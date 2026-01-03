ఇట్స్ అఫీషియల్ : రజనీ, కమల్ మూవీకి డైరెక్టర్ ఫిక్స్- 'డాన్' దర్శకుడికి ఛాన్స్!
తలైవా 173 డైరెక్టర్ కన్ఫార్మ్- అధికారికంగా ప్రకటించిన మేకర్స్- పెద్ద ప్రాజెక్ట్ను దక్కించుకున్న యువ దర్శకుడు
Published : January 3, 2026 at 1:20 PM IST
Thalaivar 173 Director : సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా కమల్ హాసన్ నిర్మిస్తున్న ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్ 'తలైవా 173'కు ఎట్టకేలకు డైరెక్టర్ కన్ఫార్మ్ అయ్యారు. ఈ సినిమాను యంగ్ డైరెక్టర్ శిబి చక్రవర్తి తెరకెక్కించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు శనివారం సోషల్ మీడియాలో ఓ ఫొటోను షేర్ చేసింది.
ఈ పోస్టులకు ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను జతచేసింది. 'ప్రతి హీరోకు ఓ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది' అని రాసుకొచ్చింది. కాగా ఈ సినిమాను లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ తన సొంత నిర్మాణసంస్థ రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిచనున్నారు. 2027 సంక్రాంతికి ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇక ఈ సినిమాలో నటించనున్న ఇతర నటీనటుల పేర్లను మేకర్స్ ఇంకా వెల్లడించాల్సి ఉంది.
ఈ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఎవరు తెరకెక్కిస్తారా? అనే చర్చ తొలి నుంచీ జరిగింది. తొలుత లోకేశ్ కనగరాజ్ పేరు కూడా వినిపించింది. అయితే సీనియర్ దర్శకుడు సుందర్ సి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించే అవకాశం దక్కించుకున్నారు. కానీ, కొన్ని రోజుల తర్వాత పలు కారణాల వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తాను తప్పుకుంటున్నట్లు సుందర్ స్వయంగా ప్రకటన విడుదల చేశారు. దీంతో మళ్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఎవరు టేకాఫ్ చేస్తారా అని ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
మధ్యలో 'మహారాజ' సినిమా దర్శకుడు నితిలాన్ సామినాథన్, 'పార్కింగ్' మూవీ తెరకెక్కించిన డైరెక్టర్ రామ్ కుమార్ బాలకృష్ణన్ పేర్లు కూడా వినిపించాయి. ఈ దర్శకుల పేర్లను కూడా మేకర్స్ పరిశీలిస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగింది. తాజాగా శిబి చక్రవర్తి పేరను ప్రకటించిన మేకర్స్ సస్పెన్స్కు తెర దించారు. ఈ యంగ్ డైరెక్టర్ 2022లో తమిళ్లో డాన్ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఆ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద ఘన విజయాన్ని అందుకుంది.
జైలర్ 2
ప్రస్తుతం రజనీకాంత్ సినిమా షూటింగ్లతో బిజీగా ఉన్నారు. 2023లో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ 'జైలర్'కు సీక్వెల్గా 'జైలర్ 2' తెరకెక్కుతోంది. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తొలి పార్ట్లోలాగే సీక్వెల్లోను పలు ఇండస్ట్రీలకు చెందిన అగ్రతారలు అతిథి పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సీనియర్ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తితోపాటు బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్ కూడా ఉందులో నటించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఇటీవల నటుడు మిథున్ చక్రవర్తి వెల్లడించారు. వీళ్లతోపాటు మోహన్లాల్, రమ్యకృష్ణ, శివరాజ్కుమార్లు ఆయా పాత్రలు చేయనున్నారు. ఈ చిత్రం 2026 జూన్లో థియేటర్లలో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
జైలర్ 2లో తన పాత్ర గురించి ఇటీవల నటుడు శివరాజ్కుమార్ కూడా మాట్లాడారు. 'తొలి పార్ట్ ఎక్కడ ఆగిపోయిందో అక్కడి నుంచే సీక్వెల్ మొదలు కానుంది. మొదటి భాగంతో పోలిస్తే, పార్ట్- 2లో నా పాత్ర రన్టైమ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పటికే కొన్ని రోజులు షూటింగ్ కూడా పూర్తి చేసుకున్నాను. జనవరిలో మిగిలిన షూటింగ్ పూర్తి చేస్తాను' అని శివరాజ్కుమార్ రీసెంట్గా చెప్పారు.
