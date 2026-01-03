ETV Bharat / entertainment

ఇట్స్ అఫీషియల్ : రజనీ, కమల్ మూవీకి డైరెక్టర్ ఫిక్స్- 'డాన్' దర్శకుడికి ఛాన్స్!

తలైవా 173 డైరెక్టర్ కన్ఫార్మ్- అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్- పెద్ద ప్రాజెక్ట్​ను దక్కించుకున్న యువ దర్శకుడు

Thalaivar 173 Director
Thalaivar 173 Director (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 1:20 PM IST

Thalaivar 173 Director : సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్​ హీరోగా కమల్ హాసన్ నిర్మిస్తున్న ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్ 'తలైవా 173'కు ఎట్టకేలకు డైరెక్టర్ కన్ఫార్మ్ అయ్యారు. ఈ సినిమాను యంగ్ డైరెక్టర్ శిబి చక్రవర్తి తెరకెక్కించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ రాజ్‌కమల్‌ ఫిల్మ్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు శనివారం సోషల్ మీడియాలో ఓ ఫొటోను షేర్‌ చేసింది.

ఈ పోస్టులకు ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్​ను జతచేసింది. 'ప్రతి హీరోకు ఓ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది' అని రాసుకొచ్చింది. కాగా ఈ సినిమాను లోకనాయకుడు కమల్‌ హాసన్ తన సొంత నిర్మాణసంస్థ రాజ్‌కమల్‌ ఫిల్మ్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ బ్యానర్​పై నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుధ్‌ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిచనున్నారు. 2027 సంక్రాంతికి ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇక ఈ సినిమాలో నటించనున్న ఇతర నటీనటుల పేర్లను మేకర్స్ ఇంకా వెల్లడించాల్సి ఉంది.

ఈ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఎవరు తెరకెక్కిస్తారా? అనే చర్చ తొలి నుంచీ జరిగింది. తొలుత లోకేశ్ కనగరాజ్​ పేరు కూడా వినిపించింది. అయితే సీనియర్ దర్శకుడు సుందర్‌ సి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించే అవకాశం దక్కించుకున్నారు. కానీ, కొన్ని రోజుల తర్వాత పలు కారణాల వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్​ నుంచి తాను తప్పుకుంటున్నట్లు సుందర్ స్వయంగా ప్రకటన విడుదల చేశారు. దీంతో మళ్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్​ను ఎవరు టేకాఫ్ చేస్తారా అని ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తి పెరిగింది.

Thalaivar 173
రజనీకాంత్​తో డైరెక్టర్ శిబి చక్రవర్తి (Source : ETV Bharat)

వాళ్ల పేర్లు కూడా
మధ్యలో 'మహారాజ' సినిమా దర్శకుడు నితిలాన్ సామినాథన్, 'పార్కింగ్' మూవీ తెరకెక్కించిన డైరెక్టర్ రామ్ కుమార్ బాలకృష్ణన్ పేర్లు కూడా వినిపించాయి. ఈ దర్శకుల పేర్లను కూడా మేకర్స్ పరిశీలిస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగింది. తాజాగా శిబి చక్రవర్తి పేరను ప్రకటించిన మేకర్స్ సస్పెన్స్​కు తెర దించారు. ఈ యంగ్ డైరెక్టర్ 2022లో తమిళ్​లో డాన్‌ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఆ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద ఘన విజయాన్ని అందుకుంది.

జైలర్​ 2
ప్రస్తుతం రజనీకాంత్ సినిమా షూటింగ్​లతో బిజీగా ఉన్నారు. 2023లో వచ్చిన బ్లాక్​బస్టర్​ 'జైలర్'కు సీక్వెల్​గా 'జైలర్ 2' తెరకెక్కుతోంది. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తొలి పార్ట్​లోలాగే సీక్వెల్​లోను పలు ఇండస్ట్రీలకు చెందిన అగ్రతారలు అతిథి పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సీనియర్‌ నటుడు మిథున్‌ చక్రవర్తితోపాటు బాలీవుడ్ బాద్​షా షారుక్ ఖాన్ కూడా ఉందులో నటించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఇటీవల నటుడు మిథున్‌ చక్రవర్తి వెల్లడించారు. వీళ్లతోపాటు మోహన్‌లాల్‌, రమ్యకృష్ణ, శివరాజ్‌కుమార్‌లు ఆయా పాత్రలు చేయనున్నారు. ఈ చిత్రం 2026 జూన్​లో థియేటర్లలో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

జైలర్ 2లో తన పాత్ర గురించి ఇటీవల నటుడు శివరాజ్‌కుమార్‌ కూడా మాట్లాడారు. 'తొలి పార్ట్​ ఎక్కడ ఆగిపోయిందో అక్కడి నుంచే సీక్వెల్‌ మొదలు కానుంది. మొదటి భాగంతో పోలిస్తే, పార్ట్‌- 2లో నా పాత్ర రన్​టైమ్​ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పటికే కొన్ని రోజులు షూటింగ్‌ కూడా పూర్తి చేసుకున్నాను. జనవరిలో మిగిలిన షూటింగ్‌ పూర్తి చేస్తాను' అని శివరాజ్​కుమార్ రీసెంట్​గా చెప్పారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

