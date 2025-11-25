'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ - 4వ రోజు ఎంతంటే!
నాలుగు రోజుల్లో తొమ్మిది కోట్లు - యూత్ను ఆకట్టుకుంటున్న మూవీ
November 25, 2025
Raju Weds Rambai Box Office Collections: అఖిల్ రాజ్- హీరోయిన్ తేజస్విని జంటగా నటించిన 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' సినిమా నవంబర్ 21న విడుదలై మంచి హిట్ టాక్ సంపాదించింది. ఇల్లెందు, మహబూబాబాద్లో జరిగిన యదార్థ సంఘటన ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి సాయిలు దర్శకత్వం వహించారు. తన మొదటి సినిమా అయినా తన మేకింగ్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంటూ, ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్తో చిత్రానికి మంచి వసూళ్లు వస్తున్నాయి. థియేటర్లలో నాలుగు రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, ఎంత కలెక్షన్ సంపాదించుకుందో తెలుసా?
నాలుగు రోజుల్లో తొమ్మిది కోట్లు
ఈ సినిమా థియేటర్లో విడుదలైనప్పటి నుంచే మంచి రెస్పాన్స్ను అందుకుంటుంది. సాక్నిక్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఇప్పటివరకూ రూ. 9.08 కోట్ల గ్రాస్ సంపాదించుకుంది. విడుదలైన మొదటి రోజే రూ. 1.15కోట్ల కలెక్షన్లు బాక్సాఫీస్ వద్ద నమోదు చేసుకుంది. ఆ తర్వాత శనివారం రూ. 2.15 కోట్లకు గణనీయంగా పెరిగి 86.96 శాతం నమోదు చేసింది. ఆదివారం నాటికి రూ.2.5 కోట్లు వసూళ్లు చేసింది.
దీనికి వచ్చిన మౌత్ టాక్ కారణంగా ప్రేక్షకులను థియేటర్ల వైపు నడిపించింది. అయితే, సోమవారం రూ.1.31 కోట్లకు తగ్గినట్లు సమాచారం. ఇది ఆదివారంతో పాల్చితే దాదాపు 48శాతం తగ్గినట్లు తెలుస్తుంది. వచ్చే రెండు వారాల వరకు మరో పెద్ద సినిమా రిలీజ్కు లేనందున, రెండో వారంలో మంచి కలెక్షన్లు అందుకునే ఆస్కారం ఉంది. రాజు వెడ్స్ రాంబాయి మగంళవరం 5వ రోజులోకి అడుగుపెట్టింది. సెకెండ్ వీక్ వరకు ప్రేక్షకుల రెస్పాన్స్ ఇలాగే కొనసాగితే వసూళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
It's Boosting Day by Day— Telugu Film Producers Council (@tfpcin) November 25, 2025
Day 4 >>> Day 1
With housefull love and crazy bookings, #RajuWedsRambai Grosses 9.08CR gross in 4 days in India 😍💥
🎟️ https://t.co/qhpw5D3M0Z pic.twitter.com/y4MlWhsddC
సినిమాకు టాక్ రావడంతో మొదటి వీకెండ్ డీసెంట్ ఆక్యూపెన్సీని నమోదు చేసుకుంది. ఎక్కువ మంది యూత్ ఈ స్టోరీకి కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఈ కథ అభిమానులపై ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. చిన్న సినిమా అయినప్పటికీ టికెట్లు సోల్డ్ అవ్వడంతో కంటెంట్ స్టామినా ఏంటో తెలుస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో రాజు వెడ్స్ రాంబాయికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా కొత్తగా మరో 100 షోలు అదనంగా యాడ్ చేశారు.
సినిమా టెక్నిషియన్ విషయానికి వస్తే
ఈ చిత్రంలో వాజిద్ బేగ్ సినిమాటోగ్రఫర్గా పనిచేశారు. నరేశ్అడుపా ఎడిటింగ్ , ప్రదీప్ జి సౌండ్ డిజైన్, దేవి కృష్ణ కడియాల డాల్బీ అట్మోస్ మిక్సింగ్లో పనిచేశారు. ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా గాంధీ నడికుడికర్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా ప్రియాంక వీరబోయిన, ఆర్తి విన్నకోట నిర్వహించారు. యాక్షన్ సన్నివేశాలను స్టంట్ శంకర్ కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్లను నరేశ్, అనిల్ ముద్దూరి పర్యవేక్షించారు. పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ DIను రెడ్ ఓచర్ పోస్ట్ వర్క్స్ సంస్థ నిర్వహించింది.
