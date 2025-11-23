ETV Bharat / entertainment

Raju Weds Rambai
Raju Weds Rambai (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 23, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Raju Weds Rambai : ఈటీవీ విన్​ అందించే కొత్త తరం కథలను ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు వదులుకోరు. దీనికితోడు కొంతకాలం నుంచి చిన్న సినిమాల హవా నడుస్తుంది. తాజాగా ఇదే సంస్థ​ నుంచి వచ్చిన చిత్రం రాజు వెడ్స్​​ రాంబాయి. నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా 21న థియేటర్లలో గ్రాండ్​గా విడుదలైంది. దీనిపై దర్శకుడు సాయిలు కంపాటి పెట్టుకున్న భారీ అంచనాలను నిజం చేస్తూ సినీ అభిమానుల నుంచి పాజిటివ్​ టాక్​ అందుకుంటుంది. ఈ సినిమాకు అన్ని వర్గాల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

బుక్​మైషోలో రికార్డ్​
తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొదటి రోజే థియేటర్ల వద్ద రూ. 1.5 కోట్ల గ్రాస్​ సంపాదించింది. ఆల్​ఓవర్ మంచి టాక్ రావడంతో డీసెంట్ ఆక్యూపెన్సీ నమోదు అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ సినిమా ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్​ఫామ్ బుక్​ మై షోలో టికెట్ అమ్మకాలు భారీ స్థాయిలో పెరిగాయి. గత 24 గంటల్లోనే సుమారు 69.5వేల టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు బుక్​ మై షో తెలిపింది. చిన్న సినిమా అయినప్పటికీ ఈ రేంజ్​లో టికెట్లు సోల్డ్ అవ్వడంతో కంటెంట్​ స్టామినా ఏంటో తెలుస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

ఇవాళ వీకెండ్ కావడంతో టికెట్ల అమ్మకాలు, కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సినిమాకు పాజిటివ్​ టాక్​ రావడంతో రాజు వెడ్స్​ రాంబాయికి పెరుగుతున్న డిమాండ్​ కారణంగా కొత్తగా మరో 100 షోలు అదనంగా యాడ్​ చేశారు.

ప్రేక్షకులలో భారీ ఆసక్తి
ఈ సినిమాకు ఇంత డిమాండ్​ పెరగడానికి డైరెక్టర్​ చేసిన కామెంట్స్​ ఒక ఎత్తైతే, టికెట్టు ధర మరో ఎత్తు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్​ సమయంలో శైలు వ్యాఖ్యలు అందరిని షాకింక్​కు గురి చేశాయి. దాంతో ప్రేక్షకుల అందరికీ చిత్రం చూడాలని మరింత ఆసక్తి ఎక్కువైంది. కామెంట్స్​ అంతలా చేయడానికి మూవీ కథలో అంతగా ఏముందా అన్న ప్రశ్న మొదలైంది. ఇక మరో వైపు సినిమా టికెట్టు ధర! రూ. 200 టికెట్టు ధర లేనిది ప్రస్తుత కాలంలో ఏ చిత్రం విడుదల అవ్వడం లేదు. అలాంటిది. ఈ సినిమాకు కేవలం రూ.99తో మూవీను చూసే అవకాశం టీమ్ కల్పించింది.

ఈ సినిమాలో అఖిల్​ రాజ్- తేజస్వి​ కీలక పాత్రలు పోషించారు. తెరపై వీరిద్దరి నటన ప్రేక్షకులను కదిలించింది. ఎక్కువ మంది యూత్​ ఈ స్టోరీకి కనెక్ట్​ అవుతున్నారు. ఈ కథ అభిమానులపై ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. దీంతో అందరూ సులభంగా కనెక్ట్​ అవుతున్నారు. చైతన్య జొన్నలగడ్డ, అనీతా చౌదరి ఆయా పాత్రల్లో నటించారు.

ఈ టీవి విన్​ ఒరిజినల్స్​
కొత్త తరహా కథలకు ఈటీవి విన్​ ఎప్పుడు సపోర్ట్​ చేస్తూనే ఉంటుంది. ప్రేక్షకులను రంజింపజేయడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పని చేసేస్తుంది. కొత్త కథలను సినీ అభిమానులకు అందించడంతో పాటు నూతన ప్రతిభను కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇప్పటి వరుకూ ఈ సంసపై వచ్చిన సినిమాలు దాదాపు కొత్త దర్శకులే. వీరితో పాటు ఇండస్ట్రీకి టాలెంటెడ్​ నటులను కూడా పరిచయం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం కొత్త ట్రెండ్​ను సెట్​ చేస్తూ, సినిమాలు అందిస్తుంది. గతంలో ఈటీవీ నుంచి వచ్చిన 90s బయోపిక్​, లిటిల్​ హార్ట్స్​ ప్రేక్షకులలో మంచి రెస్పాన్స్ అందుకున్నాయి.

