ఇట్స్ అఫీషియల్ : రజనీ, కమల్ మల్టీస్టారర్ కన్ఫర్మ్- వీడియో గ్లింప్స్​ రిలీజ్- 'ఇంతకీ హీరో ఎవరబ్బా'?

Rajinikanth Kamal Haasan Movie : రజనీ- కమల్ హాసన్ సినిమా- ఎట్టకేలకు అధికారిక ప్రకటన- వీడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్- 46 ఏళ్ల తర్వాత స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్న లెజెండ్స్
Published : February 21, 2026 at 3:13 PM IST
Rajinikanth Kamal Haasan Movie : తమిళ స్టార్ హీరోలు రజనీకాంత్- కమల్ హాసన్ కాంబోపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. ఈ స్టార్లిద్దరూ కలిసి 46ఏళ్ల తర్వాత బిగ్ స్క్రీన్పై సందడి చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్కు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రేక్షకుల ఎదురుచూపులకు తెరదించుతూ ఈ ప్రాజెక్ట్ను కన్ఫర్మ్ చేస్తూ మేకర్స్ శనివారం ఓ వీడియో గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు.
'KH- RK రీ యూనియన్' పేరుతో గ్లింప్స్ వదిలారు. ఇందులో రజనీ- కమల్ శ్వాగ్ లుక్స్ అదిరిపోయాయి. ఇద్దరూ స్టైలిష్గా కనిపిస్తున్నారు. అసలు ఈ సినిమాలో 'హీరో ఎవరు?' అన్న డైలాగ్ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో డైరెక్టర్ నెల్సన్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ కూడా ఉన్నారు. ఈ ప్రకటనతో ప్రాజెక్ట్ షురూ అయ్యింది. త్వరలోనే సెట్స్పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్తో రెడ్ జెయింట్స్ సంస్థ నిర్మిస్తుంది.