Rambai : ఈటీవీ విన్ అందించే కొత్త తరం కథలను ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు వదులుకోరు. దీనికితోడు కొంతకాలం నుంచి చిన్న సినిమాల హవా నడుస్తుంది. తాజాగా ఇదే సంస్థ నుంచి వచ్చిన చిత్రం రాజు వెడ్స్ రాంబాయి. నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా 21న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదలైంది. దీనిపై దర్శకుడు సాయిలు కంపాటి పెట్టుకున్న భారీ అంచనాలను నిజం చేస్తూ సినీ అభిమానుల నుంచి పాజిటివ్ టాక్ అందుకుంటుంది. ఈ సినిమాకు అన్ని వర్గాల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
బుక్మైషోలో రికార్డ్
తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొదటి రోజే థియేటర్ల వద్ద రూ. 1.5 కోట్ల గ్రాస్ సంపాదించింది. ఆల్ఓవర్ మంచి టాక్ రావడంతో డీసెంట్ ఆక్యూపెన్సీ నమోదు అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సినిమా ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ బుక్ మై షోలో టికెట్ అమ్మకాలు భారీ స్థాయిలో పెరిగాయి. గత 24 గంటల్లోనే సుమారు 69.5వేల టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు బుక్ మై షో తెలిపింది. చిన్న సినిమా అయినప్పటికీ ఈ రేంజ్లో టికెట్లు సోల్డ్ అవ్వడంతో కంటెంట్ స్టామినా ఏంటో తెలుస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ఇవాళ వీకెండ్ కావడంతో టికెట్ల అమ్మకాలు, కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో రాజు వెడ్స్ రాంబాయికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా కొత్తగా మరో 100 షోలు అదనంగా యాడ్ చేశారు.
ప్రేక్షకులలో భారీ ఆసక్తి
ఈ సినిమాకు ఇంత డిమాండ్ పెరగడానికి డైరెక్టర్ చేసిన కామెంట్స్ ఒక ఎత్తైతే, టికెట్టు ధర మరో ఎత్తు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో శైలు వ్యాఖ్యలు అందరిని షాకింక్కు గురి చేశాయి. దాంతో ప్రేక్షకుల అందరికీ చిత్రం చూడాలని మరింత ఆసక్తి ఎక్కువైంది. కామెంట్స్ అంతలా చేయడానికి మూవీ కథలో అంతగా ఏముందా అన్న ప్రశ్న మొదలైంది. ఇక మరో వైపు సినిమా టికెట్టు ధర! రూ. 200 టికెట్టు ధర లేనిది ప్రస్తుత కాలంలో ఏ చిత్రం విడుదల అవ్వడం లేదు. అలాంటిది. ఈ సినిమాకు కేవలం రూ.99తో మూవీను చూసే అవకాశం టీమ్ కల్పించింది.
ఈ టీవి విన్ ఒరిజినల్స్
కొత్త తరహా కథలకు ఈటీవి విన్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ప్రేక్షకులను రంజింపజేయడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పని చేసేస్తుంది. కొత్త కథలను సినీ అభిమానులకు అందించడంతో పాటు నూతన ప్రతిభను కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇప్పటి వరుకూ ఈ సంసపై వచ్చిన సినిమాలు దాదాపు కొత్త దర్శకులే. వీరితో పాటు ఇండస్ట్రీకి టాలెంటెడ్ నటులను కూడా పరిచయం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం కొత్త ట్రెండ్ను సెట్ చేస్తూ, సినిమాలు అందిస్తుంది. గతంలో ఈటీవీ నుంచి వచ్చిన 90s బయోపిక్, లిటిల్ హార్ట్స్ ప్రేక్షకులలో మంచి రెస్పాన్స్ అందుకున్నాయి.
