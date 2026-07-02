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'జైలర్ 2' రిలీజ్​కు డేట్ ఫిక్స్- థియేటర్లకు వచ్చేది ఎప్పుడంటే?

రజనీకాంత్ జైలర్ 2 సినిమా నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్- విడుదల తేదీని ప్రకటించిన చిత్రబృందం

Jailer 2
Jailer 2 (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 6:33 PM IST

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Jailer 2 Movie Release Date : సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఆయన లీడ్​ రోల్​లో తెరకెక్కుతున్న జైలర్ 2 సినిమా విడుదల తేదీని మేకర్స్ గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 15న థియేటర్లలో గ్రాండ్​గా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ వీడియోను ఎక్స్​లో షేర్ చేసుకున్నారు. 'అక్టోబర్ 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా జైలర్ 2 థియేటర్లలోకి రానుంది' అని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 20న దసరా పండగ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ఉండడంతో కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది.

కాగా, 2023లో బ్లాక్​బస్టర్​ జైలర్​కు ఇది సీక్వెల్​గా రానుంది. ఈ సినిమాను నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా పూర్తయినట్లు మేకర్స్ ఇవాళ ఉదయాన్నే ప్రకటించారు. తొలి భాగం ఎక్కడైతే పూర్తయ్యిందో అక్కడ్నుంచే ఈ సీక్వెల్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో పలు ఇండస్ట్రీలకు చెందిన స్టార్ నటులు కనిపించనున్నారు. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కళానిధి మారన్ సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్​పై నిర్మించారు.

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JAILER 2 MOVIE RELEASE DATE
JAILER 2

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