'నన్ను క్షమించండి- కావాలని అలా అనలేదు'- రాజేంద్ర ప్రసాద్
MGRపై కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్- సారీ చెప్పిన నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్
Published : March 13, 2026 at 3:40 PM IST
Rajendra Prasad Sorry About MGR : దివంగత తమిళ నటుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.జి. రామచంద్రన్ రావు (ఎంజీఆర్) గురించి టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారడంతో ఆయన క్షమాపణలు చెప్పారు. తాను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని అన్నారు. అలాగే తన వ్యాఖ్యలకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్షమాపణలు చెప్పాకు. ఈ మేరకు తమిళ్లో మాట్లాడుతూ ఓ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు.
కాగా, ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో తెలుగు నటుడు కాంతారావును ప్రశంసిస్తూ ఎంజీఆర్పై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదస్పదం అయ్యాయి. దీనిపై తమిళ హీరో విశాల్, నాజర్తోపాటు తదితరులు స్పందించారు. ఒక నటుడ్ని ప్రశంసించేందుకు ఎంతో గొప్ప వారైన ఎంజీఆర్తో పోల్చి మాట్లాడడం తనకు ఎంతో బాధను కలిగించిందని నాజర్ అన్నారు. తమిళులు మాత్రమే కాకుండా తెలుగు వారు కూడా ఆ మాటలకు బాధపడ్డారని వారు తెలిపినట్లు చెప్పారు. తెలుగు, తమిళ ఇండస్ర్టీల్లోని నటులు అందరు తమ కుటుంబంలో ఒకరిగా తాము భావిస్తున్నారని అన్నారు. ఎంజీఆర్ నటుడు మాత్రమే కాదు తమిళనాడుని పాలించిన వ్యక్తి అని నాజర్ చెప్పారు.