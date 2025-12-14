ETV Bharat / entertainment

ఈ వారం OTT సినిమాలు- లిస్ట్​లో 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి'

యువతని ఆకట్టుకున్న రాజు ఇక ఓటీటీలోకి- ఆ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ కూడా!

Raju weds rambai
Raju weds rambai (MOVIE POSTER)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
This Week OTT Movies : టాలీవుడ్​ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇటీవల సర్​ప్రైజింగ్ హిట్​గా నిలిచిన సినిమా "రాజు వెడ్స్ రాంబాయి". ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. ఇది హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. మరోవైపు, రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్​గా ప్రియదర్శి "ప్రేమంటే" కూడా ఇటీవలే థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇది మిశ్రమ స్పందనలు అందుకుంది. గతనెల థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ రెండు సినిమాలు ఇప్పుడు ఓటీటీలో అలరించడానికి సిద్ధమయ్యాయి. మరి ఈ సినిమాలు ఎప్పడు, ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్​ కానున్నాయో తెలుసా?

యువత నుంచి మంచి రెస్పాన్స్​
"రాజు వెడ్స్ రాంబాయి" లో అఖిల్ రాజ్ ఉద్దెమరి,​ తేజస్వీ రావు లీడ్ రోల్స్​లో నటించారు. ఈ సినిమాను దర్శకుడు సాయిలు కంపాటి తెరకెక్కించారు. వేణు ఊడుగుల, రాహుల్ మోపిదేవి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. నవంబర్​ 21న థియేటర్లలో రిలీజై బ్లాక్​బస్టర్ అయ్యింది. నిజ జీవితం సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ ప్రేమ కథ యువత నుంచి మంచి రెస్పాన్స్​ అందుకొని పెద్ద విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇక థియేటర్ రన్ కంప్లీట్ అవ్వడంతో, ఇప్పుడు ఓటీటీ రిలీజ్​కు సిద్ధం అయ్యింది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను తెలుగు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ ఈటీవీ విన్ సంస్థ సొంతం చేసుకుంది. డిసెంబర్ 18 నుంచి ఈటీవీ విన్​లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సో థియేటర్లలో మిస్తైన వాళ్లు, ఈటీవీ విన్​లో ఇంకొన్ని రోజుల్లో వీక్షించవచ్చు.

ఈ భాషల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్
ఇటీవల విడుదలైన తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా "ప్రేమంటే". ఇందులో ప్రియదర్శి, కాయల్ ఆనంది జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రానికి కొత్త దర్శకుడు నవనీత్ శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇది నవంబర్ 21న థియేటర్‌లలో విడుదలయ్యింది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 19 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం వెర్షన్‌లు కూడా స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వెన్నెల కిషోర్, సుమ ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు. లియోన్ జేమ్స్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాకి జాన్వీ నారంగ్ పుస్కుర్ రామ్ మోహన్ రావు నిర్మించారు.

రాజు వెడ్స్ రాంబాయి కలెక్షన్స్​ ఎంతటే?
కాగా, "రాజు వెడ్స్ రాంబాయి" సినిమాను రూ.2.5 కోట్లతో నిర్మించారు. సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతో ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.21 కోట్ల (గ్రాస్​)ను కలెక్ట్​ చేసింది.

ఇప్పటికీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న సినిమాలు

  • 12A రైల్వే కాలనీ- అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో- డిసెంబర్ 11 నుంచి
  • కాంత - నెట్​ఫ్లిక్స్ - డిసెంబర్ 12 నుంచి
  • 3 రోజెస్ - ఆహా వీడియో- డిసెంబర్ 13 నుంచి

'రాజు వెడ్స్​ రాంబాయి' ఫ్రీ టికెట్లు- వాళ్లందరికీ సూపర్ ఛాన్స్- మూవీ లవర్స్​ గెట్ రెడీ

బాక్సాఫీస్ సెన్సేషన్​గా 'రాజు వెడ్స్​​ రాంబాయి'- రికార్డ్​ స్థాయిలో టికెట్ సేల్స్​

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

