'జైలర్ 2' రిలీజ్కు డేట్ ఫిక్స్- థియేటర్లకు వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
రజనీకాంత్ జైలర్ 2 సినిమా నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్- విడుదల తేదీని ప్రకటించిన చిత్రబృందం
Published : July 2, 2026 at 6:33 PM IST
Jailer 2 Movie Release Date : సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఆయన లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కుతున్న జైలర్ 2 సినిమా విడుదల తేదీని మేకర్స్ గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 15న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ వీడియోను ఎక్స్లో షేర్ చేసుకున్నారు. 'అక్టోబర్ 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా జైలర్ 2 థియేటర్లలోకి రానుంది' అని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 20న దసరా పండగ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ఉండడంతో కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది.
కాగా, 2023లో బ్లాక్బస్టర్ జైలర్కు ఇది సీక్వెల్గా రానుంది. ఈ సినిమాను నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా పూర్తయినట్లు మేకర్స్ ఇవాళ ఉదయాన్నే ప్రకటించారు. తొలి భాగం ఎక్కడైతే పూర్తయ్యిందో అక్కడ్నుంచే ఈ సీక్వెల్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో పలు ఇండస్ట్రీలకు చెందిన స్టార్ నటులు కనిపించనున్నారు. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కళానిధి మారన్ సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మించారు.
Alappara Kelappurom! #Jailer2 storms into theatres worldwide on October 15 🔥 #Jailer2FromOct15 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk #PallaviSingh @valentino_suren @kabilanchelliah @RIAZtheboss pic.twitter.com/mY50qNOSQh— Sun Pictures (@sunpictures) July 2, 2026