రజనీకాంత్ సినిమాలో ఎనర్జిటిక్ స్టార్- 'ధర్మన్'లో రామ్ పోతినేని మాస్ విధ్వంసం!
Rapo Glimpse In Dharman: రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'ధర్మన్' మూవీలో టాలీవుడ్ హీరో రామ్ పోతినేని నటిస్తున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా మేకర్స్ అఫీషియల్గా ఆయన క్యారెక్టర్కు సంబంధించిన గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు.
Published : November 8, 2026 at 5:50 PM IST
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ నటిస్తున్న 'ధర్మన్' చిత్రంలో టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని నటిస్తున్నట్లు కన్ఫర్మ్ అయింది. గత కొన్ని రోజులుగా రామ్ ఇందులో ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారని ప్రచారం నడుస్తున్నప్పటికీ మేకర్స్ నుంచి ఎలాంటి అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు. అయితే ఆదివారం దీపావళి సందర్భంగా ఆయన క్యారెక్టర్ను పరిచయం చేస్తూ పవర్ఫుల్ గ్లింప్స్ను మేకర్స్ తాజాగా రిలీజ్ చేశారు.
డిఫరెంట్ లుక్లో ఎనర్జిటిక్ స్టార్
ఇందులో ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని మునుపెన్నడూ కనిపించని రోల్లో కనిపిస్తున్నారు. ఆయన లుక్ చూస్తుంటే ఇందులో నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్లో ఏమైనా నటించనున్నారా అనే సందేహాలు వస్తున్నాయి. ఇక గ్లింప్స్లో రజనీకాంత్ తుపాకి విసరడం, దానిని రామ్ పోతినేని పట్టుకోవడం వంటి పవర్ఫుల్ యాక్షన్ సన్నివేశంతో ఈ గ్లింప్స్ ఆకట్టుకుంటోంది. 'రా యాటిట్యూడ్, పవర్ ఓవర్లోడెడ్ అందరికీ #RAPO స్వాగతం’ అని మూవీటీమ్ ఆ వీడియోలో పేర్కొంది.
ఈ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లో రజనీ డాక్టర్గా కనిపించనుండగా, తన కూతురిగా రాశి నటిస్తున్నారు. ఇక అల్లుడి పాత్రలో రామ్ కనిపించే అవకాశమున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇందులో ఆయన పాత్ర నెగిటివ్ రోల్లో నటించనున్నట్లు కోలీవుడ్ టాక్ నడుస్తుంది. ఈ మూవీలో రజనీకాంత్, రామ్ పోతినేని మధ్య మాస్ డాన్స్ నెంబర్ కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శరవేగంగా చిత్రీకరణ చేసుకుంటున్న ఈ సినిమా వచ్చే సంక్రాంతికి థియేటర్లలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ధర్మన్లో రజనీకాంత్ స్టైలిష్ పోస్టర్
ఇక ఇందులో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ పోస్టర్ను మేకర్స్ దీపావళి సందర్భంగా కొత్త పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఇందులో రజనీకాంత్ ఎప్పటిలాగే తన స్టైలిష్ 'మాస్' అవతార్లో ఈ పోస్టర్లో కనిపిస్తున్నారు. ఇందులో రజనీకాంత్కు జోడీగా సీనియర్ హీరోయిన్ సిమ్రాన్ నటించనున్నారు. అగ్రతార నయనతార కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. వీరితోపాటు టాలీవుడ్ యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీలల సైతం ఇందులో నటించనున్నట్లు మేకర్స్ ఇటీవల అధికారికంగా వెల్లడించారు.
ధర్మన్ సినిమా షూటింగ్ విషయానికొస్తే ముగింపు దశలో ఉన్నట్లు ఇన్సైడ్ వర్గాల సమాచారం. ఇప్పటికే మూడు షెడ్యూల్స్ పూర్తి చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. ఇప్పటివరకు మైసూర్లోని సోమనాథపుర ఆలయంలో కీలక సన్నివేశాల షూటింగ్ జరుపుకోగా, ప్రస్తుతం కామెడీ సీన్స్ను సంబంధించిన చిత్రీకరణ శరవేగంగా సాగుతోన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో నవంబర్ నెలాఖరు నాటికి ధర్మన్ షూటింగ్ను పూర్తి చేసే లక్ష్యంతో మేకర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు చిత్రవర్గాల సమాచారం.
వచ్చే సంక్రాంతికి ధర్మన్!
ఈ ప్రాజెక్టుకు అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో తలైవా డాక్టర్ పాత్రలో అలరించనున్నారు. దీనికి అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై కమల్హాసన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
శరవేగంగా రామ్ 'RAPO23' షూటింగ్
రామ్ పోతినేని సినిమాల విషయానికొస్తే ఆయన హీరోగా నటిస్తూ, స్వీయ దర్శకత్వం వహిస్తున్న 'RAPO23' (వర్కింగ్ టైటిల్) ప్రస్తుతం షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతుంది. ఇది రామ్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్ సినిమాగా రూపొందుతోంది. ఇందులో రామ్కు జోడీగా సంయుక్త నటిస్తున్నారు. ఇందులో బాలీవుడ్ యాక్టర్ రితేశ్ దేశ్ముఖ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో తెలుగులోకి ఆయన ఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో దీనిపై అంచనాలు పెరిగాయి. సినిమాటోగ్రఫర్గా తిరునావుక్కరసు బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఎ.ఎస్.ప్రకాశ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు సమాచారం. రామ్ కెరీర్లోనే భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్టుగా ఇది ముస్తాబవుతోంది. దీన్ని రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్పై రామ్ సోదరుడు కృష్ణ పోతినేని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
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