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'జైలర్​ 2'లో రజనీకాంత్​కు భారీ రెమ్యునరేషన్!- మిగతా స్టార్లు ఎన్ని కోట్లు తీసుకున్నారంటే?

సూపర్​స్టార్ లేటెస్ట్ మూవీ 'జైలర్2' గురువారం ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా బడ్జెట్ అండ్ స్టార్స్ రెమ్యునరేషన్ డీటెయిల్స్​పై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Jailer 2 Stars Remuneration
'జైలర్ 2' లో రజనీకాంత్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 15, 2026 at 10:23 PM IST

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Jailer 2 Remuneration Details : సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ 'జైలర్ ​2' మూవీ గురువారం ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్​తో దూసుకుపోతుంది. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ డైరెక్షన్​లో 2023లో వచ్చిన బ్లాక్​బస్టర్ మూవీ 'జైలర్'​కి కొనసాగింపుగా ఈ చిత్రం రావడం విశేషం. అయితే ఈ సినిమాకు తలైవా ఎంత మొత్తంలో రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారనే దానిపై ఇండస్ట్రీ వర్గాలతో పాటు, సాధారణ ఆడియెన్స్​లో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా నిర్మాణ వ్యయం ఎంత? రజనీకాంత్​పాటు, ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన స్టార్స్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

'జైలర్ 2' బడ్జెట్- తలైవా రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?
'జైలర్ 2' చిత్రం సుమారు రూ. 240- 300 కోట్ల బడ్జెట్‌తో రూపొందినట్లు అంచనా. ఇందులో ప్రధాన నటుల పారితోషికాలు కూడా కలిసి ఉన్నాయి. ఇక ఇందులో మూవీ రూపొందించడానికి గాను రూ. 100 కోట్ల వరకు ఖర్చు అయినట్లు తెలిసింది. ఇక ఈ సినిమాకు రజనీకాంత్ రెమ్యునరేషన్​గా రూ. 110 కోట్లు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇందులో సినిమా బాక్సాఫీసు ఫెర్ఫార్మెన్స్​ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మూవీ బ్లాక్​బస్టర్​ విజయాన్ని అందుకుంటే ప్రాఫిట్స్​ను కూడా రజనీ అందుకోనున్నారట. ఆ లెక్కన చూస్తే ఓవరాల్​గా తలైవాకు రూ. 180 కోట్ల వరకు అందనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

స్పెషల్ కేమియో రెమ్యునరేషన్ డీటెయిల్స్
ఇక ఇతర నటీనటుల విషయానికొస్తే మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్​లాల్ జైలర్​లో పోషించిన మాథ్యూ క్యారెక్టర్​ను ఈ సీక్వెల్​లోనూ కంటిన్యూ చేశారు. ఇక సీక్వెల్​కు ఆయన తన రెమ్యునరేషన్​గా రూ. 30 కోట్ల వరకు తీసుకున్నారని టాక్ నడుస్తోంది. అదే విధంగా బాలీవుడ్ నటి విద్యాబాలన్ రూ. 6 కోట్ల వరకు తీసుకున్నారని సమాచారం. వీరితో పాటు కన్నడ స్టార్ హీరో శివకుమార్ ఇందులో స్పెషల్ కేమియోకు రూ. 5 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్​ను తీసుకున్నారని తెలిసింది. 'యూత్', 'వీర ధీర శూర' సినిమాలతో తమిళంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సూరజ్ వెంజారమూడు రూ. కోటి వరకు తీసుకున్నట్లు టాక్.

సీక్వెల్​గా మోస్ట్ హైప్ ఉన్న కేమియోల్లో ఒకటైన బాలీవుడ్ స్టార్ హృతిక్​ రోషన్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత తీసుకున్నారనే దానిపై అధికారిక సమాచారం లేదు. కాకపోతే ఆయన హీరోగా నటించే చిత్రాల్లో రూ. 80-110 కోట్ల వరకు తీసుకుంటారని తెలిసింది. మరి ఈ జైలర్​ 2 కి ఎంత తీసుకున్నారనే దానిపై స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. ఇందులో విలన్ క్యారెక్టర్​లో నటించిన టాలెంటెడ్ ఎస్. జె. సూర్య రూ. 3 కోట్ల వరకు ఛార్జ్ చేశారని తెలిసింది.

ఇందులో నెగిటివ్ షేడ్​లో నటించిన మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారనే దానిపై స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. కానీ ఆయన సాధారణంగా రూ. 15-25 కోట్ల రేంజ్​లో ఆయన తన రెమ్యునరేషన్​ను తీసుకుంటారు. దీని డైరెక్టర్ నెల్సన్​ కూడా భారీ మొత్తంలో రూ. 45-60 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారని అంచనా. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రూ. 18 కోట్ల రేంజ్​లో తీసుకున్నారని ఇన్​సైడ్ టాక్.

ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ సీక్వెల్‌లో మోహన్‌లాల్, శివరాజ్‌కుమార్, రమ్యకృష్ణన్, విద్యాబాలన్, ఎస్.జె. సూర్య, సూరజ్ వెంజారమూడు, విజయ్ సేతుపతి, హృతిక్ రోషన్​తో పాటు, ఓ సౌత్ స్టార్ సర్​ప్రైజింగ్ కేమియో ఉందని ప్రచారం నడుస్తోంది. మరోవైపు ఆ బడ్జెట్ అండ్ రెమ్యునరేషన్ లెక్కలను మాత్రం చిత్ర నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా అనౌన్స్ చేయలేదు. ఈ సీక్వెల్‌పై అభిమానుల్లో అంచనాలు ఉండటంతో రికార్డు స్థాయిలో ప్రీ బుకింగ్స్ జరిగాయి. దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్​పై కళానిధి మారన్ దీన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.

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