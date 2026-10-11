రాత్రి 2 దాటినా 'జైలర్ 2' సెట్లోనే రజనీకాంత్- ఆ నటుడి కోసమే!
'జైలర్ 2' సెట్లో తనకు ఎదురైన ఓ మూమెంట్ను సూరజ్ వెంజారమూడు షేర్ చేసుకున్నారు. రజనీకాంత్ షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా అర్ధరాత్రి 2 దాకా సెట్స్లోనే ఉన్నారని చెప్పారు.
Published : October 11, 2026 at 11:49 AM IST
Suraj Venjaramoodu Jailer 2 : 'జైలర్ 2' రిలీజ్కు ఇంకా కొన్ని రోజులే ఉండగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో నటుడు సూరజ్ వెంజారమూడు చెప్పిన ఒక విషయం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. సినిమాలో దిలీప్ అనే పాత్ర చేస్తున్న సూరజ్కు షూటింగ్ సమయంలో ఊహించని మూమెంట్ ఎదురైంది. ఆ రోజు రజనీకాంత్ తన సీన్స్ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత కూడా సెట్ నుంచి వెళ్లలేదు. అక్కడే ఎందుకు ఉన్నారో సూరజ్కు అప్పటివరకు తెలియదట. రాత్రి రెండు గంటలు దాటిన తర్వాత జరిగిన ఒక చిన్న మూమెంట్ మాత్రం సూరజ్కు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకంగా మారిందని చెప్పారు. 'జైలర్ 2'లో ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి సీన్స్ ఉంటాయనే వివరాలు చెప్పకుండానే, సెట్లో జరిగిన ఈ విషయాన్ని సూరజ్ ఈవెంట్లో షేర్ చేసుకున్నారు.
'కట్' చెప్పగానే చప్పట్లు
'ఆ రోజు రజనీకాంత్ షూటింగ్ ముందే పూర్తయింది. అయినా సూరజ్ చేయాల్సిన సీన్ చూడాలని అక్కడే ఉండిపోయారు. సూరజ్ తన క్యారెక్టర్లోకి వెళ్లి షాట్ చేశారు. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ 'కట్' చెప్పిన వెంటనే సెట్లో చప్పట్లు వినిపించాయి. పక్కకు తిరిగి చూసిన సూరజ్కు రజనీకాంత్ చప్పట్లు కొడుతూ కనిపించారు. రజనీకాంత్ లేచి అభినందించడంతో అక్కడున్న మిగతా యూనిట్ సభ్యులు కూడా చప్పట్లు కొట్టారు. అప్పటికే టైమ్ రాత్రి రెండు గంటలు దాటిందని సూరజ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. తన షాట్ కోసం అంతసేపు ఉండి, అది పూర్తయ్యాక ఇలా స్పందిస్తారని అసలు ఊహించలేదని చెప్పారు. ఆ రోజు షూటింగ్లో తనకు జరిగిన విషయాల్లో ఇదే ఎక్కువగా గుర్తుండిపోయిందన్నారు.
One sun, One moon and one ⭐ #Jailer2 🎵 https://t.co/Xm2tMPtoyc @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss #Jailer2FromOct15— Sun Pictures (@sunpictures) October 11, 2026
నేషనల్ అవార్డు కంటే!
సూరజ్కు ఇప్పటికే నటుడిగా ఎన్నో అవార్డులు వచ్చాయి. 'పెరరియతవర్'లో చేసిన పాత్రకు 2013లో ఉత్తమ నటుడిగా నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. అయినా రజనీకాంత్ నుంచి వచ్చిన ఆ అభినందన తనకు చాలా పెద్ద మూమెంట్గా అనిపించిందని చెప్పారు. స్టార్ హోదాలో ఉన్నా తోటి నటుల సీన్స్ చూడటం, వాళ్లు పాత్రకు ఎలా సిద్ధమవుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకోవడం రజినీకాంత్లో తనకు నచ్చిన విషయం అని సూరజ్ తెలిపారు. సూరజ్ ఈ విషయం చెబుతున్నప్పుడు పక్కనే కూర్చున్న విద్యాబాలన్ కూడా నవ్వుతూ చప్పట్లు కొట్టారు. ఈ విషయం బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీళ్లిద్దరి మధ్య సినిమాలో ఎలాంటి సీన్ ఉంటుందో చూడాలనే క్యూరియాసిటీ కూడా ఫ్యాన్స్ లో పెరిగింది.
