చేతులు ఊపినా ఒక్కరూ నన్ను పట్టించుకోలేదు : రజనీకాంత్‌

హిమాలయాల తర్వాత అత్యంత ఇష్టమైన ప్రదేశంగా ఆర్ట్​ ఆఫ్​ లివింగ్​- రెండు రోజులకు వెళ్లి 15 రేజులు ఉండిపోయిన రజనీకాంత్​

Published : May 13, 2026 at 12:16 PM IST

Rajinikanth About Art Of Living : హిమాలయాల తర్వాత తనకు ఎంతో నచ్చిన ప్రదేశం 'ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ లివింగ్‌ సెంటర్‌' అని సూపర్‌స్టార్‌ రజనీకాంత్​ అన్నారు. మొదట రెండు రోజులు మాత్రమే అక్కడ ఉండాలని భావించానని, కానీ తర్వాత 15 రోజుల పాటు ఆశ్రమంలోనే గడిపానని ఆయన తెలిపారు. ఆదివారం బెంగళూరులో ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ 45వ వార్షికోత్సవం, అలాగే శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్​ 70వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి హాజరైన రజనీకాంత్​ ఆశ్రమంలో తన అనుభవాల గురించి మాట్లాడారు.

'ఫొటోలు, ఆటోగ్రాఫ్​ల గురించి భయపడ్డా'
ఆ ఆశ్రమంలో వేలాది మంది భక్తులు ఉండటంతో అందరూ తనను గుర్తించి ఫొటోలు, ఆటోగ్రాఫ్‌ల కోసం వెంటపడతారేమోనని మొదట భయపడ్డానని రజనీకాంత్‌ చెప్పారు. అలా ఒక రోజు సాయంత్రం గురుదేవ్(శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్) పిలుపుతో తాను కూడా ఆయనతో కలిసి వేదికపైకి వెళ్లానని తెలిపారు. తాను వస్తే కార్యక్రమానికి అంతరాయం కలుగుతుందేమోనని అడిగితే పర్వాలేదు అంటూ గురుదేవులు తనను వేదికపైకి తీసుకెళ్లారని చెప్పారు.

అందరి దృష్టి గురుదేవులపైనే
అయితే అక్కడ జరిగిన ఘటన తనను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిందని రజనీ అన్నారు. వేదికపై ఉన్నప్పటికీ అందరి దృష్టి గురుదేవులపైనే ఉండిందని, తాను చేతులు ఊపినా ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోలేదని చెప్పారు. అక్కడ తమిళ ప్రజలు కూడా ఉనప్పటికీ ఎవరూ కనీసం చూడలేదని అన్నారు. తన జీవితంలో ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులు, పారిశ్రామికవేత్తలను చూసినప్పటికీ అలాంటి అనుభవం మాత్రం ఎప్పుడూ ఎదురుకాలేదని తెలిపారు. ఆ ఘటన తనలోని గర్వాన్ని పూర్తిగా తగ్గించిందని రజనీకాంత్‌ పేర్కొన్నారు.

ప్రకృతి అందాలతో ఆహ్లాదంగా ఆశ్రమం
అలాగే పచ్చదనంతో నిండిన ప్రకృతి, సరస్సు, ప్రజలు ఆ దృశ్యం ఎంతో బాగుందని రజనీ అన్నారు. అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్న ప్రజలంతా నవ్వుతూ, ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారని తెలిపారు. అక్కడ ఒక ఏనుగు, గుర్రాలు, వందలాది ఆవులు ఉన్నాయని అన్నారు. అయితే ఆ గుర్రాలలో ఒకదాని పేరు రజినీ అని చెప్పారు. దాంతో అక్కడ ఉన్న ప్రజలంతా నవ్వారు.

45 ఏళ్ల క్రితం నాటిన విత్తనం
ఇటీవలె ఆర్ట్​ ఆఫ్ లివింగ్​ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కొన్ని విషయాలను పంచుకున్నారు. 'భారత ఆధ్యాత్మిక విలువలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఈ పురాతన సంప్రదాయాల నుంచే స్ఫూర్తి కొనసాగుతోంది. ఆ స్పూర్తితోనే 45 ఏళ్ల క్రితం శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనే విత్తనం నాటారు. ఈరోజు అది మహా వటవృక్షంలా ఎదిగింది. ఏ ఉద్యమమైనా సమాజ శక్తి తోడైతేనే విజయం సాధిస్తుంది. ప్రతి ముఖ్యమైన కార్యక్రమానికి సమాజ శక్తిని మేల్కొలపడం అత్యవసరం. నేను ఎప్పుడూ ఒక విషయాన్ని నమ్ముతాను. రాజకీయాలు, ప్రభుత్వాల కంటే సమాజమే ఎక్కువ శక్తివంతం. దేశ నిర్మాణంలో ప్రజలు చురుకుగా పాల్గొంటేనే ఏ ప్రభుత్వం విజయవంతమవుతుంది' అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

1981లో స్థాపించిన ఆశ్రమం
ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద లాభాపేక్షలేని సంస్థల్లో ఒకటి. దీనిని 1981లో శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ స్థాపించారు. ప్రాచీన జ్ఞానం, ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్ర సమ్మేళనం ద్వారా, ముఖ్యంగా ఒత్తిడి తగ్గింపు, మానసిక శ్రేయస్సుపై దృష్టి సారిస్తూ, వ్యక్తులను, సమాజాలను ఉన్నతీకరించడానికి, సాధికారత కల్పించడానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని ఆ సంస్థ తన వెబ్‌సైట్‌లో పేర్కొంది.

