'తలైవా 173' ప్రాజెక్ట్- ఇద్దరు బ్లాక్బస్టర్ డైరెక్టర్లపై మేకర్స్ కన్ను!
ఇద్దరు డైరెక్టర్ల పేర్లను పరిశీస్తున్న తలైవా 173 మేకర్స్
Published : November 23, 2025 at 2:41 PM IST
Thalaivar 173 : సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ - కమల్ హాసన్ కాంబినేషన్లో రూపొందనున్న 'తలైవా 173' దర్శకుడు సుందర్ సి తప్పుకోవడంతో ఎవరు టేకాఫ్ చేస్తారా అని ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి పెరిగింది. అటు మేకర్స్ కూడా కొత్త డైరెక్టర్ను వెతికే పనిలో పడ్డారు. దీంతో అందరి దృష్టి ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు ఎవరు దర్శకత్వం వహిస్తారనేది సస్పెన్స్గా మారింది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు డైరెక్టర్ల పేర్లు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
దర్శకుడు ఎవరు?
ఈ చిత్రం కోసం ఇద్దరు బ్లాక్బస్టర్ డైరెక్టర్ల పేర్లను మూవీటీమ్ పరిశీలిస్తుందని కోలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. ఆ ఇద్దరు ఎవరోకాదు 'మహారాజ' సినిమా దర్శకుడు నితిలాన్ సామినాథన్, ఇంకొకరు 'పార్కింగ్' మూవీ తెరకెక్కించిన డైరెక్టర్ రామ్ కుమార్ బాలకృష్ణన్. ఈ ఇద్దరిలో ఒకరిని తీసుకోవాలని మేకర్స్ ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఇద్దరు తెరకెక్కించిన మహారాజా, పార్కింగ్ చిత్రాలు విమర్షకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాయి. ఇవి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని అందుకున్నాయి. దీంతో ఫ్యాన్స్ అంచనాలను ఈ ఇద్దరు అందుకుంటారని మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
కానీ తలైవా 173 చిత్రాన్ని ఎవరు తెరకెక్కిస్తారో ఖరారు కాలేదు. ఒకవేళ ఈ ఇద్దరు కాకుండా మూడో వ్యక్తి వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు. మరి ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ ఎవరు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోవాలంటే ఇంకొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే. త్వరలోనే దీనిపై మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన చేసే ఛాన్స్ ఉంది.
మహారాజ!
మహారాజా సినిమాలో విజయ్ సేతుపతి, అనురాగ్ కశ్యప్ నటించారు. ఇది ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కింది. 2024లో థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ కథ చెన్నైకి చెందిన ఒక బార్బర్ తన కుమార్తెను ముగ్గురు దుండగుల దాడి నుంచి కాపాడిన లక్ష్మి కనిపించడం లేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తాడు. ఎలాగైనా ఆ లక్ష్మిని వెతికి పెట్టమంటూ పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇస్తాడు. కానీ అతడి ఫిర్యాదును స్వీకరించడానికి పోలీసులు తొలుత ఎందుకు నిరాకరించారు? మరి మహారాజా చెప్పిన ఆ లక్ష్మి ఎవరు? అసలు మహారాజపై దాడి చేసిన ఆ ముగ్గురు ఎవరు? వాళ్లకు అతనికి ఉన్న విరోధం ఏంటి? ఇటువంటి విషయాలు సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
పార్కింగ్
హరీష్ కల్యాణ్ - ఎంఎస్ భాస్కర్ నటించిన పార్కింగ్, 2023లో విడుదలైన ఒక బ్లాక్ కామెడీ థ్రిల్లర్. ఈ చిత్రం 28 ఏళ్ల ఐటీ ప్రొఫెషనల్ అయిన ఈశ్వర్ తన గర్భవతి భార్యతో కొత్త ఇంట్లోకి మారతాడు. వృద్ధ జంట, వారి కుమార్తెతో ఆస్తిని పంచుకోవడం గురించి వివరిస్తుంది. ఈశ్వర్ కారు కొని ఇంట్లో ఉన్న ఏకైక పార్కింగ్ స్థలాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు సమస్య మొదలవుతుంది. ఇది అతనికి, అతని పొరుగువారికి మధ్య అహంకార ఘర్షణకు దారితీస్తుంది. మిగిలిన చిత్రం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య పెరుగుతున్న ఏకాభిప్రాయం ,వారి శత్రుత్వం వారి చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరితో వారి సంబంధాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందనే దానిపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ చిత్రంలో ఇంధుజ రవిచంద్రన్, ప్రార్థన నాథన్, రామ రాజేంద్ర, ఇళవరసు, విజయ్ సత్య , అనేక మంది ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
రజనీకాంత్ తదుపరి చిత్రం
ప్రస్తుతం రజనీకాంత్ సినిమా షూటింగ్లతో బిజీగా ఉన్నారు. జైలర్ 2లో సీక్వెల్లో ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2026 సమ్మర్ వరకు థియేటర్లలో విడుదల కానుందని తెలుస్తుంది.
100ఏళ్ల చరిత్రలో ఫస్ట్ టైమ్- రజనీకాంత్కు అరుదైన గౌరవం! ఆ ప్రముఖ పత్రిక ఏం చేసిందో తెలుసా?