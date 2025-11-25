ETV Bharat / entertainment

'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' బాక్సాఫీస్​ కలెక్షన్స్​ - 4వ రోజు ఎంతంటే!

నాలుగు రోజుల్లో తొమ్మిది కోట్లు - యూత్​ను ఆకట్టుకుంటున్న మూవీ

Raju Weds Rambai Box Office Collections
Raju Weds Rambai Box Office Collections (Movie Poster)
Raju Weds Rambai Box Office Collections: అఖిల్ రాజ్- హీరోయిన్ తేజస్విని జంటగా నటించిన 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' సినిమా నవంబర్ 21న విడుదలై మంచి హిట్ టాక్‌ సంపాదించింది. ఇల్లెందు, మహబూబాబాద్​లో జరిగిన యదార్థ సంఘటన ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి సాయిలు దర్శకత్వం వహించారు. తన మొదటి సినిమా అయినా తన మేకింగ్‌తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంటూ, ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్‌తో చిత్రానికి మంచి వసూళ్లు వస్తున్నాయి. థియేటర్లలో నాలుగు రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, ఎంత కలెక్షన్​​ సంపాదించుకుందో తెలుసా?

నాలుగు రోజుల్లో తొమ్మిది కోట్లు
ఈ సినిమా థియేటర్​లో విడుదలైనప్పటి నుంచే మంచి రెస్పాన్స్​ను అందుకుంటుంది. సాక్​నిక్​ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఇప్పటివరకూ రూ. 9.08 కోట్ల గ్రాస్​ సంపాదించుకుంది. విడుదలైన మొదటి రోజే రూ. 1.15కోట్ల కలెక్షన్లు బాక్సాఫీస్​ వద్ద నమోదు చేసుకుంది. ఆ తర్వాత శనివారం రూ. 2.15 కోట్లకు గణనీయంగా పెరిగి 86.96 శాతం నమోదు చేసింది. ఆదివారం నాటికి రూ.2.5 కోట్లు వసూళ్లు చేసింది.

దీనికి వచ్చిన మౌత్​ టాక్​ కారణంగా ప్రేక్షకులను థియేటర్ల వైపు నడిపించింది. అయితే, సోమవారం రూ.1.31 కోట్లకు తగ్గినట్లు సమాచారం. ఇది ఆదివారంతో పాల్చితే దాదాపు 48శాతం తగ్గినట్లు తెలుస్తుంది. వచ్చే రెండు వారాల వరకు మరో పెద్ద సినిమా రిలీజ్​కు లేనందున, రెండో వారంలో మంచి కలెక్షన్లు అందుకునే ఆస్కారం ఉంది. రాజు వెడ్స్ రాంబాయి మగంళవరం 5వ రోజులోకి అడుగుపెట్టింది. సెకెండ్​ వీక్​ వరకు ప్రేక్షకుల రెస్పాన్స్ ఇలాగే కొనసాగితే వసూళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.


సినిమాకు టాక్​ రావడంతో మొదటి వీకెండ్​ డీసెంట్​ ఆక్యూపెన్సీని నమోదు చేసుకుంది. ఎక్కువ మంది యూత్​ ఈ స్టోరీకి కనెక్ట్​ అవుతున్నారు. ఈ కథ అభిమానులపై ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. చిన్న సినిమా అయినప్పటికీ టికెట్లు సోల్డ్ అవ్వడంతో కంటెంట్​ స్టామినా ఏంటో తెలుస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. సినిమాకు పాజిటివ్​ టాక్​ రావడంతో రాజు వెడ్స్​ రాంబాయికి పెరుగుతున్న డిమాండ్​ కారణంగా కొత్తగా మరో 100 షోలు అదనంగా యాడ్​ చేశారు.

సినిమా టెక్నిషియన్​ విషయానికి వస్తే
ఈ చిత్రంలో వాజిద్ బేగ్ సినిమాటోగ్రఫర్​గా పనిచేశారు. నరేశ్​అడుపా ఎడిటింగ్ , ప్రదీప్ జి సౌండ్ డిజైన్, దేవి కృష్ణ కడియాల డాల్బీ అట్మోస్ మిక్సింగ్​లో పనిచేశారు. ఆర్ట్​ డైరెక్టర్​గా గాంధీ నడికుడికర్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్​గా ప్రియాంక వీరబోయిన, ఆర్తి విన్నకోట నిర్వహించారు. యాక్షన్​ సన్నివేశాలను స్టంట్ శంకర్ కొరియోగ్రాఫ్​ చేశారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్‌లను నరేశ్​, అనిల్ ముద్దూరి పర్యవేక్షించారు. పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ DIను రెడ్ ఓచర్ పోస్ట్ వర్క్స్ సంస్థ నిర్వహించింది.

