'నన్ను క్షమించండి- కావాలని అలా అనలేదు'- రాజేంద్ర ప్రసాద్​

MGRపై కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్- సారీ చెప్పిన నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్

Rajendra Prasad Sorry About MGR
Rajendra Prasad Sorry About MGR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 13, 2026 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Rajendra Prasad Sorry About MGR : దివంగత తమిళ నటుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.జి. రామచంద్రన్​ రావు (ఎంజీఆర్)​ గురించి టాలీవుడ్​ సీనియర్​ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్​ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారడంతో ఆయన క్షమాపణలు చెప్పారు. తాను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని అన్నారు. అలాగే తన వ్యాఖ్యలకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్షమాపణలు చెప్పాకు. ఈ మేరకు తమిళ్​లో మాట్లాడుతూ ఓ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు.

కాగా, ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో తెలుగు నటుడు కాంతారావును ప్రశంసిస్తూ ఎంజీఆర్​పై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదస్పదం అయ్యాయి. దీనిపై తమిళ హీరో విశాల్, నాజర్​తోపాటు తదితరులు స్పందించారు. ఒక నటుడ్ని ప్రశంసించేందుకు ఎంతో గొప్ప వారైన ఎంజీఆర్​తో పోల్చి మాట్లాడడం తనకు ఎంతో బాధను కలిగించిందని నాజర్​ అన్నారు. తమిళులు మాత్రమే కాకుండా తెలుగు వారు కూడా ఆ మాటలకు బాధపడ్డారని వారు తెలిపినట్లు చెప్పారు. తెలుగు, తమిళ ఇండస్ర్టీల్లోని నటులు అందరు తమ కుటుంబంలో ఒకరిగా తాము భావిస్తున్నారని అన్నారు. ఎంజీఆర్​ నటుడు మాత్రమే కాదు తమిళనాడుని పాలించిన వ్యక్తి అని నాజర్​ చెప్పారు.