ఎవరీ సూరజ్?
సూరజ్ వెంజారమూడు మలయాళ ప్రేక్షకులకు చాలా కాలంగా పరిచయమైన నటుడు. 250కి పైగా సినిమాల్లో నటించిన సూరజ్ మొదట కామెడీ పాత్రలతో ఎక్కువ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తర్వాత సీరియస్ క్యారెక్టర్స్, లీడ్ రోల్స్ కూడా చేశారు. కేరళ స్టేట్ ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో ఉత్తమ కమెడియన్గా మూడుసార్లు అవార్డు అందుకున్నారు. ఈ ఏడాది మలయాళంలో 'మోహినియాట్టం'లో కనిపించారు. తమిళంలోనూ వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు 'జైలర్ 2'లో దిలీప్ పాత్ర చేస్తున్నారు. ట్రైలర్లో సూరజ్కు సంబంధించిన కొన్ని షాట్స్ కనిపించినా, పాత్ర కథలో ఎక్కడ వస్తుంది? ముత్తువేల్ పాండియన్తో దిలీప్కు ఉన్న సంబంధం ఏంటి? అనే విషయాలను మేకర్స్ బయటపెట్టలేదు.
2 గంటల 45 నిమిషాల రన్టైమ్
నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన 'జైలర్ 2'లో రజినీకాంత్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా కనిపించనున్నారు. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మించిన ఈ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ, యోగిబాబు, మిర్నాతో పాటు ఎస్.జే. సూర్య, విద్యాబాలన్, మిథున్ చక్రవర్తి, సూరజ్ వెంజారమూడు కూడా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్ కూడా మళ్ళీ కనిపించనున్నారు. ట్రైలర్లో ఒక సిల్హౌట్ కనిపించడంతో హృతిక్ రోషన్ క్యామియో గురించి కూడా సోషల్ మీడియాలో టాక్ నడుస్తోంది. అయితే దానిపై మేకర్స్ నుంచి ప్రకటన రాలేదు. సినిమాకు యూ/ఏ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. రన్టైమ్ 2 గంటల 45 నిమిషాలు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
October 15, Once again Alapparai Kelappurom, Thalaivaru Nerandharam! #Jailer2 Bookings opens now💥 Book Your Tickets: 🎟️ https://t.co/bJ1l8nMFbF 🎟️ https://t.co/U8HBuAuZw4 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss #Jailer2FromOct15— Sun Pictures (@sunpictures) October 10, 2026
బుకింగ్స్లో రూ.20 కోట్లు దాటింది
రిలీజ్కు నాలుగు రోజుల ముందే 'జైలర్ 2' అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో జోరు కనిపిస్తోంది. లేటెస్ట్ ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రీ సేల్స్ రూ.20 కోట్ల మార్క్ దాటినట్లు తెలుస్తోంది. విదేశాల్లో అడ్వాన్స్ సేల్స్ దాదాపు 2 మిలియన్ డాలర్లకు చేరాయి. ఇండియాలో తొలి రోజు షోల కోసం రూ.3.53 కోట్లకు పైగా టికెట్లు ముందుగానే అమ్ముడయ్యాయి. ఇండియా ప్రీ సేల్స్లో తమిళనాడు వాటానే ఎక్కువగా ఉంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బుకింగ్స్ ఇంకా పూర్తిగా ఓపెన్ కాకముందే ఈ నంబర్లు నమోదయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటి 7 రోజులకు సింగిల్ స్క్రీన్స్లో రూ.50, మల్టీప్లెక్స్లలో రూ.75 వరకు టికెట్ ధర పెంచుకునేందుకు అనుమతి కూడా వచ్చింది. అక్టోబర్ 15న తమిళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో 'జైలర్ 2' థియేటర్లలోకి రానుంది.
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