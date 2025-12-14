ఈ వారం OTT సినిమాలు- లిస్ట్లో 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి'
యువతని ఆకట్టుకున్న రాజు ఇక ఓటీటీలోకి- ఆ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ కూడా!
Published : December 14, 2025 at 5:01 PM IST
This Week OTT Movies : టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇటీవల సర్ప్రైజింగ్ హిట్గా నిలిచిన సినిమా "రాజు వెడ్స్ రాంబాయి". ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. ఇది హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. మరోవైపు, రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా ప్రియదర్శి "ప్రేమంటే" కూడా ఇటీవలే థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇది మిశ్రమ స్పందనలు అందుకుంది. గతనెల థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ రెండు సినిమాలు ఇప్పుడు ఓటీటీలో అలరించడానికి సిద్ధమయ్యాయి. మరి ఈ సినిమాలు ఎప్పడు, ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయో తెలుసా?
యువత నుంచి మంచి రెస్పాన్స్
"రాజు వెడ్స్ రాంబాయి" లో అఖిల్ రాజ్ ఉద్దెమరి, తేజస్వీ రావు లీడ్ రోల్స్లో నటించారు. ఈ సినిమాను దర్శకుడు సాయిలు కంపాటి తెరకెక్కించారు. వేణు ఊడుగుల, రాహుల్ మోపిదేవి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. నవంబర్ 21న థియేటర్లలో రిలీజై బ్లాక్బస్టర్ అయ్యింది. నిజ జీవితం సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ ప్రేమ కథ యువత నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకొని పెద్ద విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇక థియేటర్ రన్ కంప్లీట్ అవ్వడంతో, ఇప్పుడు ఓటీటీ రిలీజ్కు సిద్ధం అయ్యింది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను తెలుగు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్ సంస్థ సొంతం చేసుకుంది. డిసెంబర్ 18 నుంచి ఈటీవీ విన్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సో థియేటర్లలో మిస్తైన వాళ్లు, ఈటీవీ విన్లో ఇంకొన్ని రోజుల్లో వీక్షించవచ్చు.
RAJU WEDS RAMBAI 💝— ETV Win (@etvwin) December 13, 2025
Now coming back with an EXTENDED CUT.
Recent theatre cult blockbuster.
A Win Original Film.
🎬 Premieres December 18.
Theatres lo mothamogincham…
🔥 ippudu mee intlo kuda motha moginchadaniki osthunnam with Dolby Atmos & Dolby Vision tho@venuudugulafilm… pic.twitter.com/MdvR3bYUru
ఈ భాషల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్
ఇటీవల విడుదలైన తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా "ప్రేమంటే". ఇందులో ప్రియదర్శి, కాయల్ ఆనంది జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రానికి కొత్త దర్శకుడు నవనీత్ శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇది నవంబర్ 21న థియేటర్లలో విడుదలయ్యింది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 19 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం వెర్షన్లు కూడా స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వెన్నెల కిషోర్, సుమ ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు. లియోన్ జేమ్స్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాకి జాన్వీ నారంగ్ పుస్కుర్ రామ్ మోహన్ రావు నిర్మించారు.
Andhamaina vaibhavala veduka ey kadha premante 🤩❤️ pic.twitter.com/NF7ic6xETm— Netflix India South (@Netflix_INSouth) December 14, 2025
రాజు వెడ్స్ రాంబాయి కలెక్షన్స్ ఎంతటే?
కాగా, "రాజు వెడ్స్ రాంబాయి" సినిమాను రూ.2.5 కోట్లతో నిర్మించారు. సినిమా మంచి విజయం సాధించడంతో ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.21 కోట్ల (గ్రాస్)ను కలెక్ట్ చేసింది.
ఇప్పటికీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న సినిమాలు
- 12A రైల్వే కాలనీ- అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో- డిసెంబర్ 11 నుంచి
- కాంత - నెట్ఫ్లిక్స్ - డిసెంబర్ 12 నుంచి
- 3 రోజెస్ - ఆహా వీడియో- డిసెంబర్ 13 నుంచి
