'జైలర్ 2'లో రజనీకాంత్కు భారీ రెమ్యునరేషన్!- మిగతా స్టార్లు ఎన్ని కోట్లు తీసుకున్నారంటే?
సూపర్స్టార్ లేటెస్ట్ మూవీ 'జైలర్2' గురువారం ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా బడ్జెట్ అండ్ స్టార్స్ రెమ్యునరేషన్ డీటెయిల్స్పై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
Published : October 15, 2026 at 10:23 PM IST
Jailer 2 Remuneration Details : సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' మూవీ గురువారం ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్తో దూసుకుపోతుంది. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ డైరెక్షన్లో 2023లో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ మూవీ 'జైలర్'కి కొనసాగింపుగా ఈ చిత్రం రావడం విశేషం. అయితే ఈ సినిమాకు తలైవా ఎంత మొత్తంలో రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారనే దానిపై ఇండస్ట్రీ వర్గాలతో పాటు, సాధారణ ఆడియెన్స్లో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా నిర్మాణ వ్యయం ఎంత? రజనీకాంత్పాటు, ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన స్టార్స్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
'జైలర్ 2' బడ్జెట్- తలైవా రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?
'జైలర్ 2' చిత్రం సుమారు రూ. 240- 300 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందినట్లు అంచనా. ఇందులో ప్రధాన నటుల పారితోషికాలు కూడా కలిసి ఉన్నాయి. ఇక ఇందులో మూవీ రూపొందించడానికి గాను రూ. 100 కోట్ల వరకు ఖర్చు అయినట్లు తెలిసింది. ఇక ఈ సినిమాకు రజనీకాంత్ రెమ్యునరేషన్గా రూ. 110 కోట్లు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇందులో సినిమా బాక్సాఫీసు ఫెర్ఫార్మెన్స్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మూవీ బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుంటే ప్రాఫిట్స్ను కూడా రజనీ అందుకోనున్నారట. ఆ లెక్కన చూస్తే ఓవరాల్గా తలైవాకు రూ. 180 కోట్ల వరకు అందనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
స్పెషల్ కేమియో రెమ్యునరేషన్ డీటెయిల్స్
ఇక ఇతర నటీనటుల విషయానికొస్తే మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్ జైలర్లో పోషించిన మాథ్యూ క్యారెక్టర్ను ఈ సీక్వెల్లోనూ కంటిన్యూ చేశారు. ఇక సీక్వెల్కు ఆయన తన రెమ్యునరేషన్గా రూ. 30 కోట్ల వరకు తీసుకున్నారని టాక్ నడుస్తోంది. అదే విధంగా బాలీవుడ్ నటి విద్యాబాలన్ రూ. 6 కోట్ల వరకు తీసుకున్నారని సమాచారం. వీరితో పాటు కన్నడ స్టార్ హీరో శివకుమార్ ఇందులో స్పెషల్ కేమియోకు రూ. 5 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ను తీసుకున్నారని తెలిసింది. 'యూత్', 'వీర ధీర శూర' సినిమాలతో తమిళంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సూరజ్ వెంజారమూడు రూ. కోటి వరకు తీసుకున్నట్లు టాక్.
సీక్వెల్గా మోస్ట్ హైప్ ఉన్న కేమియోల్లో ఒకటైన బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత తీసుకున్నారనే దానిపై అధికారిక సమాచారం లేదు. కాకపోతే ఆయన హీరోగా నటించే చిత్రాల్లో రూ. 80-110 కోట్ల వరకు తీసుకుంటారని తెలిసింది. మరి ఈ జైలర్ 2 కి ఎంత తీసుకున్నారనే దానిపై స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. ఇందులో విలన్ క్యారెక్టర్లో నటించిన టాలెంటెడ్ ఎస్. జె. సూర్య రూ. 3 కోట్ల వరకు ఛార్జ్ చేశారని తెలిసింది.
ఇందులో నెగిటివ్ షేడ్లో నటించిన మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారనే దానిపై స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. కానీ ఆయన సాధారణంగా రూ. 15-25 కోట్ల రేంజ్లో ఆయన తన రెమ్యునరేషన్ను తీసుకుంటారు. దీని డైరెక్టర్ నెల్సన్ కూడా భారీ మొత్తంలో రూ. 45-60 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారని అంచనా. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రూ. 18 కోట్ల రేంజ్లో తీసుకున్నారని ఇన్సైడ్ టాక్.
ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ సీక్వెల్లో మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్, రమ్యకృష్ణన్, విద్యాబాలన్, ఎస్.జె. సూర్య, సూరజ్ వెంజారమూడు, విజయ్ సేతుపతి, హృతిక్ రోషన్తో పాటు, ఓ సౌత్ స్టార్ సర్ప్రైజింగ్ కేమియో ఉందని ప్రచారం నడుస్తోంది. మరోవైపు ఆ బడ్జెట్ అండ్ రెమ్యునరేషన్ లెక్కలను మాత్రం చిత్ర నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా అనౌన్స్ చేయలేదు. ఈ సీక్వెల్పై అభిమానుల్లో అంచనాలు ఉండటంతో రికార్డు స్థాయిలో ప్రీ బుకింగ్స్ జరిగాయి. దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ దీన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.
రాత్రి 2 దాటినా 'జైలర్ 2' సెట్లోనే రజనీకాంత్- ఆ నటుడి కోసమే!